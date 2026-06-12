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Bivalyerős a forint: öt éve nem látott szinteken mozog a magyar deviza

44 perce
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Az euró-forint tegnap a 355-ös szint alá süllyedt, majd ma délelőtt a 353-as támaszt is letörte. Öt éve mozgott ilyen erős szinteken a magyar deviza, és nem kizárt, hogy hamarosan akár 350 forint alá is benézhet az euró.
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forintforintmozgásforint árfolyam

Remek formában van a forint az euróhoz képest, a több éve nem látott csúcshoz közelítő árfolyam a nyaralási szezon előtt jó hír.

A forint bankjegyei néhány címlet kivételével (illusztráció)
A forint bankjegyei a húszezres címlet kivételével (illusztráció)
Fotó: Pixabay

Akár 350 forint alá is benézhet az euró

Kirobbanó formában a forint: miután napokig horgonyzott a magyar deviza, a tegnap esti kedvező iráni hírek nyomán már illikvid piacon 355 alá süllyedt az euró-forint. 

A technikai kép alapján 

a 355 egy meghatározó szint, 

  • mely napokon át támaszként szolgált, 
  • immár ismét ellenállásként üzemel.

Reggel a következő támasz 353-nál feszült, ám ezen már délelőtt túllépett a jegyzés.

Az euró-forint immár a 350-nél húzódó erős támasz tesztelésére készül.

Délelőtt 352,1 közelében is járt a jegyzés, majd a déli harangszót 352,3 közelében hallgatta.

Kamatvágástól sem fél a magyar deviza

Nem fékezte a forintot a tegnapi EKB-kamatemelés, vagyis az euróval szembeni kamatelőnyének szűkülése sem, de úgy tűnik, hogy a hazai kamatvágási várakozásokkal sem foglalkozik a piac. Az EKB tegnap negyed százalékponttal 2,4 százalékra emelte irányadó kamatát. 

Az alacsony inflációs adattal (áprilishoz képest stagnáltak az árak májusban, éves bázison pedig mindössze 1,8 százalékos volt a fogyasztói áremelkedés) pedig megnyílt a lehetőség a kamatvágás előtt, melyre már a június 23-i kamatdöntő ülésen is sor kerülhet – írja cikkében a Világgazdaság.

 

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