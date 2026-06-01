Egyre több üzlet polcain jelennek meg az „A2” jelöléssel ellátott tejtermékek. A csomagolások és reklámüzenetek alapján sok fogyasztóban alakulhat ki az a téves kép, hogy az A2 tej egészségesebb, különlegesebb vagy könnyebben emészthető a hagyományosnál – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A fogyasztóvédelmi hatóság szerint ugyanakkor

sokan nem tudják pontosan, mit takar valójában az A2 megjelölés, és gyakran összekeverik a laktózmentességgel.

Mit lehet tudni az A2 tejről?

Az A2 megjelölés a tehéntej egyik fehérjéjére, a béta-kazeinre vonatkozik. A tehéntejben a béta-kazeinnek több genetikai változata fordulhat elő, ezek közül a legismertebbek az A1 és az A2 variánsok.

A kutatások alapján az A2 tej olyan tehéntej, amely csak A2 típusú béta-kazein fehérjét tartalmaz. Ez nem génmódosítást jelent, hanem állományon belüli genetikai szelekciót és elkülönített tejgyűjtést.

A laktózmentes tej ezzel szemben nem a tejfehérjére, hanem a tejcukorra, vagyis a laktózra vonatkozik. Laktózintolerancia esetén a szervezet nem termel elegendő laktáz enzimet, ezért a tejcukor lebontása zavart szenvedhet, ami puffadást, hasi fájdalmat vagy hasmenést okozhat. A laktózmentes tejben a tejcukrot technológiai úton, laktáz enzim segítségével bontják le, ezért az ilyen termékek sok laktózérzékeny fogyasztó számára jobban tolerálhatók.

Az A2 tej egyes vizsgálatok szerint bizonyos embereknél kevesebb puffadást vagy emésztési panaszt okozhat, de nincs tudományos bizonyíték arra, hogy általánosságban egészségesebb lenne a hagyományos tejnél. Az sem igaz, hogy automatikusan laktózmentes vagy tejallergiásoknak biztonságos.

Röviden:

a laktózmentes jelölés a tejcukorra utal,

míg az A2 jelölés a tejfehérje egyik típusára.

A kettő nem helyettesíti egymást.

Az NKFH arra figyelmeztet, hogy az ételallergia és az ételintolerancia eltérő mechanizmusú állapotok, ezért a pontos diagnózis és a dietetikai tanácsadás kiemelten fontos. A hatóság szerint tehát az A2 tej önmagában nem tekinthető szükségszerűen laktózintoleranciában fogyasztható terméknek, amennyiben nem laktózmentes. Ugyanakkor előfordulhat olyan termék, amely egyidejűleg A2 és laktózmentes tulajdonsággal is rendelkezik, így az mindkét jellemzőnek megfelel.