Fontos figyelmeztetést küldött az MVM a számlákkal kapcsolatban

A rendelet alapján a jövőben az egyetemes szolgáltató és az elosztó a nem lakossági felhasználó részére kizárólag elektronikus számlát állíthat ki – tájékoztatott az MVM.

Az MVM székháza Budapesten, a Szentendrei úton Fotó: Branstetter Sándor / MTI

Kiket érint a változás?

földgáz- és villamosenergia-szerződéssel és/vagy

hálózathasználati szerződéssel rendelkező

egyéni és társas vállalkozásokat,

egyéb szervezeteket, és

olyan magánszemélyeket, akik adószámmal rendelkeznek.

Mi a teendő a határidő lejártáig?

Ha jelenleg e-számlát kap , nincs teendője, viszont fontos tudni, hogy a jövőben sem térhet már át papírszámlára.

, nincs teendője, viszont fontos tudni, hogy a jövőben sem térhet már át papírszámlára. Ha jelenleg nem e-számlát kap , és kapott az MVM Nexttől névre szóló tájékoztatót az e-számlára átállással kapcsolatban, akkor az mvmnext.hu/Eszamla weboldalon tudja megadni az elektronikus számlakiállításhoz szükséges adatokat.

, és kapott az MVM Nexttől névre szóló tájékoztatót az e-számlára átállással kapcsolatban, akkor az mvmnext.hu/Eszamla weboldalon tudja megadni az elektronikus számlakiállításhoz szükséges adatokat. Az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next applikációban minden regisztrált ügyfél válthat e-számlára. Fontos, hogy az Online ügyfélszolgálat felületén belépéskor az „Ügyfélkapu+ vagy DÁP”, regisztráláskor pedig a „Nem lakossági ügyfél” lehetőséget válassza.

Az e-számlák kizárólag elektronikus formában hitelesek

Az elektronikusan kiállított számla formátuma nem változik, a jelenleg is alkalmazható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő számlakép alapján készül.

Ezek a számlák ugyanakkor kizárólag elektronikus formában hitelesek (időbélyegzővel és elektronikus aláírással vannak ellátva), digitális megőrzésükről az érintett ügyfélnek kell gondoskodnia.

A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók.

Az MVM tájékoztatása szerint a kötelező e-számla kibocsátás a hálózati elosztótársaságokra is vonatkozik, ezért az érintett ügyfeleknek az elosztótársaságok felé is szükséges megadniuk az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, akkor is, ha azt korábban már megadták energiaszolgáltatójuknak. Az MVM elosztótársaságok az mvmhalozat.hu/eszamlanyilatkozat felületen várják a jelentkezéseket.

Fontos, hogy az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail-cím.