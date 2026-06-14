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Svájc

Európa tetejére, egy antennatoronyba építettek luxuséttermet és Rolex üzletet – képeken a hihetetlen kilátás

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Az 1980-as évek közepén épült egykori telekommunikációs torony több mint 3000 méterrel a tengerszint felett áll a Titlis-hegyen, Svájc egyik legnépszerűbb hegyi célpontján, amelyet évente körülbelül 1,1 millió látogató keres fel. Ezt az ipari szerkezetet alakította át nemrégiben a Herzog & de Meuron építészeti iroda egy igazi turisztikai szenzációvá.
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SvájcturizmusSvájci Alpok

A toronyból egy látványos kilátó lett 360°-os panoráma terasszal, luxus- étteremmel, és a világ legmagasabban fekvő Rolex butikjával. Emellett pedig a hegycsúcsra vezető felvonóállomást is felújították, sőt egy alagúttal a toronyhoz csatolták azt – számolt be róla a Deezen.

A képen az antenna torony látható, még az átalakítása előtt.
A képen az antennatorony látható, még az átalakítása előtt

Fotókon a megújult torony, amelynek kilátópontjáról 360 fokos panoráma nyílik a hegyvidéki tájra

Az 56 méter magas Titlis antennatornyot az 1980-as évek közepén építették a telekommunikációs infrastruktúra elemeként. A tengerszint feletti 3000 méteres magasságban fekvő, szabadon álló acélvázas tornyot egy betonszerkezettel rögzítették a mészkőhegyhez. A Herzog & de Meuron építészeti stúdió 2017-ben a kapott megbízást kapott a hegyi állomás felújítására és a meglévő antennatorony turisztikai látványossággá alakítására:

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A kilátópontról 360 fokos panoráma nyílik a hegyvidéki tájra. Az épület alsó szintjén a a világ legmagasabban fekvő Rolex üzlete található, míg a felsőn egy 140 férőhelyes étterem kapott helyet. A felvonóállomást és a tornyot egy alagút köti össze.

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A toronyból és annak közeléből számtalan túraútvonal indul: itt található a Gleccserbarlang, ahol több ezer éves türkizkék jég veszi körbe az embert, és az Ice Flyer, egy speciális felvonó, amelyről lepillantva a zord sziklafalak kontrasztot alkotnak a mély gleccserhasadékokkal és a csillogó hómezőkkel –  írja a Roadster. Sőt, könnyen elérhető innen a híres Szikla sétány (Cliff Walk) is.

 

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