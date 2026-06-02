felvonó kabin

Lélegzetelállító látványt nyújt a világ első teljes egészében üvegből készült felvonója – fotók

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az Amerikai Egyesült Államok egyik legnépszerűbb hegyvidéki túrahelyszínén, a Tennessee állambeli Smoky Mountains hegységben üzemelték be a világ első teljes egészében üvegből készült felvonóját. A Crystal Express (magyarul: Kristály Expressz) 4 perces utánozhatatlan élményt kínál, amely során helyenként akár 180 méter magasan is szállítja az utazókat Gatlinburg városa felett, miközben több mint 600 méter magas szintkülönbséget küzd le a hegytető felé vezető úton.
A 2026. május 22-én átadott Kristály Expressz mind az 56 kabinja üvegpadlóval és üvegfalakkal rendelkezik, így garantálva a lélegzetelállító, 360 fokos panorámát számolt be róla a Travelandleisure.

A Kristály Expressz üvegfelvonója az Anakeesta vidámparkban, Gatlinburgban Fotó: Anakeesta
Képeken a világ első teljes egészében üvegből készült felvonója

A különleges felvonó a Great Smoky Mountains Nemzeti Parkban található. A szerkezetet az Anakeesta kalandparkba telepítették, egy 100 millió dolláros beruházás részeként, amelynek célja, hogy az elkövetkező öt évben megduplázzák a kalandpark méretét.

A Kristály Expressz üvegfelvonója
Fotó: Anakeesta
A Great Smoky Mountains Nemzeti Park a Föld egyik legősibb hegyvonulatának, az Appalache-hegységnek a része, amely nemcsak lenyűgöző természeti szépségekkel, mint például érintetlen erdőkkel, vízesésekkel és hegyi patakokkal büszkélkedhet, hanem gazdag történelmi és kulturális örökséggel is rendelkezik. A látogatók bepillanthatnak a régi telepesek életébe, de felfedezhetik a cherokee indiánok nyomait is. 

A terület 2025-ben a leglátogatottabb nemzeti park volt az Egyesült Államokban. Az ország egyetlen nagy nemzeti parkja, amely nem szed belépődíjat, tavaly több mint 11,5 millió látogatót vonzott.

Az Origo egy korábbi írásában összeszedte a világ legkülönlegesebb felvonóit.

 

