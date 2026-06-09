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árverés

Elárverezték az NDK legendás szellemszigetét

1 órája
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A romos balti-tengeri platform, az "Ostervilm" vitathatatlanul Németország egyik legkülönösebb ingatlana. A Rügentől délkeletre található egykori keletnémet katonai bázist a napokban árverezték el.
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árverésNémetországkatonai bázis

Az egykori NDK szellemszigetéért 60 000 eurót (kb. 21 millió forintot) fizettek. A nyertes ajánlat az osztrák McCube cégtől érkezett. Az építőipari vállalkozás olyan moduláris, előre gyártott házakat fejleszt, amelyek egy napon belül felállíthatók és beköltözhetők.

A romos balti-tengeri platform, az "Ostervilm" vitathatatlanul Németország egyik legkülönösebb ingatlana. Fotó: Philip Dulian / dpa Picture-Alliance via AFP
A romos balti-tengeri platform, az "Ostervilm" vitathatatlanul Németország egyik legkülönösebb ingatlana. Fotó: Philip Dulian / dpa Picture-Alliance via AFP

A katonai bázist eredetileg az 1950-es években építették az NDK Nemzeti Néphadserege (NVA) számára

A Greifswaldi-öbölben található Ostervilm platform egykor az NDK haditengerészetének demagnetizáló állomásaként működött. Azaz, a hadihajókat itt egy speciális rendszer segítségével kezelték, hogy a mágneses aknák ne tudják érzékelni ha elhaladtak felettük. A bázis egy lakóépületből és egy gépházból állt. Az állomáson általában három katona tartózkodott, mindegyikük egy-két hétig szolgálatban, és minden, amire szükségük volt hajóval érkezett. 

Németország újraegyesítése után a haditengerészetnek már nem volt szüksége az NVA létesítményre – így az állomás a fosztogatók kezére jutott.

Az évek során a platform lenyűgöző médiajelenlétre tett szert. Számos beszámoló és fotósorozat dokumentálta lassú hanyatlását.

22 May 2026, Mecklenburg-Western Pomerania, Vilm: The former Ostervilm military station in Greifswald Bodden (photo taken with a drone). The platform was used by the GDR People's Navy to demagnetize ships so that they could not be detected by sea mines with magnetic detonators. The artificial island can now be purchased at auction in Hamburg on June 4. Photo: Philip Dulian/dpa (Photo by Philip Dulian / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: Philip Dulian / dpa Picture-Alliance via AFP

Így, bár a sziget mindössze 60 ezer euróért kelt el, a megszerzésének és az éves bérleti díjnak viszonylag alacsony költségeit valószínűleg sokkal magasabb felújítási költségek követik majd. A platform ugyanis mintegy 600 tölgyfa cölöpön áll, amelyek már több mint 70 éve ki vannak téve az elemeknek. Ráadásul az omladozó épületben gyakorlatilag nincs infrastruktúra: a villanyt, vizet, és csatornahálózatot is ki kell építeni.

A mesterséges sziget új tulajdonosának, a McCube cégnek a vezérigazgatója, Oliver Pesendorfer a WZ-nek elmondta, hogy 

a leromlott állapotban lévő ingatlant valószínűleg kulturális és rendezvényhelyszínként fogják hasznosítani a jövőben. 

Hozzátette, hogy akár az esküvők lebonyolítása is lehetséges a 250 négyzetméteres platformon. 

Ugyanakkor az engedélyek beszerzése nem lesz könnyű, tekintve, hogy a szigetet az EU védett madárrezervátumként tartja számon. Az évek alatt a kormoránok vastag guanóréteggel borították be a platformot és pihenőhelyként használják. A februártól júliusig tartó költési időszakban ezért szigorúbb természetvédelmi előírások lehetnek érvényben, így kihívást jelenthet az engedély megszerzése egy olyan beruházáshoz, amely rendszeres hajóforgalmat igényel.

 

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