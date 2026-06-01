A toplista szerint a Lidl összes bruttó forgalma elérte az 1801,6 milliárd forintot; a vállalat első helyét versenytársai nem tudták veszélyeztetni, tovább növelte előnyét, több mint 600 milliárd forintra a lista második helyezettjétől.

Kiderült melyik boltban vásárol a legtöbb magyar (illusztráció)

Meglepetések is felbukkantak a magyarok kedvenc boltjai közt

A második helyezett Spar is meghaladta a teljes piac értékbeni forgalmi átlagnövekedését a maga csaknem 7 százalékos bővülésével, a társaság 1185,5 milliárd forintos bruttó forgalommal zárta a tavalyi évet.

A Trade magazin a legérdekesebb változások között említi, hogy a CBA és a Kerekes-lánc fúziójának eredményeképpen a harmadik helyre került a CBA, amire utoljára 10 éve, a 2015-ös toplistában volt példa. A vállalat 911,0 milliárd forintos bruttó forgalommal végzett 2025-ben.

Az előzetes adatok szerint a forgalmi toplistán a Tesco a negyedik lett, 907,4 milliárd forintos forgalommal. A dobogón bekövetkezett változás tovább tolta a rangsorban a 887,0 milliárdos forgalmat elért COOP helyezését is, így az ötödik helyen végzett.

Idén először a 678,5 milliárdos forgalmat elérő Penny megelőzte bruttó forgalmával a 644,2 milliárdos forgalmú Aldit, így helyet cseréltek a toplistában. A nyolcadik helyen az Auchan végzett a forgalmi rangsorban, majd a Reál, a DM, a Rossmann, az Ecofamily (Napcsillag), a Müller és a DÉL-100 következik.

Hermann Zsuzsanna, a toplistát összeállító Trade magazin főszerkesztője ismertette: 2025 legjobb forgalmi növekedéseit, továbbra is kétszámjegyű, 10 százalék feletti bővülést a Lidl, a DM és az Ecofamily (Napcsillag) tudott felmutatni. A CBA és a Kerekes-lánc fúziója közel 25 százalékos növekedést jelentett a CBA számára, ami borította a korábbi dobogós sorrendet.