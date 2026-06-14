Ezt nem láttuk jönni! Népszavazáson dönti el Svájc, hány lakos élhet az országban

Rendkívül szoros szavazás várható arról a javaslatról, amely 10 millió főben korlátozná az ország lakosságát – harangozta be a Bloomberg. A jobboldali Svájci Néppárt (SVP) által javasolt alkotmánymódosítás előírná, hogy a lakosság száma 2050-re ne haladja meg a 10 milliót. A hivatalos előrejelzések szerint ez, a jelenlegi ütemű bevándorlás esetén már a 2040-es évek elejére várható lenne.

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A svájci népesség 2000 óta körülbelül egynegyedével nőtt

A népszavazási indítvány hivatalos neve Keine 10-Millionen-Schweiz! (Ne legyen 10 milliós Svájc!) vagy más néven Fenntarthatósági Kezdeményezés. Fő támogatója a Svájci Néppárt, az ország legnagyobb jobboldali-konzervatív, bevándorláskritikus pártja – a kampány élén is ők álltak.

A hivatalos adatok szerint 2000 végén még alig több mint hétmillió ember élt Svájcban – 2025 végén pedig már több mint kilencmillió.

A lakosság több mint egynegyede pedig külföldi.

Svájc például a német kivándorlók egyik legkedveltebb célországa: több mint 300 ezer német állampolgár él itt, de az elmúlt években százezrével vándoroltak az országba az olaszok, portugálok és franciák is. Noha Svájcban a muszlimok aránya valamelyest nőtt az elmúlt évtizedekben, az 1970-es szinte nulláról 2023-ig 6 százalékra, a nem EU-s legnagyobb küldők pedig a koszovóiak, törökök és észak-macedónok voltak, a messze legnagyobb küldő országok azonban mind EU-tagok.

Ráadásként az elmúlt években menedékkérők és ukrajnai menekültek is érkeztek, így a tízmilliós lakosságszám már belátható közelségbe került.

A közszolgáltatásokra és a lakhatásra nehezedő nyomás miatti csökkentenék a bevándorlók számát az őslakosok

Svájcban jelentős azoknak a bevándorlóknak az aránya, akik kezdetben nem elsősorban munkavállalási céllal érkeztek az országba, hanem családegyesítés keretében. Hosszabb távon azonban a 15 és 64 év közötti bevándorlók mintegy 77 százaléka dolgozik, ami Európa egyik legmagasabb foglalkoztatási arányának számít.

Sok vállalkozás örül a külföldről érkező olcsó munkaerőnek, helyi szinten azonban problémák jelentkeznek: „Egyre több a közlekedési dugó, az iskolák pedig már szinte túlzsúfoltak. A beépített területek folyamatosan terjeszkednek, miközben a mezőgazdasági földek egyre fogynak” – idézte egy őslakost a Die Welt.

Ha tehát a kezdeményezés győz, annak az ilyen életminőségi aggodalmak állhatnak a háttérében, nem pedig a kenyérért folyó harc, ami Európa más tájain ismert, ha a bevándorlókról van szó.

Már csak azért sem, mert a Világbank állandó árakon számolt adatai szerint Svájc reál GDP-je 2000 és 2024 között mintegy 53 százalékkal nőtt. A mai svájci tehát jóval módosabb, mint a negyed évszázaddal ezelőtti – írja a Világgazdaság.