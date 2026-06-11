Rendkívüli! Tömeges leépítést jelentett be a nagy német multi Magyarországon

A Thyssenkrupp Automotive Technology a nemzetközi autóipari üzletágának folyamatban lévő átalakítását nevezte meg a tömeges elbocsátás indokaként. A mostani rendkívüli bejelentés az előzőhöz hasonlóan felemás: egyfelől százával szűnnek meg munkahelyek, de rögtön új pozíciók is megnyílnak az ígéret szerint.
A tervezett létszámleépítés kizárólag a vállalat magyarországi fejlesztőközpontját érinti
A német óriáscég ígérete szerint az elbocsátási hullám végrehajtása az összes vonatkozó jogi és működési követelmény betartásával, valamint a munkavállalói képviselőkkel és az illetékes hatóságokkal való szoros egyeztetés mellett megy végbe.
Fontos kiemelni, hogy a negatív bejelentés pozitívval is kiegészült. A Thyssenkrupp illetékesei ugyanis jelezték, hogy
ezzel egyidejűleg a vállalat mintegy 60 új pozíció létrehozását tervezi „globális fókuszú üzleti támogató funkciókban” a budapesti telephelyén. Sőt, emellett a debreceni telephelyen egy nemzetközi rugó- és stabilizátorteszt-központot fognak létrehozni.
A Thyssenkrupp Automotive Technology jelenleg körülbelül 3000 embert foglalkoztat Magyarországon – írta cikkében a Világgazdaság.
A létszámcsökkentés hátterében a stratégiai repozicionálás folyamata húzódik meg
Ez multis nyelven a következő: a változó ügyféligényekre, a változékony keresleti mintákra és a folyamatos költségnyomásra reagálva a szegmens erősíti ügyfél- és technológiai fókuszát, konszolidálja tevékenységeit, és még hatékonyabban vonja össze a nemzetközi támogató funkciókat
A cél a versenyképesség növelése, a nyereséges növekedés biztosítása, valamint az üzletág tőkepiaci érettségének további előmozdítása. „A tervezett intézkedésekkel struktúráinkat és kapacitásainkat a várható üzleti kilátásokhoz igazítjuk, miközben tevékenységeinket következetesen ügyfeleink jövőbeli igényeire szabjuk” – hangsúlyozta Molnár Viktor, a Thyssenkrupp Automotive Technology operatív igazgatója.
A vállalat egyébként Magyarország száz legnagyobb foglalkoztatója között van, illetve az ötven legnagyobb exportra értékesítő vállalat közé tartozik.
Az elmúlt tíz évben 150 milliárd forint beruházást hajtott végre az országban.
Magyarország továbbra is stratégiai helyszín marad
A budapesti E/E (elektromos és elektronikus) Kompetenciaközpont fontos része a Thyssenkrupp Automotive Technology nemzetközi fejlesztési hálózatának – írta az Autopro. A fejlesztőközpont szakértelme meghatározó az elektromos és elektromechanikus kormányrendszerek szoftveres és hardveres megoldásainak fejlesztésében, beleértve a járművezető-támogató és az automatizált vezetési technológiákat is. Magyarország stratégiai szerepét tovább erősíti a hazai kompetenciák bővülése – például az elektronikus alkatrészek és rendszerek saját, akkreditált tesztlaboratóriuma révén –, valamint a magyar egyetemekkel kialakított együttműködések is.
A fejlesztési tevékenységeken kívül a thyssenkrupp Automotive Technology több gyártó- és összeszerelő üzemet is működtet Magyarországon.
Jászfényszarun a vállalat többek között
- elektromechanikus kormányrendszereket,
- vezérműtengelyeket és
- elektromos járművekhez szükséges alkatrészeket
gyárt. A debreceni üzem stabilizátorokat és rugókat állít elő, és a tervek szerint az itt épülő nemzetközi Teszt Kompetencia Center tesztelési feladatokat fog ellátni. Győrben a thyssenkrupp egy futómű-összeszerelő üzemet működtet.