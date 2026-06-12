Innovatív vizsgálatot indított az NKFH az airfryer készülékek ellenőrzésére. mintavételezés országszerte, nagy áruházláncokban és kiskereskedelmi egységekben történik, így a vizsgálat az elérhető termékek széles körét érinti. Az ellenőrzés során kiemelt szerepet kap az EK-megfelelőségi nyilatkozat vizsgálata, amely a jogszerű forgalmazás alapfeltétele, és igazolja, hogy az adott készülék megfelel az európai uniós előírásoknak. A dokumentum hiánya vagy hiányossága esetén a gyártó, az importőr és a forgalmazó felelőssége egyaránt megállapítható, ami hatósági intézkedést von maga után.

Nem mindegy, milyen bevonat van az airfryerben: ezt is érdemes megnézni vásárlás előtt (A kép illusztráció.)

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A dokumentáció ellenőrzése mellett a hatóság a készülékek működési jellemzőit is vizsgálja. Az uniós szabályozás értelmében minden ilyen berendezésnek biztosítania kell olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. A készenléti energiafelhasználás csökkentése kiemelt jelentőségű, mert az egyenként csekély, de folyamatos fogyasztások összességében jelentős terhet jelenthetnek a háztartások és a környezet számára.

Korábban

hazánkban nem zajlott még kifejezetten airfryer készülékekre fókuszáló, laboratóriumi mérésekkel alátámasztott hatósági vizsgálat, amely egyszerre értékelte volna az energiahatékonysági és a jogszabályi megfelelőségi követelményeket.

Az optimális energiafogyasztás és üzemeltetés érdekében a hatósági vizsgálat mellett ugyanakkor érdemes fogyasztóként is több szempontot figyelembe venni a vásárlást megelőzően. Így például

a készülék méretét mindig a háztartás létszámához igazítsuk: egy-két fős háztartás esetén kisebb, családoknak nagyobb kapacitású airfryer lehet praktikus.

Érdemes ellenőrizni a kosár valódi űrtartalmát és formáját, mert az azonos literadat mellett is eltérhet a ténylegesen használható hely.

Vásárlás előtt nézzük meg a készülék teljesítményét, mert ez befolyásolhatja a sütési időt és az energiafogyasztást.

Hasznos lehet az állítható hőmérséklet, az időzítő és az előre beállított programok megléte.

Fontos szempont a tisztíthatóság: előnyös, ha a kosár és a tálca mosogatógépben is tisztítható.

Érdemes ellenőrizni a készülék zajszintjét és a konyhában rendelkezésre álló helyet is. Vásárlás és használat előtt feltétlenül olvassuk el a használati útmutatót és a biztonsági figyelmeztetéseket!