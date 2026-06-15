Komoly változások jönnek a nyugdíjellátásban! Erre minden érintett figyeljen!

Fontos leszögezni, hogy a hatályos törvény értelmében a teljes öregségi nyugdíjhoz a nyugdíjkorhatár elérésére és legalább 20 év szolgálati időre van szükség. Öregségi résznyugdíjra lesz jogosult az a személy, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik. Ebben az esetben, ha lehet, még ne kérjük a nyugdíjat a korhatár betöltésekor, a magasabb összegű nyugdíj elérése érdekében törekedjünk a teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idő megszerzésére további munkavégzéssel – tájékoztatott az ado.hu.

Fontos határidő közeleg a nyugdíjakkal kapcsolatban (illusztráció)

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Az Öregségi nyugdíjkorhatár:

aki 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,

aki 1953-ban született, a betöltött 63. életév,

aki 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,

aki 1955-ben született, a betöltött 64. életév,

aki 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,

aki 1957-ben vagy azt követően született, annak a betöltött 65. életév.

2026-ban az 1961-ben születettek következnek, 65. születésnapjukon elérve nyugdíjkorhatárukat.

Visszamenőleges igényérvényesítés: közeleg a határidő

Akik már tavaly is megfeleltek a nyugdíjba vonuláshoz szükséges jogosultsági feltételeknek, azok június 30-ig kérhetik a nyugdíjuk visszamenőleges megállapítását. Ebben az esetben a benyújtott kérelemmel még elérhető az előző év decembere, vagyis az akkori szabályok szerinti nyugdíjszámítás, míg egy júliusi igénylésnél már csak a folyó év januárjáig lehet visszamenőleg kérni a megállapítást – írja a Haszon. Az időzítés azért lényeges, mert a nyugdíj összegét az igénylés évében érvényes valorizációs szorzókkal számítják ki.

Aki 2026-ban vonul nyugdíjba, annak az ellátás összegét az idei szabályok szerint számítják ki, és 2027-ben részesül először az éves januári nyugdíjemelésben, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj 2027-ben esedékes összegében.

Abban az esetben, ha már 2025-ben is fennállt a nyugdíjjogosultság, és visszamenőleg, 2025-től történik a nyugdíjba vonulás, akkor a 2025. évi kiszámítási szabályok szerint történik a nyugdíjszámítás, és az éves januári rendszeres nyugdíjemelésben már 2026-ban részesülnek az érintettek. 2026-ban lehet először megkapni a 13. havi nyugdíj összegét is, a 14. havi nyugdíj esedékes részével együtt.

A visszamenőleges igénylés előnye az is, hogy a jogosult egy összegben kapja meg a többhavi elmaradt nyugdíjat és az esedékes tizenharmadik havi ellátást.