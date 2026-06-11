Végre megújul a Klinikák metrómegálló fölé tornyosuló épület

A mára több mint 60 éves épület komplex felújítást igényel, az intézmény folyamatos működésének fenntartása érdekében döntöttek tehát úgy, hogy a háztömbben új épülettel támogatják az intézet nagyjából 245 dolgozóját. Az Apáthy István utca – Szigony utca – Bókay János utca – Üllői út által határolt háztömb a Semmelweis Egyetem különböző épületeit rejti, amelyek közé kell elhelyezni az új egységet.

1964 óta uralja az Üllői út és a Szigony utca sarkának látványát a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) tíz emelet magas tömbje. Fotó: Magyar Építők

Az Üllői út és a Szigony utca sarkának látványát uralja a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) toronyháza

Kemper Ervin, az IPARTERV építésze tervezte a markáns saroképületet, amely tíz emeletes, mintegy 44 méter magas toronyként épült meg a szűk telekadottságok, valamint a speciális laboratóriumi és funkcionális igények (pl. szellőztetés, állatház, kémények elhelyezése) miatt. 1964. július 5-én adták át a házat, amely nem közvetlenül a Szigony utca sarkán áll, hanem mintegy harminc méterrel beljebb. Azért épült így, hogy az épület körüljárható legyen, ezzel teret és hangsúlyt kapjon.

Fotón a az 3-as metró Klinikák megállóhelyének egykori építése. Fotó: Fortepan/Szomolányi József

Azonban nem állt sokáig magányosan a tér közepén, a hetvenes évek közepén ugyanis a KOKI együttesét – a bővülő laboratóriumi és adminisztratív igények miatt – kiegészítették egy azt körbe ölelő, alacsonyabb, horizontális elnyúlású épülettel. E beépítés adott helyet az 3-as metró Klinikák megállóhelyének is, amelyet 1976. utolsó napján adtak át a forgalomnak – számolt be róla a Magyar Építők.

A munkahelyek kiváltására új épületet emelnek

A HUN-REN és a Magyar Tudományos Akadémia közös pályázatban, július 9-ig várja a jelentkezőket egy ugyanezen háztömbbe épülő új, két emeletes kutatóépület kivitelezésére, amely a halaszthatatlan felújítás idejére munkahelyet biztosíthat a KOKI alkalmazottainak.

18 hónapja lesz majd a nyertesnek felépíteni az új kutatóépületet, amelynek ki kell egészítenie a meglévő torony funkcióit, valamint közvetlenül kapcsolódnia kell az OGR (állatház) épülethez.