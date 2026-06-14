Versenytársat kap a McDonald's és a Burger King: új gyorsétteremlánc terjeszkedik Magyarországon

A Simon's Burgert Tóth Simon alapította Magyarországon, aki az USA-ból hozta az ötletet. A lánc közben túllépte az országhatárokat is: Kassán és az osztrák Parndorfban is nyitottak éttermet, miközben a tulajdonosok más márkákkal is terjeszkednek. Az elmúlt évek egyik magyar sikertörténetét jelentő Simon's Burger tulajdonosai a tavalyi évben New York városában is nyitottak éttermet almárkájukkal.

Nagy dobásra készül a Simon’s Burger: autós éttermet adnak át / Fotó: Simon’s Burger / Facebook

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A Tóth testvérek vasárnap átadják a Simon’s Burger első autós kiszolgálással működő éttermét, egyben a lánc második játszóházát is. Az autós egység Mohácson, egy Mol benzinkút közvetlen szomszédságában nyílik meg. A lánc szerint az új egység az egyik legjobb adottságokkal rendelkező helyszínük lesz, az étterem mellett a budapestinél is nagyobb játszóházat alakítottak ki, amely elsősorban a családos vendégeket célozza.

„A Simon’s Burger történetének legnagyobb megnyitóeseményére készülünk: családi nap keretében a szokásos ezer ingyenes hamburger kiosztása mellett gyerekprogramok és számos családi attrakció várja az érdeklődőket” – mondta el Korvin Tibor, az étteremlánc nemzetközi franchise-igazgatója a Világgazdaságnak.

Az egység megnyitásával a Simon’s Burger lesz az első magyar gyorsétteremlánc, amely autós kiszolgálást (drive-thru) is kínál Magyarországon.

A lánc egyik erőssége, hogy Magyarországon az alapítás óta nem emelt árakat, és ehhez idén is tartják magukat.

Jönnek az új Travis’ Tenders éttermek is

A Simon’s Burger almárkája, a Travis’ Tenders sikere is felülmúlta a várakozásokat. Korvin Tibor korábban azt mondta: a számok egyértelműen azt mutatják, hogy rendkívül erős piaci igény mutatkozik a csirkés márka kínálatára.

A csirkés gyorsétteremlánc multibrand koncepcióban terjeszkedik: a tervek szerint olyan egységeket nyitnak, ahol a Simon’s Burger és a Travis’ Tenders egy helyen működik majd. Az első multibrand étterem még ebben a hónapban megnyílik a budapesti Árkád Bevásárlóközpontban. Ugyanakkor, Budapesten már készül egy olyan projekt, ahol a Travis különálló egységként működik majd egy bevásárlóközpontban, de vidéki helyszíneken is gondolkodnak hasonló megoldásokban.