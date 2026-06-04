Szokatlan címleten jelenhet meg Donald Trump arcmása, de van egy kis bökkenő

A véghajrához érnek az előkészületek az idei július 4-re, mely hivatalosan az Egyesült Államok 250. születésnapja lesz, és alighanem soha nem látott módon ünneplik majd azt a tengerentúlon és a világ más részein élő amerikaiak. Ennek része lehet az is – korábbi cikkünket itt érheti el -, hogy esetleg Trump elnök arcmásával készült emlékpénzekkel lehet majd találkozni az országban. Az érme után most egy speciális 250 dollárosról lehet szó, legalábbis Scott Bessent pénzügyminiszter néhány napja azt közölte, hogy a minisztérium politikai kinevezettjei arra kérték a Bankjegy- és Értékpapírnyomdát (Bureau of Engraving and Printing), kezdje meg egy új, 250 dolláros bankjegy terveinek előkészítését Trump arcképével – írja a Qaurtz. A hírről elsőként a Washington Post számolt be.

Elképzelhető, hogy Donald Trump arcmása 250 dolláros címletre kerül

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Már tervezik a 250 dollárost Trump arcmásával, de még semmi nem dőlt el

Március végén a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy Trump aláírása megjelenik a papírpénzeken, ami első alkalommal fordulna elő hivatalban lévő amerikai elnök esetében. A kezdeményezés összhangban áll az Egyesült Államok alapításának közelgő, 250. évfordulójával, amelynek ünnepségsorozata júliusban kezdődik.

„Nem gondolom, hogy bármi kifogásolható lenne abban, ha az Egyesült Államok elnöke szerepelne a 250. évfordulós bankjegyen” – fogalmazott akkor Bessent.

A 250 dolláros bankóról szólva a pénzügyminiszter azt közölte, hogy a tervezési munkák pusztán a minisztérium szokásos előkészítő eljárásának részét képezik arra az esetre, ha a Kongresszus engedélyezné Trump szerepeltetését egy 250 dolláros bankjegyen.

Ugyanakkor elismerte, hogy a jelenlegi jogszabályok tiltják élő személyek ábrázolását az amerikai valután.

Utoljára az 1860-as években szerepelt élő személy amerikai pénzen: egy középszintű pénzügyminisztériumi tisztviselő.

„A pénzügyminisztériumban előre készülünk a lehetőségekre. Ezért készítettük elő a terveket arra az esetre, ha a törvényjavaslatot elfogadnák, de természetesen betartjuk a hatályos jogszabályokat” – mondta.

Az említett törvényjavaslatot 2025 februárjában nyújtotta be Joe Wilson dél-karolinai republikánus képviselő. A javaslat lehetővé tenné, hogy a pénzügyminisztérium megtervezze és kinyomtassa a Trump arcképével ellátott 250 dolláros bankjegyet.