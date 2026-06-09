Brutális számok: csak úgy ömlik a mikroműanyag a ruháinkból

Ma már a textiliparban használt szálak mintegy 59 százaléka készül poliészterből, a szintetikus textíliákból származó mikroműanyagok pedig évente akár 200–500 ezer tonnával terhelhetik a tengeri környezetet – derül ki a Körkörös.hu elemzéséből.

Az EU-ban évente 5,8 millió tonna textilhulladék keletkezik, amelynek mindössze egy százalékából lesz újra ruhadarab. (illusztráció)

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Műanyagválság a ruhásszekrényben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a textilfogyasztás Európában az élelmiszer, a lakhatás és a mobilitás után az egyik legnagyobb környezeti és klímaterhelésű fogyasztási terület. A Textile Exchange 2025-ös jelentése szerint 2024-ben a poliészter adta a világ száltermelésének mintegy 59 százalékát, ennek döntő része továbbra is fosszilis eredetű.

A szintetikus textíliák ráadásul használat közben is szennyeznek.

Mosáskor mikroszálak válnak le róluk, amelyek a szennyvízrendszereken keresztül a természetes vizekbe jutnak. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslése szerint a szintetikus textíliákból származó mikroműanyagok a globális tengeri mikroműanyag-terhelés 16–35 százalékáért felelnek, évente 200–500 ezer tonna mikroműanyag kerülhet így a tengeri környezetbe.

A textilipar tehát egyszerre hulladék-, klíma-, nyersanyag- és mikroműanyag-probléma. A legnagyobb gond az, hogy a körforgásos gazdaság itt egyelőre alig működik.

A Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége 2026-ban kiadott Zöldgazdaság című kötetének egyik tanulmánya szerint az EU-ban évente keletkező 5,8 millió tonna textilhulladéknak csak felét gyűjtik össze, de mindössze 15–20 százalékát válogatják az EU-n belül: a többit nagyrészt ömlesztve nélkül exportálják.

Jelenleg a textilhulladéknak mindössze 1 százalékából lesz újra textil.

Mi következik ebből?

A fast fashion rendszere nem azért termel hulladékot, mert hibásan működik, hanem mert éppen ez a működésének az alapja. A gyakori kollekcióváltás, az alacsony ár, a gyors elérhetőség és a folyamatos újdonságérzet olyan fogyasztási modellt hozott létre, amelyben a ruha elveszíti tartós használati tárgy jellegét. Egyre inkább pillanatnyi termékké válik: megvesszük, néhányszor hordjuk, majd lecseréljük.