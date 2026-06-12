Brutális leépítések zajlanak a médiavállalatoknál: százával rúgják ki az embereket az RTL-től a CNN-ig

A világ legnagyobb médiavállalatai egyszerre alakítják át működésüket, miközben a közönség egyre gyorsabban fordul a digitális platformok felé. Úgy tűnik, hogy a szemünk előtt változik meg alapjaiban a hírek előállításának és terjesztésének módja.
Emberek ezreit építik le az amerikai médiaóriások, a CNN-től az RTL-ig mindenki ugyanarra készül
A legnagyobb médiavállalatok, még ha eltérő piaci környezetben is működnek, mégis hasonló döntéseket hoznak: szervezeti átalakításokkal, költségcsökkentéssel és digitális beruházásokkal próbálnak alkalmazkodni ahhoz, hogy a közönség egyre nagyobb része már nem a hagyományos televízión, rádión vagy nyomtatott sajtón keresztül fogyaszt tartalmat.
A változások mögött nem egyetlen ok áll:
a lineáris televíziózás visszaszorulása, a nyomtatott lapok példányszámának csökkenése, a reklámbevételek egy részének globális technológiai platformokhoz áramlása, valamint a mesterséges intelligencia megjelenése egyszerre alakítja át az üzleti modelleket.
A nagy nemzetközi médiacégek többsége már nem egyszerű költségcsökkentésként, hanem stratégiai átrendeződésként tekint ezekre a lépésekre – írja a Világgazdaság.
- A CNN 2025 elején mintegy 200 munkakörben jelentett be leépítést, ami a vállalat dolgozóinak nagyjából 6 százalékát érintette. A vállalat ugyanakkor nem egyszerűen létszámot csökkentett, hanem ezzel párhuzamosan 70 millió dolláros (mintegy 24 milliárd forintos) beruházást is indított a digitális üzletágának fejlesztésére. A társaság új streamingtermékeken, előfizetéses szolgáltatásokon és mobilos tartalmakon dolgozik, miközben több száz új digitális pozíció létrehozását is tervezi.
- Az NBC News idén körülbelül 150 munkatársat érintő leépítést hajtott végre. Noha ennek háttérében elsősorban nem a klasszikus médiapiaci visszaesés, hanem a Comcast médiaportfóliójának átszervezése áll.
- A világ legismertebb sajtómárkái közül a The Washington Post is jelentős szervezeti átalakításokon ment keresztül az elmúlt időszakban. A lap vezetése egyszerre próbálja növelni a digitális előfizetői bevételeket, fejleszteni a technológiai hátteret és beépíteni a mesterséges intelligenciát a szerkesztőségi munkafolyamatokba. Bár a cél nem az újságírói munka kiváltása, hanem a tartalomgyártás gyorsítása, a kutatási és háttérfeladatok automatizálása, valamint az előfizetői élmény javítása.
- Az európai médiapiac egyik legnagyobb szereplője, az RTL Group 2025-ben mintegy 600 munkahely megszüntetését jelentette be Németországban. A vállalat indoklása szerint a hagyományos televíziós reklámpiac tartós gyengülése és a streamingplatformok térnyerése miatt szükség van a működés átalakítására. Az RTL egyre nagyobb hangsúlyt helyez az RTL+ szolgáltatás fejlesztésére, miközben a lineáris televíziós üzletág költségeit csökkenti.
- A legnagyobb átalakulás mégis talán a francia nyomtatott médiapiacon zajlik. A Le Monde összesítése szerint 2025 decembere óta közel ezer munkahely megszüntetését jelentették be különböző lapkiadók.
Ebből is jól látszik, hogy a médiacégek számára a kérdés egyre kevésbé az, hogy szükség van-e átalakulásra, hanem egyre inkább az, hogy milyen gyorsan képesek alkalmazkodni ahhoz a környezethez, ahol a mobiltelefon, a videó, a közösségi platformok, az ajánlórendszerek és a mesterséges intelligencia határozza meg, miként jutnak el a tartalmak a felhasználókhoz.