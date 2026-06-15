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nyugdíj

Komoly változások jönnek a nyugdíjellátásban! Erre minden érintett figyeljen!

3 órája
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A nyugdíjba vonulás időpontjának megválasztása a nyugdíjkorhatár betöltésétől, mint legkorábbi időponttól kezdve több dologtól is függhet. Ugyanakkor sok pénztől eleshetünk, egy esetleges rossz döntés esetén. A törvény szerint június 30-ig van lehetőségük az elmúlt évi szabályok szerinti nyugellátás igénybevételére azoknak, akik a 2025-ös nyugdíj-megállapítás mellett döntenek. Mutatjuk, mit érdemes mérlegelni a választáskor.
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Fontos leszögezni, hogy a hatályos törvény értelmében a teljes öregségi nyugdíjhoz a nyugdíjkorhatár elérésére és legalább 20 év szolgálati időre van szükség. Öregségi résznyugdíjra lesz jogosult az a személy, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik. Ebben az esetben, ha lehet, még ne kérjük a nyugdíjat a korhatár betöltésekor, a magasabb összegű nyugdíj elérése érdekében törekedjünk a teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idő megszerzésére további munkavégzéssel – tájékoztatott az ado.hu.

Fontos határidő közeleg a nyugdíjakkal kapcsolatban (illusztráció)
Fontos határidő közeleg a nyugdíjakkal kapcsolatban (illusztráció)
Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Az Öregségi nyugdíjkorhatár:

  • aki 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
  • aki 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
  • aki 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
  • aki 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
  • aki 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
  • aki 1957-ben vagy azt követően született, annak a betöltött 65. életév.

2026-ban az 1961-ben születettek következnek, 65. születésnapjukon elérve nyugdíjkorhatárukat.

Visszamenőleges igényérvényesítés: közeleg a határidő

Akik már tavaly is megfeleltek a nyugdíjba vonuláshoz szükséges jogosultsági feltételeknek, azok június 30-ig kérhetik a nyugdíjuk visszamenőleges megállapítását. Ebben az esetben a benyújtott kérelemmel még elérhető az előző év decembere, vagyis az akkori szabályok szerinti nyugdíjszámítás, míg egy júliusi igénylésnél már csak a folyó év januárjáig lehet visszamenőleg kérni a megállapítást – írja a Haszon. Az időzítés azért lényeges, mert a nyugdíj összegét az igénylés évében érvényes valorizációs szorzókkal számítják ki.

  • Aki 2026-ban vonul nyugdíjba, annak az ellátás összegét az idei szabályok szerint számítják ki, és 2027-ben részesül először az éves januári nyugdíjemelésben, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj 2027-ben esedékes összegében.
  • Abban az esetben, ha már 2025-ben is fennállt a nyugdíjjogosultság, és visszamenőleg, 2025-től történik a nyugdíjba vonulás, akkor a 2025. évi kiszámítási szabályok szerint történik a nyugdíjszámítás, és az éves januári rendszeres nyugdíjemelésben már 2026-ban részesülnek az érintettek. 2026-ban lehet először megkapni a 13. havi nyugdíj összegét is, a 14. havi nyugdíj esedékes részével együtt.

A visszamenőleges igénylés előnye az is, hogy a jogosult egy összegben kapja meg a többhavi elmaradt nyugdíjat és az esedékes tizenharmadik havi ellátást.

A halasztásnak is lehet előnye

Ugyanakkor ha a körülmények megengedik, nem szükséges mindjárt a nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a nyugdíjat igénybe venni. Ha ugyanis a tovább foglalkoztatás megengedett, a nyugdíj megállapítása nélküli további munkavégzés a nyugdíj összegét kedvezően befolyásolja: aki megszerezte a nyugdíjjogosultságot, azaz legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, és a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább harminc nap szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül. (Tny. 21.§)

Ha mégis az első lehetséges időponttól, azaz a korhatár elérésétől kérjük a nyugdíj megállapítást akár a visszamenőleges igényérvényesítéssel is, a nyugdíj mellett folytatott munka nettó munkabére igen kedvező lesz, mert abból csak személyi jövedelemadót (15%) kell fizetni, társadalombiztosítási járulékot (18,5%) már nem.

2026. július 1-jétől alapjaiban alakulnak át az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok Magyarországon

Miként lapunkban a napokban megjelent összeállításunkban bemutattuk, néhány hét múlva jelentős változások lépnek hatályba az özvegyi nyugdíjellátás szabályaiban. Az új nyugdíjrendelkezések 2026. július 1-jétől lépnek hatályba, és a különélő házastársakra, az élettársakra, valamint a 65 év feletti személyekre lesznek hatással. 

 

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