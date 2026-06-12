Egy budapesti szálloda bekerült a világ tíz legjobb hotelje közé

A Hotel Moments Budapest a 9. helyen végzett a Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best Hotels 2026 globális rangsorában, Európában pedig a 3. legjobb szállodaként szerepel a listán.

Fotó: Hotel Moments Budapest

A budapesti hotel számára nem ez az első nemzetközi siker

A Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best díja a világ legnagyobb utazási értékelő platformjának vendégvéleményein alapul. A rangsor készítésekor a platform az értékelések minőségét és mennyiségét veszi figyelembe, vagyis nem szakmai zsűri dönt, hanem azoknak az utazóknak a tapasztalata, akik ténylegesen megszálltak az adott szálláshelyeken. A 2026-os listán a Hotel Moments Budapest a világ 9. legjobb szállodájaként szerepel.

A Hotel Moments Budapest 2024-ben Európa 5. legjobb szállodája lett a Tripadvisor rangsorában, 2025-ben pedig a világ legjobb állatbarát szállodája különdíjat nyerte el. A mostani helyezés azonban új szintet jelent, mert a globális top 10-es mezőnybe kerülés a nemzetközi szállodapiacon is kiemelkedő eredmény – írja a Spabook.

A 99 szobás, négycsillagos Hotel Moments Budapest az Andrássy úton működik, néhány perc sétára a Magyar Állami Operaháztól, a Szent István-bazilikától és Budapest több fontos belvárosi látványosságától.

A szálloda saját bemutatása szerint a világörökségi környezetben álló épületben art deco stílusú, megújított belső terek és három kategóriában kialakított szobák várják a vendégeket.

A szálloda épülete önmagában is külön történet. Az Andrássy út egyik történelmi palotáját 1882-ben adták át Scholossberger Henrik dohánykereskedő megbízásából, Feszty Adolf tervei alapján. Az épület az elmúlt másfél évszázadban több funkciót is betöltött:

működött benne bank,

biztosítótársaság,

és Budapest első mozijának is otthont adott.

A műemléki házból 2013 után alakítottak ki szállodát – számolt be róla a Világgazdaság.

Magyar szálloda rendkívül ritkán kerül be a világ legjobb szállodái közé, de néha azért sikerül. Közel 1 évtizeddel ezelőtt, 2017-ben a szintén budapesti Aria Hotel lett a világ legjobbja a globális vendégértékelési rangsorban.

