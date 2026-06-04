Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta?

Rendkívüli: Magyarországon is megjelent a rettegett kór – ez nagy baj

Nyugati tér

Megújul Budapest egyik legforgalmasabb csomópontja, a Nyugati téri aluljáró

8 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nap mint nap több tízezer ember használja a Nyugati téri aluljárót, a létesítmény műszaki és esztétikai állapota miatt viszont időszerűvé vált a rekonstrukció. A BKK ezért úgy döntött, hogy a pestbudai fonódó villamos már folyamatban levő tervezésébe beemeli a Nyugati téri aluljáró teljes körű felújítását is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyugati téraluljáró felújításNyugati aluljáró

A pesti fonódó villamosprojekt célja, hogy közvetlen kötöttpályás kapcsolat jöjjön létre Észak-Pest és Dél-Buda között: ennek legizgalmasabb részeként a Lehel tér és a Deák Ferenc tér között új villamospálya épül. A koncepció azonban nemcsak közlekedési, hanem városfejlesztési elemeket is tartalmaz: a tervek szerint a Nyugati téren megszűnne a felüljáró és a Nyugati téri aluljáró is megújulna.

A Nyugati téri aluljáró kivitelezése 1978-ban, megelőzte a felüljáró építését. Fotó: Kallus György
A Nyugati téri aluljáró kivitelezése 1978-ban, megelőzte a felüljáró építését. Fotó: Kallus György

A Nyugati téri aluljáró kivitelezése 1978-ban, megelőzte a felüljáró építését

A Nyugati téri – vagy akkori nevén Marx téri – kétszer egysávos, 420 méter hosszú felüljárót még 1980-ban kezdték építeni, és 1981 novemberében adták át a forgalomnak. 

A felüljáró kialakítását összekapcsolták a Nyugati pályaudvar környezetének teljes megújításával, azaz az észak-déli metróvonal és a hatalmas aluljárórendszer építésével, annak mintegy utolsó fázisaként épült meg felüljáró. 

Az alábbi képen az aluljáró egykori építése látható:

image

Az aluljáró átadása óta, azaz már közel fél évszázada nem történt jelentősebb korszerűsítés

Tavaly ősszel jelentős mérföldkőhöz érkezett a pesti fonódó villamosprojekt azzal, hogy annak II. ütemére BKK aláírta a tervezésről szóló szerződést a feltételes közbeszerzési eljáráson nyertes FŐMTERV Zrt-vel –számolt be róla a Magyar Építők. Most pedig a BKK lehívja a projekthez kapcsolódó opciós munkarészt is, így aktiválva a Nyugati tér és környezetének megújítását. 

Az ismertetett tervezési feladat alapján többek közt a közvilágítás, a tűzvédelem, a gépészet és a közművek is megújulnak, emellett egy korszerű nyilvános mosdó épül.  

A tervezés során vizsgálják a gyalogos- és közterületi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit is.

Ide kattintva olvashatja az Origo, a Nyugati téri felüljáró építéséről szóló korábbi cikkét, amelyben láthatja azt is, hogyan festett az egykori Marx tér!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!