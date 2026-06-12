Tengerre szállt a repülőgépgyártó óriás – miért flexel az Airbus néhány hatalmas hajóval?

A Jangce partján működő Wuchang Shipbuilding Industry Group üzemében vízre bocsátott Spirit of Mobile nevű hajó egyike annak a három, kifejezetten arra a célra épített járműnek, amelyek az Airbus keskenytörzsű repülőgépeinek szárnyait, törzsszekcióit, hajtóműfelfüggesztő szerkezeteit és farokrészeit szállítják majd át az Atlanti-óceánon. A projekt egyúttal annak próbája is, hogy a több évszázados vitorlázási elvek, az alternatív üzemanyagok és a mesterséges intelligenciára épülő útvonaltervezés kombinációja valóban képes-e felére csökkenteni a világ egyik legnagyobb repülőgépipari programjának (a sikerterméknek számító A320-as repülőgépek gyártásának) tengeri szállításból származó szén-dioxid-kibocsátását.

Az LDA által februárban kiadott képen az Airbus LNG-hajtású hajója a szárazdokkban

Fotó: LD Amateurs)

Ezért flexel új hajóival az Airbus

A Spirit of Mobile a második abból a három hajóból, amelyet a francia hajótulajdonos Louis Dreyfus Armateurs (LDA) rendelt meg a Wuchangtól, amely egy állami hajóépítő cég leányvállalata.

Az első hajót, a Spirit of Toulouse-t 2026 februárjának elején bocsátották vízre, jelenleg pedig az átadás előtti teszteken vesz részt.

A harmadik egység, a Spirit of Mirabel még az építőpályán áll.

Mindhárom hajó átadását 2026-ra tervezik, ezt követően a Franciaországban található Saint-Nazaire és az alabamai Mobile között közlekednek majd. Saint-Nazaire-ban készülnek az Airbus A320-as család főbb részegységei, Mobile-ban pedig a végszerelő sor fejezi be a repülőgépek gyártását, mielőtt átadják azokat a megrendelőknek.

A hajók nevei önmagukban is jelképesek: azt a három várost idézik meg, amelyek az általuk kiszolgált gyártási rendszer pilléreit jelentik.

Az új egységek jelentősen nagyobb kapacitást kínálnak az általuk leváltott hajóknál. Az LDA jelenleg két hajót üzemeltet az Airbus transzatlanti útvonalán, amelyek közül a legnagyobb, a Ville de Bordeaux, egyetlen út során hat teljes repülőgép-részegységkészlet szállítására képes.

Az új hajók ugyanezt a kapacitást biztosítják repülőgép-egységekben mérve, miközben járatonként mintegy 70 darab negyvenlábas konténert is el tudnak szállítani, így hatékonyabban használják ki a rendelkezésre álló fedélzeti és raktérkapacitást mindkét irányban.

A teljes flottát tekintve a jelenlegi hajók három új egységre történő cseréje várhatóan az éves transzatlanti szén-dioxid-kibocsátást a 2023-as mintegy 68 ezer tonnáról 2030-ra 33 ezer tonnára csökkenti, ami több mint 50 százalékos mérséklődést jelent. Hajónként vizsgálva az új generáció az elődeihez képest évente 70 százalékos széndioxid-kibocsátás csökkenést érhet el.