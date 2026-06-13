Fontos változás történik több európai határátkelőnél – erre számítson, ha külföldre készül

A legutóbbi, májusi hosszabbítást Ljubljana az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben tapasztalható instabil biztonsági helyzettel indokolta. A kormány akkor az ukrajnai háború folytatódására, a hibrid fenyegetésekre, a dezinformációs kampányokra, a közel-keleti háborúra, a nemzetközi bűnözői hálózatokra, az illegális migrációs útvonalakra és a szállítási útvonalakkal történő visszaélésekre is hivatkozott – számol be róla a Turizmus.com.

A brüsszeli testület szerint a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű alkalmazása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy teljesüljenek a belső schengeni határellenőrzések fokozatos megszüntetésének feltételei. (illusztráció) Fotó: AFP /

A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről

A kormány mostani döntése után azonban az okmányellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszokon.

Arra nem tértek ki, hogy a döntés pontosan mikortól hatályos.

Az Európai Bizottság a múlt héten szólította fel Szlovéniát és a schengeni övezet további nyolc tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. A tagállamok közül Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia és Svédország a biztonsági fenyegetésekkel és a migrációs helyzettel kapcsolatos aggodalmak miatt élt ezzel a lehetőséggel.

Az Európai Bizottság szerint a belső határellenőrzések helyett hatékonyabb és eredményesebb lehetőségek állnak rendelkezésre: az április óta teljes mértékben alkalmazandó határregisztrációs rendszer és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) jövőbeli bevezetése fokozza az EU külső határain keresztül végzett mozgások felügyeletét, jelentősen javítva az unióba belépők és onnan kilépők, valamint az átkelések idejének és helyének nyomon követését – hangsúlyozták.

A brüsszeli testület szerint a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű alkalmazása jelentősen hozzájárul majd ahhoz, hogy teljesüljenek a belső schengeni határellenőrzések fokozatos megszüntetésének feltételei.

A paktumot péntektől kezdik teljeskörűen alkalmazni az Európai Unió tagállamaiban.

A szóban forgó migrációs paktum szerint Magyarországnak például több ezer menedékkérő befogadására alkalmas infrastruktúrát kell kiépítenie és fenntartania.

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