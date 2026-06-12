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Wizz Air

Megszólalt a Wizz Air a csomagvitákról: ebben az esetben térítik vissza a büntetéseket

21 perce
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Az elmúlt időszakban több tucat panasz keringett a közösségi médiában a spanyol repülőtereken rendszeressé válló csomagvitákról. A felháborodott utasok szerint a Wizz Air földi kiszolgálói gyakran akkor is megbüntetik az utasokat, ha azok szabályos csomagokkal érkeznek a kapuhoz. A légitársaság most elárulta, hogyan kerülhetjük el csomagvitát, illetve kaphatjuk vissza a jogtalan büntetéseket.
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Wizz Airrepülőtérpoggyász

Az elmúlt hetekben igencsak elharapóztak a csomagviták a spanyol repülőtereken – számolt be róla az Okosutas. Mint emlékeztettek, a Wizz Air földi kiszolgálói egyre többször, az engedélyezett méretű pogggyásszal érkezőket is megbírságolták, azzal az indokkal, hogy a csomag nem esett bele magától a fémkeretbe. Sőt azt sem engedték meg, hogy az utasok lefotózzák a mérőkeretben lévő táskájukat, amivel bizonyítani tudnák az igazukat. A légitársaság most megszólalt az ügyben.

Az elmúlt időszakban több panasz is érkezett a spanyol repülőtereken rendszeressé vált csomagvitákról. Fotó: NurPhoto via AFP
Az elmúlt időszakban több panasz is érkezett a spanyol repülőtereken rendszeressé vált csomagvitákról. Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air szerint nem tiltott a fotózás

A Wizz Air válaszában jelezte, hogy több fórumon keresztül is értesült a spanyol repülőtereken tapasztalt indokolatlanul szigorú eljárásról. Mint írták, a légitársaság kivizsgálja az ügyet és a beigazolódott szabálytalanságok esetén egyeztet a földi kiszolgáló partnerrel a helyes eljárásrendről.

A légitársaság továbbá felhívta a figyelmet, hogy szó nincs arról, hogy szabadon kellene beleesnie a csomagnak a mérőkeretbe ahhoz, hogy megfeleljen az előírásoknak. Magyarul lehet nyomkodni is a táskát, a lényeg az, hogy teljesen beleférjen.

A Wizz Air szerint nem tiltott a fotózás sem. Amennyiben az utas szerint jogtalan a pótdíjazás, akkor ajánlott is képet készíteni, majd ezt bizonyítékként is benyújtani a reklamáció részeként.

A vállalat közölte, hogy a Wizz Air utasok kézipoggyászainak ellenőrzése minden repülőtéren a helyi földi kiszolgáló partner feladata, akikkel a légitársaság szerződéses viszonyban áll. Tehát nem az utaskísérők ellenőrzik a kézipoggyászok méreteit.

A Wizz Air főszabálya az, hogy a csomagnak a kerekekkel és fogantyúval együtt bele kell férnie az ellenőrző keretbe, az úgynevezett sizer-be. A kerék és a fogantyú megléte tehát önmagában nem probléma, mivel a személyzet csak a keretből kilógó csomagoknál járhat el. 

Ha valakit emiatt indokolatlanul büntettek meg, akkor a Wizz Air honlapján, vagy mobilalkalmazásán keresztül a csomagfeladásról kapott számlával, illetve opcionálisan mellékelt fotóval (ennek készítése a bőrönd ellenőrzésekor nem tiltott) igény nyújtható be a kifizetett büntetés visszatérítésre.

A poggyásszabályzatról részletesen az általános szerződési feltételek 15.3.5-ös pontja rendelkezik  –  tette hozzá a Wizz Air az Okosutas-nak küldött válaszlevelében, egyúttal a légitársaság elnézést is kért a jogtalanul megbüntetett utasoktól.

 

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