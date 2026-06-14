Figyelem! Súlyos büntetés járhat, ha erre nem figyel grillezés közben

A tűzgyújtási tilalom bevezetéséről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a katasztrófavédelem közösen dönt. A korlátozás célja, hogy megelőzzék az erdő- és vegetációtüzek kialakulását, amelyek a nyári időszakban különösen gyorsan terjedhetnek. Az elmúlt napon lehullott csapadék Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével 2026. június 14-től ebben a vármegyében feloldja a tűzgyújtási tilalmat. Több térségben ugyanakkor nem hullott annyi csapadék, ami a korábbi aszályos időszak okozta tűzkockázatot csökkentené – tájékoztatott a Nébih.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye (illusztráció) Fotó: Unsplash

A tűzgyújtási tilalom érvényben marad az alábbi vármegyékben:

Bács-Kiskun

Borsod-Abaúj-Zemplén

Csongrád-Csanád

Heves

Pest

A tűzgyújtási tilalomnak megfelelően tilos tüzet gyújtani:

belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon

fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon

A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.

Fásításnak minősül külterületen minden erdei fafajjal, faállománnyal borított terület, így

a tilalom gyakorlatilag azt jelenti, hogy külterületi ingatlanon tilos tüzet gyújtani!

Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.

A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata

A fa vagy faszén használata tüzelés esetén az izzó zsarátnokok akár több száz métert repülve is képesek meggyújtani az erdőt.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken.

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él. Az aktuális rendelkezésről és a tűzgyújtási szabályokról az erdotuz.hu vagy a katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.