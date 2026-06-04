Megújul Budapest egyik legforgalmasabb csomópontja, a Nyugati téri aluljáró

A pesti fonódó villamosprojekt célja, hogy közvetlen kötöttpályás kapcsolat jöjjön létre Észak-Pest és Dél-Buda között: ennek legizgalmasabb részeként a Lehel tér és a Deák Ferenc tér között új villamospálya épül. A koncepció azonban nemcsak közlekedési, hanem városfejlesztési elemeket is tartalmaz: a tervek szerint a Nyugati téren megszűnne a felüljáró és a Nyugati téri aluljáró is megújulna.

A Nyugati téri aluljáró kivitelezése 1978-ban, megelőzte a felüljáró építését. Fotó: Kallus György

A Nyugati téri aluljáró kivitelezése 1978-ban, megelőzte a felüljáró építését

A Nyugati téri – vagy akkori nevén Marx téri – kétszer egysávos, 420 méter hosszú felüljárót még 1980-ban kezdték építeni, és 1981 novemberében adták át a forgalomnak.

A felüljáró kialakítását összekapcsolták a Nyugati pályaudvar környezetének teljes megújításával, azaz az észak-déli metróvonal és a hatalmas aluljárórendszer építésével, annak mintegy utolsó fázisaként épült meg felüljáró.

Az alábbi képen az aluljáró egykori építése látható:

Az aluljáró átadása óta, azaz már közel fél évszázada nem történt jelentősebb korszerűsítés

Tavaly ősszel jelentős mérföldkőhöz érkezett a pesti fonódó villamosprojekt azzal, hogy annak II. ütemére BKK aláírta a tervezésről szóló szerződést a feltételes közbeszerzési eljáráson nyertes FŐMTERV Zrt-vel –számolt be róla a Magyar Építők. Most pedig a BKK lehívja a projekthez kapcsolódó opciós munkarészt is, így aktiválva a Nyugati tér és környezetének megújítását.

Az ismertetett tervezési feladat alapján többek közt a közvilágítás, a tűzvédelem, a gépészet és a közművek is megújulnak, emellett egy korszerű nyilvános mosdó épül.

A tervezés során vizsgálják a gyalogos- és közterületi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit is.

Ide kattintva olvashatja az Origo, a Nyugati téri felüljáró építéséről szóló korábbi cikkét, amelyben láthatja azt is, hogyan festett az egykori Marx tér!