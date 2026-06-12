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cseresznye

Idén bőven jut a boltokba a friss magyar cseresznyéből – mutatjuk, mennyiért adják

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Közepes cseresznyetermés várható idén, köszönhetően annak, hogy a tavaszi fagyok mérsékeltebb károkat okoztak e fajnál, mivel a cseresznyeültetvények jelentős része a fagykárokkal kevésbé érintett térségekben helyezkedik el. A szezon a korai fajtákkal május 20-25. között indult, a kései fajtáknak köszönhetően július elejéig kapható lesz a hazai piacokon a friss magyar cseresznye. Mutatjuk idén, milyen árakon juthat hozzá az ízletes gyümölcshöz.
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A tavalyi, 80-90%-os kiesést okozó tavaszi fagyoknál mérsékeltebb fagykárok érték idén a hazai cseresznyeültetvényeket, nagyobb terméskiesés csupán a korai fajtáknál volt, míg a kései fajták esetén a közepesnél nagyobb termésmennyiséget várnak az ágazat szakemberei. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) piaci körképe szerint hazánkban idén 6-8 ezer tonna termés várható, a jó évjáratok 10-12 ezer tonnás vagy a tavalyi év 2-3 ezer tonnás termése helyett.

A szezon a korai fajtákkal május 20-25. között indult, a kései fajtáknak köszönhetően július elejéig kapható lesz a hazai piacokon a friss magyar cseresznye. Fotó: ZSOCC
A szezon a korai fajtákkal május 20-25. között indult, a kései fajtáknak köszönhetően július elejéig kapható lesz a hazai piacokon a friss magyar cseresznye. Fotó: ZSOCC

Ennyiért kapható idén a friss magyar cseresznye

A szezon ebben az évben a megszokottnál kicsit korábban, a korai fajták betakarításával már május 20-a környékén elkezdődött.

  • A termelői bejegyzések szerint a frissen szedett cseresznyét a gazdák helyszíntől és minőségtől függően 1 000, 1 100, 1 400 vagy 1 500 forintos kilónkénti áron kínálják, de a szebb, válogatott tételekért esetenként 2 000 forintot is kérnek.
  • A nagybani piacokon a kisebb méretű, másodosztályú gyümölcs kilogrammonként már 1000-1200 forint körüli áron elérhető, az első osztályú cseresznyéért azonban jellemzően 1700-1800 forintot kérnek.
  • A lakossági piacokon, a sarki zöldségeseknél és a nagyobb áruházakban a logisztikai költségek, az áfa, valamint a kereskedelmi árrések rárakódása miatt a fogyasztói árak a prémium kategóriánál a boltok polcain könnyen elérik a 3 000 és 4 500 forint közötti szintet is.

Június közepén azonban, amikor beérnek a nagyszemű, ropogósabb főfajták, mint a Germersdorfi, a Linda vagy a Katalin, a kínálat jelentős bővülésével az árak várhatóan mérséklődnek majd – írja az Agroinform.

A magas piaci árak miatt sok család számára vonzó lehet a szedd magad akció. Aki vállalja az utazást, a szedéssel járó munkát és a gyors feldolgozást, jelentős összeget spórolhat: a legtöbb helyszínen 1000-2000 forint közötti kilogrammonkénti árakkal találkozhatunk, de akad olyan kert is, ahol már 800 forintért is lehet cseresznyét szedni

A vásárlók jellemzően a nagy méretű, fényes és sötétpiros színű gyümölcsöt keresik.

Ilyen pl. a magyar nemesítésű Carmen, illetve a termelők körében elterjedt a Kordia és a Regina, de számos magyar nemesítésű fajta is megtalálható a kínálatban. A várakozások szerint a késői érésű fajták, az érési időszak előrejöttével július elejéig lesznek elérhetők a piacon.

Az érés időszakában az aszály okoz komoly gondokat. Fotó: ZSOCC

Az érés időszakában az aszály okoz komoly gondokat: az öntözetlen ültetvényekben a gyümölcsméret gyakran elmarad a kívánatostól

Hazánkban Pest vármegye büszkélkedhet a legnagyobb cseresznye termőterülettel, ez a vármegye adja a teljes termés 25 százalékát. Emellett Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Zala, Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyék is jelentősebb ültetvényekkel rendelkeznek.

A termés mennyiségére, de – a gyümölcsméreten keresztül – különösen a minőségére komoly hatást gyakorolnak a május-júniusi csapadékviszonyok. Ebben az időszakban a cseresznye kifejezetten érzékeny a csapadékra – sem a túl sok, sem a túl kevés csapadék nem megfelelő számára. A szezon eddigi részében az aszály dominált, ami miatt az öntözetlen ültetvényekben apróbb maradt a gyümölcs, ami nem, vagy csak nyomott áron értékesíthető, mert a piac a 28 mm feletti, de még inkább a 32 mm-t megahalladó méretű cseresznyét keresi.

 

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