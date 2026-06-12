Brutális leépítések zajlanak a médiavállalatoknál: százával rúgják ki az embereket az RTL-től a CNN-ig

A világ legnagyobb médiavállalatai egyszerre alakítják át működésüket, miközben a közönség egyre gyorsabban fordul a digitális platformok felé. Úgy tűnik, hogy a szemünk előtt változik meg alapjaiban a hírek előállításának és terjesztésének módja.

Alapjaiban változik meg a hírek előállításának és terjesztésének módja (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Emberek ezreit építik le az amerikai médiaóriások, a CNN-től az RTL-ig mindenki ugyanarra készül

A legnagyobb médiavállalatok, még ha eltérő piaci környezetben is működnek, mégis hasonló döntéseket hoznak: szervezeti átalakításokkal, költségcsökkentéssel és digitális beruházásokkal próbálnak alkalmazkodni ahhoz, hogy a közönség egyre nagyobb része már nem a hagyományos televízión, rádión vagy nyomtatott sajtón keresztül fogyaszt tartalmat.

A változások mögött nem egyetlen ok áll:

a lineáris televíziózás visszaszorulása, a nyomtatott lapok példányszámának csökkenése, a reklámbevételek egy részének globális technológiai platformokhoz áramlása, valamint a mesterséges intelligencia megjelenése egyszerre alakítja át az üzleti modelleket.

A nagy nemzetközi médiacégek többsége már nem egyszerű költségcsökkentésként, hanem stratégiai átrendeződésként tekint ezekre a lépésekre – írja a Világgazdaság.

A CNN 2025 elején mintegy 200 munkakörben jelentett be leépítést, ami a vállalat dolgozóinak nagyjából 6 százalékát érintette. A vállalat ugyanakkor nem egyszerűen létszámot csökkentett, hanem ezzel párhuzamosan 70 millió dolláros (mintegy 24 milliárd forintos) beruházást is indított a digitális üzletágának fejlesztésére. A társaság új streamingtermékeken, előfizetéses szolgáltatásokon és mobilos tartalmakon dolgozik, miközben több száz új digitális pozíció létrehozását is tervezi.

Az NBC News idén körülbelül 150 munkatársat érintő leépítést hajtott végre. Noha ennek háttérében elsősorban nem a klasszikus médiapiaci visszaesés, hanem a Comcast médiaportfóliójának átszervezése áll.

A világ legismertebb sajtómárkái közül a The Washington Post is jelentős szervezeti átalakításokon ment keresztül az elmúlt időszakban. A lap vezetése egyszerre próbálja növelni a digitális előfizetői bevételeket, fejleszteni a technológiai hátteret és beépíteni a mesterséges intelligenciát a szerkesztőségi munkafolyamatokba. Bár a cél nem az újságírói munka kiváltása, hanem a tartalomgyártás gyorsítása, a kutatási és háttérfeladatok automatizálása, valamint az előfizetői élmény javítása.

Az európai médiapiac egyik legnagyobb szereplője, az RTL Group 2025-ben mintegy 600 munkahely megszüntetését jelentette be Németországban. A vállalat indoklása szerint a hagyományos televíziós reklámpiac tartós gyengülése és a streamingplatformok térnyerése miatt szükség van a működés átalakítására. Az RTL egyre nagyobb hangsúlyt helyez az RTL+ szolgáltatás fejlesztésére, miközben a lineáris televíziós üzletág költségeit csökkenti.

A legnagyobb átalakulás mégis talán a francia nyomtatott médiapiacon zajlik. A Le Monde összesítése szerint 2025 decembere óta közel ezer munkahely megszüntetését jelentették be különböző lapkiadók.

Ebből is jól látszik, hogy a médiacégek számára a kérdés egyre kevésbé az, hogy szükség van-e átalakulásra, hanem egyre inkább az, hogy milyen gyorsan képesek alkalmazkodni ahhoz a környezethez, ahol a mobiltelefon, a videó, a közösségi platformok, az ajánlórendszerek és a mesterséges intelligencia határozza meg, miként jutnak el a tartalmak a felhasználókhoz.