Bővítik a Nyugati pályaudvart: tovább nőhet a vasúti forgalom

Elindulhat a Nyugati pályaudvar vasúti fejlesztésének előkészítése. Több mint 1 milliárd forint értékű tervezési megbízást nyert el az Infraplan Vasút- és Úttervező Zrt., valamint a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. alkotta konzorcium a Budapest-Nyugati pályaudvar bevezető szakaszainak fejlesztéséhez kapcsolódóan. A TED-en megjelent tájékoztató szerint a nettó 1,087 milliárd forintos szerződés keretében megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány, engedélyezési és kiviteli tervek, valamint a későbbi kivitelezési közbeszerzéshez szükséges tenderdokumentáció készül el a Budapest-Nyugati pályaudvar és Rákosrendező közötti vasúti szakasz fejlesztésére.

A projekt egyik legfontosabb eleme a Nyugati pályaudvar II. számú állítóközpontjának fejlesztése. Fotó: MW archív

Bővítik a Nyugati pályaudvart

A projekt egyik legfontosabb eleme a Nyugati pályaudvar II. számú állítóközpontjának fejlesztése. Az állítóközpont a vasúti forgalom egyik „irányítóközpontja”, innen vezérlik a váltókat és a jelzőket, biztosítva a vonatok biztonságos közlekedését.

A beruházás részeként egy új, úgynevezett második lírasor is épül. A lírasor teszi lehetővé, hogy a vonatok egyik vágányról a másikra átjárjanak, több érkező és induló vágány között rugalmasan mozoghassanak, továbbá egy pályaudvar minél több vonatot tudjon kezelni. A tervezési feladat része a vágányhálózat átépítése, a biztosítóberendezések korszerűsítése, az erősáramú és távközlési rendszerek fejlesztése, valamint új közúti kapcsolatok és P+R parkolók előkészítése is.

Vasút az új városnegyed szolgálatában

A most előkészített beruházás túlmutat a Nyugati pályaudvar fejlesztésén. A fejlesztési elképzelések szerint Rákosrendező a jövőben fontos átszállóközponttá válhat, amely részben tehermentesítheti a Nyugati pályaudvart is.

A koncepció szerint a régi pályaudvar helyén egy teljesen új Rákosrendező vasútállomás épülne négy utasperonnal, ahonnan csúcsidőben akár 10 percenként indulhatnának vonatok a Nyugati pályaudvar irányába.

A tervek félóránkénti személyvonati és félóránkénti zónázó vonati kapcsolatot irányoznak elő a 2-es, 70-es és 71-es vasútvonalak felé, ami jelentősen javíthatná az északi agglomeráció és Budapest kapcsolatát.