Fontos figyelmeztetést küldött az MVM a számlákkal kapcsolatban

A rendelet alapján a jövőben az egyetemes szolgáltató és az elosztó a nem lakossági felhasználó részére kizárólag elektronikus számlát állíthat ki – tájékoztatott az MVM.
Kiket érint a változás?
- földgáz- és villamosenergia-szerződéssel és/vagy
- hálózathasználati szerződéssel rendelkező
- egyéni és társas vállalkozásokat,
- egyéb szervezeteket, és
- olyan magánszemélyeket, akik adószámmal rendelkeznek.
Mi a teendő a határidő lejártáig?
- Ha jelenleg e-számlát kap, nincs teendője, viszont fontos tudni, hogy a jövőben sem térhet már át papírszámlára.
- Ha jelenleg nem e-számlát kap, és kapott az MVM Nexttől névre szóló tájékoztatót az e-számlára átállással kapcsolatban, akkor az mvmnext.hu/Eszamla weboldalon tudja megadni az elektronikus számlakiállításhoz szükséges adatokat.
- Az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next applikációban minden regisztrált ügyfél válthat e-számlára. Fontos, hogy az Online ügyfélszolgálat felületén belépéskor az „Ügyfélkapu+ vagy DÁP”, regisztráláskor pedig a „Nem lakossági ügyfél” lehetőséget válassza.
Az e-számlák kizárólag elektronikus formában hitelesek
Az elektronikusan kiállított számla formátuma nem változik, a jelenleg is alkalmazható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő számlakép alapján készül.
Ezek a számlák ugyanakkor kizárólag elektronikus formában hitelesek (időbélyegzővel és elektronikus aláírással vannak ellátva), digitális megőrzésükről az érintett ügyfélnek kell gondoskodnia.
A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók.
Az MVM tájékoztatása szerint a kötelező e-számla kibocsátás a hálózati elosztótársaságokra is vonatkozik, ezért az érintett ügyfeleknek az elosztótársaságok felé is szükséges megadniuk az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, akkor is, ha azt korábban már megadták energiaszolgáltatójuknak. Az MVM elosztótársaságok az mvmhalozat.hu/eszamlanyilatkozat felületen várják a jelentkezéseket.
Fontos, hogy az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail-cím.