Brutális számok: csak úgy ömlik a mikroműanyag a ruháinkból

Ma már a textiliparban használt szálak mintegy 59 százaléka készül poliészterből, a szintetikus textíliákból származó mikroműanyagok pedig évente akár 200–500 ezer tonnával terhelhetik a tengeri környezetet – derül ki a Körkörös.hu elemzéséből.
Műanyagválság a ruhásszekrényben
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a textilfogyasztás Európában az élelmiszer, a lakhatás és a mobilitás után az egyik legnagyobb környezeti és klímaterhelésű fogyasztási terület. A Textile Exchange 2025-ös jelentése szerint 2024-ben a poliészter adta a világ száltermelésének mintegy 59 százalékát, ennek döntő része továbbra is fosszilis eredetű.
A szintetikus textíliák ráadásul használat közben is szennyeznek.
Mosáskor mikroszálak válnak le róluk, amelyek a szennyvízrendszereken keresztül a természetes vizekbe jutnak. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslése szerint a szintetikus textíliákból származó mikroműanyagok a globális tengeri mikroműanyag-terhelés 16–35 százalékáért felelnek, évente 200–500 ezer tonna mikroműanyag kerülhet így a tengeri környezetbe.
A textilipar tehát egyszerre hulladék-, klíma-, nyersanyag- és mikroműanyag-probléma. A legnagyobb gond az, hogy a körforgásos gazdaság itt egyelőre alig működik.
A Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége 2026-ban kiadott Zöldgazdaság című kötetének egyik tanulmánya szerint az EU-ban évente keletkező 5,8 millió tonna textilhulladéknak csak felét gyűjtik össze, de mindössze 15–20 százalékát válogatják az EU-n belül: a többit nagyrészt ömlesztve nélkül exportálják.
Jelenleg a textilhulladéknak mindössze 1 százalékából lesz újra textil.
Mi következik ebből?
A fast fashion rendszere nem azért termel hulladékot, mert hibásan működik, hanem mert éppen ez a működésének az alapja. A gyakori kollekcióváltás, az alacsony ár, a gyors elérhetőség és a folyamatos újdonságérzet olyan fogyasztási modellt hozott létre, amelyben a ruha elveszíti tartós használati tárgy jellegét. Egyre inkább pillanatnyi termékké válik: megvesszük, néhányszor hordjuk, majd lecseréljük.
A másik probléma. hogy bár a divatipar kommunikációjában egyre gyakrabban jelennek meg az „újrahasznosított”, „fenntartható” vagy „környezetbarát” kollekciók, a rendszer egésze továbbra is döntően lineáris. Vagyis
a ruhák többségéből nem lesz újra ruha. Legjobb esetben alacsonyabb értékű termék készül belőlük, rosszabb esetben lerakóba, égetőbe vagy olyan országokba kerülnek, ahol a hulladékkezelés terhei kevésbé láthatók az európai fogyasztó számára.
További gond, hogy maga a textil-újrahasznosítás technológiailag nem egyszerű feladat. A ruhák ritkán készülnek egyetlen tiszta alapanyagból. A pamutot poliészterrel, a poliésztert elasztánnal, a kabátokat membránokkal, bélésekkel, cipzárakkal, gombokkal, festékekkel, bevonatokkal és adalékanyagokkal kombinálják. Ez a sokféleség a reciklálást gazdaságtalanná, sok esetben akár lehetetlenné is teszi.
Ezért félrevezető, amikor a problémát pusztán fogyasztói döntésekre szűkítjük. Természetesen számít, hogy kevesebbet vásárolunk-e, tovább hordjuk-e a ruháinkat, javíttatunk-e, vagy választunk-e használt terméket. De a textilválság nem oldható meg kizárólag azzal, hogy az egyén „jobban vásárol”.
A rendszert ugyanis eleve a gyors fogyasztásra optimalizálták. Az olcsó, rövid életű termékek előnyben vannak, miközben a javítás, az újrahasználat, a bérlés, a minőségi használtpiac és a valódi textilből textil újrahasznosítás infrastruktúrája még nem elég erős.
Ezt ismerte fel az Európai Unió is. A fenntartható és körforgásos textiltermékekre vonatkozó uniós stratégia célja, hogy 2030-ra az EU piacán forgalomba hozott textiltermékek tartósabbak, javíthatóbbak és újrahasznosíthatóbbak legyenek, és a fast fashion logikája fokozatosan visszaszoruljon.
A szabályozás már el is indult ebbe az irányba. 2025. január 1-jétől az EU-tagállamoknak külön textilgyűjtési rendszert kell működtetniük, illetve az uniós hulladékszabályozás módosítása a textilágazatban is a kiterjesztett gyártói felelősség irányába mozdítja a rendszert: a gyártók és forgalmazók egyre kevésbé tekinthetik lezártnak a felelősségüket az értékesítés pillanatában, és részt kell vállalniuk a begyűjtés, válogatás, újrahasználat és újrahasznosítás költségeiből.
Ezzel párhuzamosan az EU az eladatlan ruhák megsemmisítését is korlátozza. Az új ökodizájn-szabályok alapján 2026. július 19-től a nagyvállalatok számára tilos lesz az eladatlan ruházati termékek, kiegészítők és lábbelik megsemmisítése – a közepes vállalatokra a kötelezettség később terjed ki. Ez azért lényeges, mert a túltermelés eddig sokszor láthatatlan maradt: nemcsak az jelent problémát, amit megveszünk és kidobunk, hanem az is, amit legyártanak, de soha nem használnak.
A jó gyakorlatok nem a „zöld kollekcióknál” kezdődnek, hanem a rendszer újratervezésénél
Tartósabb anyagok, javítható szabás, kevesebb kevert szál, termékútlevél, gyártói felelősség, professzionális válogatás, helyi újrahasználati rendszerek, javítóműhelyek, bérleti modellek és textilből textil újrahasznosítási kapacitások kellenek. A Zöldgazdaság cikke szerint az EU célja, hogy a textilből textil újrahasznosítás arányát a jelenlegi 1 százalékról 18–20 százalékra emelje, 2030-ra 2,5 millió tonna hulladék reciklálását irányozva elő.
A kulcskérdés ugyanaz, mint az egyszer használatos műanyagok esetében: nem elég az anyagot lecserélni, ha a használati modell változatlan marad. Egy újrahasznosított poliészterből készült póló sem lesz valóban fenntartható, ha néhány alkalom után hulladékká válik. Egy „zöld” kollekció sem oldja meg a problémát, ha közben a teljes gyártási volumen tovább nő. És egy szelektív gyűjtőkonténer sem jelent körforgást, ha a begyűjtött anyagból végül nem lesz újra értékes termék.
Ebben az értelemben a textilipar ugyanazt a tanulságot hordozza, mint az ételrendelés és az egyszer használatos csomagolások világa. A probléma nem kizárólag az, hogy műanyagból, papírból vagy más anyagból készül-e egy termék, hanem az is, ha az egész rendszer rövid életciklusokra, gyors fogyasztásra és eldobásra épül.