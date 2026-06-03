Megjelent a „temurendelet”, vége az olcsóságnak: itt van minden, amit az új sarcról tudni kell

Megjelent az EU-rendelet, július 1-től hatályba lép a 3 eurós vámszabály. A EU Bizottsága által kihirdetett jogszabály – az uniós vámreform részeként – valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel, hogy az átállás minél gördülékenyebb legyen. A kiscsomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.

A 3 eurós vámtarifa küszöbén vagyunk, most már biztosan életbe lép július 1-től (illusztráció)

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Mit jelent a 3 eurós vámszabály?

Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg.

Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három különböző termékkategóriába tartozó (eltérő vámtarifaszámú) árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró.

Ha ugyanaz a vásárló három azonos típusú (azonos vámtarifaszámú) pamutpólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró.

A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni.

A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében változás nem lesz.

A július 1-jén hatályba lépő változás valamennyi uniós tagállamban egységesen alkalmazandó, így a harmadik országból érkező kiscsomagok vámkezelésének új szabályaival minden online vásárlónak érdemes számolnia.

A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információ kérhető a 1819-es, külföldről a +36 1 461 1819-es számon ingyenesen hívható NAV Infóvonalon is.

Árazási játszma kezdődhet az EU-n kívüli nagy online piactereken?

Miként az Origón a témával foglalkozó összeállításunkban nemrég bemutattuk, az Európai Unió Tanácsa februárban hivatalosan is jóváhagyta azokat az új vámszabályokat, amelyek megszüntetik a 150 euró alatti értékű, jellemzően az EU határain kívüli webáruházakból, online piacterekről érkező kis csomagok vámmentességét. Az intézkedés célja, hogy kiegyenlítse a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a főként ázsiai online platformokról érkező termékek között. Ennek köszönhetően bizonyosan lesznek többletköltségek minden egyes árucikkre a temus és hasonló felületekről való rendeléseknél.