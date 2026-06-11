Rendkívüli! Tömeges leépítést jelentett be a nagy német multi Magyarországon

A Thyssenkrupp Automotive Technology a nemzetközi autóipari üzletágának folyamatban lévő átalakítását nevezte meg a tömeges elbocsátás indokaként. A mostani rendkívüli bejelentés az előzőhöz hasonlóan felemás: egyfelől százával szűnnek meg munkahelyek, de rögtön új pozíciók is megnyílnak az ígéret szerint.

A Thyssenkrupp Automotive Technology a budapesti fejlesztési központban hajt végre tömeges leépítést

Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

A tervezett létszámleépítés kizárólag a vállalat magyarországi fejlesztőközpontját érinti

A német óriáscég ígérete szerint az elbocsátási hullám végrehajtása az összes vonatkozó jogi és működési követelmény betartásával, valamint a munkavállalói képviselőkkel és az illetékes hatóságokkal való szoros egyeztetés mellett megy végbe.

Fontos kiemelni, hogy a negatív bejelentés pozitívval is kiegészült. A Thyssenkrupp illetékesei ugyanis jelezték, hogy

ezzel egyidejűleg a vállalat mintegy 60 új pozíció létrehozását tervezi „globális fókuszú üzleti támogató funkciókban” a budapesti telephelyén. Sőt, emellett a debreceni telephelyen egy nemzetközi rugó- és stabilizátorteszt-központot fognak létrehozni.

A Thyssenkrupp Automotive Technology jelenleg körülbelül 3000 embert foglalkoztat Magyarországon – írta cikkében a Világgazdaság.

A létszámcsökkentés hátterében a stratégiai repozicionálás folyamata húzódik meg

Ez multis nyelven a következő: a változó ügyféligényekre, a változékony keresleti mintákra és a folyamatos költségnyomásra reagálva a szegmens erősíti ügyfél- és technológiai fókuszát, konszolidálja tevékenységeit, és még hatékonyabban vonja össze a nemzetközi támogató funkciókat

A cél a versenyképesség növelése, a nyereséges növekedés biztosítása, valamint az üzletág tőkepiaci érettségének további előmozdítása. „A tervezett intézkedésekkel struktúráinkat és kapacitásainkat a várható üzleti kilátásokhoz igazítjuk, miközben tevékenységeinket következetesen ügyfeleink jövőbeli igényeire szabjuk” – hangsúlyozta Molnár Viktor, a Thyssenkrupp Automotive Technology operatív igazgatója.

A vállalat egyébként Magyarország száz legnagyobb foglalkoztatója között van, illetve az ötven legnagyobb exportra értékesítő vállalat közé tartozik.

Az elmúlt tíz évben 150 milliárd forint beruházást hajtott végre az országban.