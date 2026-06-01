Egyre több üzlet polcain jelennek meg az „A2” jelöléssel ellátott tejtermékek. A csomagolások és reklámüzenetek alapján sok fogyasztóban alakulhat ki az a téves kép, hogy az A2 tej egészségesebb, különlegesebb vagy könnyebben emészthető a hagyományosnál – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A fogyasztóvédelmi hatóság szerint ugyanakkor
sokan nem tudják pontosan, mit takar valójában az A2 megjelölés, és gyakran összekeverik a laktózmentességgel.
Mit lehet tudni az A2 tejről?
Az A2 megjelölés a tehéntej egyik fehérjéjére, a béta-kazeinre vonatkozik. A tehéntejben a béta-kazeinnek több genetikai változata fordulhat elő, ezek közül a legismertebbek az A1 és az A2 variánsok.
A kutatások alapján az A2 tej olyan tehéntej, amely csak A2 típusú béta-kazein fehérjét tartalmaz. Ez nem génmódosítást jelent, hanem állományon belüli genetikai szelekciót és elkülönített tejgyűjtést.
A laktózmentes tej ezzel szemben nem a tejfehérjére, hanem a tejcukorra, vagyis a laktózra vonatkozik. Laktózintolerancia esetén a szervezet nem termel elegendő laktáz enzimet, ezért a tejcukor lebontása zavart szenvedhet, ami puffadást, hasi fájdalmat vagy hasmenést okozhat. A laktózmentes tejben a tejcukrot technológiai úton, laktáz enzim segítségével bontják le, ezért az ilyen termékek sok laktózérzékeny fogyasztó számára jobban tolerálhatók.
Az A2 tej egyes vizsgálatok szerint bizonyos embereknél kevesebb puffadást vagy emésztési panaszt okozhat, de nincs tudományos bizonyíték arra, hogy általánosságban egészségesebb lenne a hagyományos tejnél. Az sem igaz, hogy automatikusan laktózmentes vagy tejallergiásoknak biztonságos.
Röviden:
- a laktózmentes jelölés a tejcukorra utal,
- míg az A2 jelölés a tejfehérje egyik típusára.
- A kettő nem helyettesíti egymást.
Az NKFH arra figyelmeztet, hogy az ételallergia és az ételintolerancia eltérő mechanizmusú állapotok, ezért a pontos diagnózis és a dietetikai tanácsadás kiemelten fontos. A hatóság szerint tehát az A2 tej önmagában nem tekinthető szükségszerűen laktózintoleranciában fogyasztható terméknek, amennyiben nem laktózmentes. Ugyanakkor előfordulhat olyan termék, amely egyidejűleg A2 és laktózmentes tulajdonsággal is rendelkezik, így az mindkét jellemzőnek megfelel.
Kinek jelenthet előnyt az A2 tej?
Az A2 tej körüli érdeklődés részben tudományos kutatásokból indult. Egyes vizsgálatok szerint az A1 típusú béta-kazein emésztése során nagyobb mennyiségben keletkezhet egy BCM-7 nevű peptid, amelyet bizonyos kutatások emésztőrendszeri diszkomforttal hoztak összefüggésbe. Emiatt merült fel az a feltételezés, hogy egyes fogyasztók könnyebben tolerálhatják az A2 típusú tejet. A tudományos eredmények azonban jelenleg nem egységesek. Nem bizonyított általánosan, hogy az A2 tej mindenki számára kedvezőbb vagy egészségesebb lenne a hagyományos tejnél. Egyes fogyasztóknál valóban enyhébb puffadás vagy hasi panasz jelentkezhet, másoknál azonban semmilyen különbség nem tapasztalható.
Dietetikai szempontból az A2 tej leginkább azoknál merülhet fel kipróbálható alternatívaként, akiknél nem igazolt tejfehérje-allergia, nem súlyos klinikai állapot, hanem inkább enyhébb, nem specifikus emésztési diszkomfort jelentkezik hagyományos tej fogyasztása után.
Ilyen lehet például a puffadás, teltségérzet vagy enyhe hasi panasz. Fontos azonban, hogy ezek a tünetek nem kizárólag az A1/A2 béta-kazeinhez köthetők, hanem számos más ok is állhat a háttérben.
Önmagában az A2-es tej nem oldja meg a laktózérzékenyek problémáit
Az A2 tej viszont nem jelent megoldást tehéntejfehérje-allergia esetében, amely immunológiai eredetű állapot, amelyben a szervezet nem kizárólag az A1 béta-kazeinre reagálhat. Egy allergiás reakció akár súlyos is lehet, ezért szakmai szempontból kifejezetten megtévesztő lenne azt sugallni, hogy az A2 tej „biztonságos” alternatíva allergiások számára – hívja fel a figyelmet az NKFH.
A hatóság hozzáteszi:
laktózintolerancia esetén azt kell ellenőrizni, hogy a termék laktózmentes-e. Ha egy A2 tej nem laktózmentes, akkor ugyanúgy tartalmazhat tejcukrot, és panaszt okozhat laktózérzékeny fogyasztóknál.
Fogyasztóvédelmi szempontból ezért különösen fontos, hogy az ilyen termékek jelölése és reklámozása pontos és közérthető legyen. Az Európai Unió jogszabályi előírásai szerint az élelmiszerekre vonatkozó egészséggel kapcsolatos állításoknak tudományosan megalapozottnak kell lenniük. Olyan kijelentések, mint az A2 tej „mindenkinek jobban emészthető”, „egészségesebb” vagy „tejérzékenyeknek is ajánlott”, megtévesztőek lehetnek, ha azok nem kellően alátámasztottak.