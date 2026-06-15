Komoly változások jönnek a nyugdíjellátásban! Erre minden érintett figyeljen!

Fontos leszögezni, hogy a hatályos törvény értelmében a teljes öregségi nyugdíjhoz a nyugdíjkorhatár elérésére és legalább 20 év szolgálati időre van szükség. Öregségi résznyugdíjra lesz jogosult az a személy, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik. Ebben az esetben, ha lehet, még ne kérjük a nyugdíjat a korhatár betöltésekor, a magasabb összegű nyugdíj elérése érdekében törekedjünk a teljes nyugdíjhoz szükséges húsz év szolgálati idő megszerzésére további munkavégzéssel – tájékoztatott az ado.hu.
Az Öregségi nyugdíjkorhatár:
- aki 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
- aki 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
- aki 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
- aki 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
- aki 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
- aki 1957-ben vagy azt követően született, annak a betöltött 65. életév.
2026-ban az 1961-ben születettek következnek, 65. születésnapjukon elérve nyugdíjkorhatárukat.
Visszamenőleges igényérvényesítés: közeleg a határidő
Akik már tavaly is megfeleltek a nyugdíjba vonuláshoz szükséges jogosultsági feltételeknek, azok június 30-ig kérhetik a nyugdíjuk visszamenőleges megállapítását. Ebben az esetben a benyújtott kérelemmel még elérhető az előző év decembere, vagyis az akkori szabályok szerinti nyugdíjszámítás, míg egy júliusi igénylésnél már csak a folyó év januárjáig lehet visszamenőleg kérni a megállapítást – írja a Haszon. Az időzítés azért lényeges, mert a nyugdíj összegét az igénylés évében érvényes valorizációs szorzókkal számítják ki.
- Aki 2026-ban vonul nyugdíjba, annak az ellátás összegét az idei szabályok szerint számítják ki, és 2027-ben részesül először az éves januári nyugdíjemelésben, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj 2027-ben esedékes összegében.
- Abban az esetben, ha már 2025-ben is fennállt a nyugdíjjogosultság, és visszamenőleg, 2025-től történik a nyugdíjba vonulás, akkor a 2025. évi kiszámítási szabályok szerint történik a nyugdíjszámítás, és az éves januári rendszeres nyugdíjemelésben már 2026-ban részesülnek az érintettek. 2026-ban lehet először megkapni a 13. havi nyugdíj összegét is, a 14. havi nyugdíj esedékes részével együtt.
A visszamenőleges igénylés előnye az is, hogy a jogosult egy összegben kapja meg a többhavi elmaradt nyugdíjat és az esedékes tizenharmadik havi ellátást.
A halasztásnak is lehet előnye
Ugyanakkor ha a körülmények megengedik, nem szükséges mindjárt a nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a nyugdíjat igénybe venni. Ha ugyanis a tovább foglalkoztatás megengedett, a nyugdíj megállapítása nélküli további munkavégzés a nyugdíj összegét kedvezően befolyásolja: aki megszerezte a nyugdíjjogosultságot, azaz legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, és a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább harminc nap szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül. (Tny. 21.§)
Ha mégis az első lehetséges időponttól, azaz a korhatár elérésétől kérjük a nyugdíj megállapítást akár a visszamenőleges igényérvényesítéssel is, a nyugdíj mellett folytatott munka nettó munkabére igen kedvező lesz, mert abból csak személyi jövedelemadót (15%) kell fizetni, társadalombiztosítási járulékot (18,5%) már nem.
2026. július 1-jétől alapjaiban alakulnak át az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok Magyarországon
Miként lapunkban a napokban megjelent összeállításunkban bemutattuk, néhány hét múlva jelentős változások lépnek hatályba az özvegyi nyugdíjellátás szabályaiban. Az új nyugdíjrendelkezések 2026. július 1-jétől lépnek hatályba, és a különélő házastársakra, az élettársakra, valamint a 65 év feletti személyekre lesznek hatással.