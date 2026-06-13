Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiverte a biztosítékot Kaja Kallas kijelentése

Sport

„Adjátok el Szoboszlait, ha nem ír alá” – kemény üzenetet kapott a Liverpool

Szlovénia

Fontos változás történik több európai határátkelőnél – erre számítson, ha külföldre készül

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről – jelentette be a szlovén belügyi és közigazgatási minisztérium. Szlovénia 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorveszély növekedésére hivatkozva, amelyet azóta többször meghosszabbítottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szlovéniahatárátkelőhatárellenőrzés

A legutóbbi, májusi hosszabbítást Ljubljana az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben tapasztalható instabil biztonsági helyzettel indokolta. A kormány akkor az ukrajnai háború folytatódására, a hibrid fenyegetésekre, a dezinformációs kampányokra, a közel-keleti háborúra, a nemzetközi bűnözői hálózatokra, az illegális migrációs útvonalakra és a szállítási útvonalakkal történő visszaélésekre is hivatkozott – számol be róla a Turizmus.com.

A brüsszeli testület szerint a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű alkalmazása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy teljesüljenek a belső schengeni határellenőrzések fokozatos megszüntetésének feltételei.
A brüsszeli testület szerint a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű alkalmazása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy teljesüljenek a belső schengeni határellenőrzések fokozatos megszüntetésének feltételei.  (illusztráció) Fotó: AFP /  

A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről

A kormány mostani döntése után azonban az okmányellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. 

Arra nem tértek ki, hogy a döntés pontosan mikortól hatályos.

Az Európai Bizottság a múlt héten szólította fel Szlovéniát és a schengeni övezet további nyolc tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. A tagállamok közül Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia és Svédország a biztonsági fenyegetésekkel és a migrációs helyzettel kapcsolatos aggodalmak miatt élt ezzel a lehetőséggel. 

Az Európai Bizottság szerint a belső határellenőrzések helyett hatékonyabb és eredményesebb lehetőségek állnak rendelkezésre: az április óta teljes mértékben alkalmazandó határregisztrációs rendszer és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) jövőbeli bevezetése fokozza az EU külső határain keresztül végzett mozgások felügyeletét, jelentősen javítva az unióba belépők és onnan kilépők, valamint az átkelések idejének és helyének nyomon követését  – hangsúlyozták.

A brüsszeli testület szerint a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű alkalmazása jelentősen hozzájárul majd ahhoz, hogy teljesüljenek a belső schengeni határellenőrzések fokozatos megszüntetésének feltételei. 

A paktumot péntektől kezdik teljeskörűen alkalmazni az Európai Unió tagállamaiban.

A szóban forgó migrációs paktum szerint Magyarországnak például több ezer menedékkérő befogadására alkalmas infrastruktúrát kell kiépítenie és fenntartania. 

Az Origo erről szóló cikkét ide kattintva olvashatja el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!