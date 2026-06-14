Európa tetejére, egy antennatoronyba építettek luxuséttermet és Rolex üzletet – képeken a hihetetlen kilátás

A toronyból egy látványos kilátó lett 360°-os panoráma terasszal, luxus- étteremmel, és a világ legmagasabban fekvő Rolex butikjával. Emellett pedig a hegycsúcsra vezető felvonóállomást is felújították, sőt egy alagúttal a toronyhoz csatolták azt – számolt be róla a Deezen.

A képen az antennatorony látható, még az átalakítása előtt

Fotókon a megújult torony, amelynek kilátópontjáról 360 fokos panoráma nyílik a hegyvidéki tájra

Az 56 méter magas Titlis antennatornyot az 1980-as évek közepén építették a telekommunikációs infrastruktúra elemeként. A tengerszint feletti 3000 méteres magasságban fekvő, szabadon álló acélvázas tornyot egy betonszerkezettel rögzítették a mészkőhegyhez. A Herzog & de Meuron építészeti stúdió 2017-ben a kapott megbízást kapott a hegyi állomás felújítására és a meglévő antennatorony turisztikai látványossággá alakítására:

A kilátópontról 360 fokos panoráma nyílik a hegyvidéki tájra. Az épület alsó szintjén a a világ legmagasabban fekvő Rolex üzlete található, míg a felsőn egy 140 férőhelyes étterem kapott helyet. A felvonóállomást és a tornyot egy alagút köti össze.

A toronyból és annak közeléből számtalan túraútvonal indul: itt található a Gleccserbarlang, ahol több ezer éves türkizkék jég veszi körbe az embert, és az Ice Flyer, egy speciális felvonó, amelyről lepillantva a zord sziklafalak kontrasztot alkotnak a mély gleccserhasadékokkal és a csillogó hómezőkkel – írja a Roadster. Sőt, könnyen elérhető innen a híres Szikla sétány (Cliff Walk) is.