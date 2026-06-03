Megjelent a „temurendelet”, vége az olcsóságnak: itt van minden, amit az új sarcról tudni kell

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Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok: az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Az intézkedés egyrészről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. A 3 eurós vám körül azonban félreértés van, mert azt nem termékenként, hanem termékcsoportonként kell megfizetni.
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euróTemuvámnav

Megjelent az EU-rendelet, július 1-től hatályba lép a 3 eurós vámszabály. A EU Bizottsága által kihirdetett jogszabály – az uniós vámreform részeként – valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel, hogy az átállás minél gördülékenyebb legyen. A kiscsomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.

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A 3 eurós vámtarifa küszöbén vagyunk, most már biztosan életbe lép július 1-től (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Mit jelent a 3 eurós vámszabály?

Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. 

Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három különböző termékkategóriába tartozó (eltérő vámtarifaszámú) árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró.

Ha ugyanaz a vásárló három azonos típusú (azonos vámtarifaszámú) pamutpólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró. 

A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. 

A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében változás nem lesz.

A július 1-jén hatályba lépő változás valamennyi uniós tagállamban egységesen alkalmazandó, így a harmadik országból érkező kiscsomagok vámkezelésének új szabályaival minden online vásárlónak érdemes számolnia.

A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információ kérhető a 1819-es, külföldről a +36 1 461 1819-es számon ingyenesen hívható NAV Infóvonalon is.

Árazási játszma kezdődhet az EU-n kívüli nagy online piactereken?

Miként az Origón a témával foglalkozó összeállításunkban nemrég bemutattuk, az Európai Unió Tanácsa februárban hivatalosan is jóváhagyta azokat az új vámszabályokat, amelyek megszüntetik a 150 euró alatti értékű, jellemzően az EU határain kívüli webáruházakból, online piacterekről érkező kis csomagok vámmentességét. Az intézkedés célja, hogy kiegyenlítse a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a főként ázsiai online platformokról érkező termékek között. Ennek köszönhetően bizonyosan lesznek többletköltségek minden egyes árucikkre a temus és hasonló felületekről való rendeléseknél.

Brüsszel szerint a változtatás

  • nemcsak a verseny tisztaságát szolgálja, hanem 
  • pluszbevételt is jelenthet az uniós és a nemzeti költségvetések számára. 

A vámbevételek ugyanis az EU hagyományos saját forrásai közé tartoznak, miközben a tagállamok a beszedett összegek egy részét megtarthatják adminisztrációs költségeik fedezésére.

Fontos tisztázni, hogy az EU-s vámrendelkezésektől a Magyarországon is népszerű online piacterek nem feltétlenül lesznek drágábbak. Nyilvánvaló, hogy azonos árak mellett a fentiek szerinti vámtétel növeli az EU-n kívüli külföldi termékek költségeit. Ugyanakkor mégis elképzelhető, hogy összességében nem kerül többe a vásárlás, mint eddig.

Hogyan lehetséges ez? 

Elképzelhető, hogy forgalmuk érdekében a nagy online piacterek árcsökkenéssel reagálnak, illetve kereskedőiket ebbe az irányba terelik, azért, hogy a vásárlók számára további motivációt jelentsenek ezzel a rendelésekhez. 

Félreértés ne essék: a 3 eurós tételt mindenképpen ki kell fizetni a fenti szabályok szerint, de közkeletű szóval élve előfordulhat, hogy egyes kereskedők „benyelhetik” a vámokat, még ha erre nehéz is a rendelések sokszínűsége, változatos összetétele miatt néhány egyszerű képletet kidolgozni. Azaz valamilyen mértékű termékár-csökkentéssel próbálják elősegíteni azt, hogy a biztosan jelentkező többletköltségek ne vegyék el a vásárlók kedvét a további rendelésekről.

Ne higgyük, hogy ennek nem lesz jelentősége a magyar piacon, ahol a PwC frissen kiadott értékelése szerint 

a Temu önmagában a teljes magyar e‑kereskedelmi piac közel 9-10 százalékát fedi le, és a második legnagyobb aktív vásárlói bázissal szintén egy külföldi szereplő rendelkezik. 

Magyarország pedig a lakosság nagysága alapján eleve a kisebb piacai közé tartozik a cégnek, de egyes esetekben még így is megérheti árcsökkenéssel fenntartani a vásárlási kedvet.

Ugyanakkor ellenoldali érvek is lehetnek az eladói oldalon: élni kell a feltételezéssel, hogy egyes termékkategóriák termékeinél az eladási ár esetében már nem éri meg az eladónak akár csak a 3 euró összegű vámot is „átvállalnia”, amit tehát a vevőnek mindig meg kell fizetnie, függetlenül a termék tényleges árazásától.

 

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