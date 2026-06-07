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repülőtér

Elátkozott repülőterek – mutatjuk, hol késik le az utazók leggyakrabban a csatlakozásaikat

30 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A lekésett csatlakozás a repülővel utazók egyik legnagyobb rémálma, különösen egy hosszú utazás során. Egy friss kutatásból kiderült, hogy mely repülőtereken van erre a legnagyobb esélye. A jó hír azonban, hogy egy uniós rendelet értelmében, ha Európába vagy Európából utazott és járatkésés, törlés vagy visszautasított beszállás miatt lekési a csatlakozó járatát, ez esetben akár 600 euró kártérítésre is jogosult lehet. Mutatjuk, hogy ilyen esetben, miként kérheti a kártérítést.
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repülőtérkompenzációkésés

A csatlakozó járat olyan járatot jelent, amely nem közvetlen, azaz bár ezeket a járatokat egyetlen foglalás keretében vásárolják meg, útközben más repülőtereken keresztül „csatlakoznak”. Amennyiben valami hátráltatja az egyik járatát, előfordulhat, hogy emiatt lekési a csatlakozást, ami egy utazás során az egyik legrosszabb forgatókönyv lehet. Az Az AirHelp elemzése szerint vannak olyan repülőterek, ahol erre különösen nagy az esély.

Elátkozott repülőterek – mutatjuk, hol késik le az utazók leggyakrabban a csatlakozásaikat (illusztráció)
Elátkozott repülőterek  – mutatjuk, hol késik le az utazók leggyakrabban a csatlakozásaikat (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Elátkozott repülőterek: itt késik le az utazók leggyakrabban a csatlakozásaikat

A tanulmányhoz a légi utasok jogait ismertető portál 2025-ös belső adatokat elemzett a ténylegesen lekésett csatlakozó járatok adatairól, noha az Airhelp nem a világ összes repülőterét, csupán az európai, amerikai, kanadai és brazil légikikötőket rangsorolta.

Ez alapján meglepő eredmények születtek, ugyanis a legrosszabb pontszámot nem egy olyan metropolisz, mint London vagy Párizs repülőtere érte el, hanem az észak-olaszországi Bergamo Orio al Serio légikikötő. Itt késték le az utazók a leggyakrabban a csatlakozásaikat. 

Szorosan követi őt az egyesült államokbeli Dallas Fort Worth repülőtér, ugyanakkor az olyan ismert európai átszálló repülőterek is előkelő helyen szerepelnek a negatív rangsorban, mint Frankfurt am Main, Madrid-Barajas ,London Stansted, Párizs Charles de Gaulle és Amsterdam Schiphol.

Az Airhelp szerint az utazóknak a dél-brazíliai Florianópolis repülőtéren van a legnagyobb esélyük a zökkenőmentes átszállásra, Európában pedig az Észtország fővárosában, Talinnban található légikikötő teljesített különösen jól.

Az ajánlott átszállási idők a repülőtértől és a csatlakozás típusától függően változnak, általában 30 és 60 perc között mozognak belföldi járatoknál, 60 és 90 perc között belföldi és nemzetközi járatok közötti átszállásoknál, valamint akár 120 percig is eltarthatnak a nemzetközi csatlakozó járatoknál.

Akár 600 euró kártérítést is kaphat a késésésért

Jó hír ugyanakkor, hogy egy uniós rendelet értelmében, ha Európába vagy Európából utazott és járatkésés, törlés vagy visszautasított beszállás miatt lekési a csatlakozó járatát, ez esetben akár 600 euró kártérítésre is jogosult lehet –  írja az Jaratkeses. Ugyanakkor fontos, hogy a késés okáról mindenképp kérjen igazolást a légitársaságtól, hiszen ez kulcsfontosságú bizonyíték lehet az igény benyújtásakor. A kompenzáció összege a repülési távolságtól függ.

Az EU 261/2004-es rendelet értelmében, ha Ön a csatlakozó járatát lekésve nem tud feljutni a gépre, a következő kompenzációkra lehet jogosult:

  • 250 euró 1500 km-nél rövidebb járatok esetén
  • 400 euró 1500-3500 km közötti járatok esetén
  • 600 euró 3500 km feletti járatok esetén

A légitársaság ezenfelül köteles biztosítani:

  • Jegyvisszatérítést vagy alternatív járatot
  • Étkezést és frissítőket a várakozási idő alapján
  • Két ingyenes hívást, e-mailt vagy faxot
  • Szükség esetén szállodai elhelyezést és transzfert

Abban az esetben, ha a légitársaság gyors alternatív járatot biztosít, amely a tervezetthez képest kisebb késéssel érkezik, akkor a kompenzáció összege csökkenhet.

A sikeres kártérítési igény érdekében fontos, hogy megőrizze az alábbi dokumentumokat: beszállókártya, elektronikus jegy, foglalás visszaigazolása, poggyászcímke, valamint a nyugták és számlák az esetleges extra költségekről.

 

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