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tűzgyújtási tilalom

Figyelem! Súlyos büntetés járhat, ha erre nem figyel grillezés közben

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Noha vasárnaptól Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom, a korlátozás öt vármegyében azonban továbbra is érvényben marad. A tűzgyújtási tilalom értelmében számos területen tilos tüzet gyújtani, a tilalom pedig a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A szabályok megszegése súlyos bírságot vonhat maga után.
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tűzgyújtási tilalomerdőtűzerdőtűzveszély

A tűzgyújtási tilalom bevezetéséről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a katasztrófavédelem közösen dönt. A korlátozás célja, hogy megelőzzék az erdő- és vegetációtüzek kialakulását, amelyek a nyári időszakban különösen gyorsan terjedhetnek. Az elmúlt napon lehullott csapadék Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mérsékelte a tűzveszélyt, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével 2026. június 14-től ebben a vármegyében feloldja a tűzgyújtási tilalmat. Több térségben ugyanakkor nem hullott annyi csapadék, ami a korábbi aszályos időszak okozta tűzkockázatot csökkentené – tájékoztatott a Nébih.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye (illusztráció) Fotó: Unsplash
A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye (illusztráció) Fotó: Unsplash

A tűzgyújtási tilalom érvényben marad az alábbi vármegyékben:

  • Bács-Kiskun
  • Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Csongrád-Csanád
  • Heves
  • Pest

A tűzgyújtási tilalomnak megfelelően tilos tüzet gyújtani:

  • belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon
  • fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon

A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.

Fásításnak minősül külterületen minden erdei fafajjal, faállománnyal borított terület, így 

a tilalom gyakorlatilag azt jelenti, hogy külterületi ingatlanon tilos tüzet gyújtani! 

Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.

A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata

A fa vagy faszén használata tüzelés esetén az izzó zsarátnokok akár több száz métert repülve is képesek meggyújtani az erdőt.
A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken. 

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él. Az aktuális rendelkezésről és a tűzgyújtási szabályokról az erdotuz.hu vagy a katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.

Akár milliós bírság is járhat a szabályszegésért

A szabályok megszegése komoly következményekkel járhat:

Ha a tiltott tűzrakás miatt tűz keletkezik, és a tűzoltóknak is be kell avatkozniuk, a kiszabható bírság több millió forintra is rúghat.

Emellett az okozott károkért további jogi felelősség is terhelheti a szabályszegőt.

 

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