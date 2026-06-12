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Átfogó, laboratóriumi méréseken alapuló országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a forrólevegős sütők energiafogyasztásának és jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára. A program célja annak feltárása, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható airfryer készülékek megfelelnek-e az európai uniós környezettudatos tervezési (ecodesign) előírásoknak, különös tekintettel a készenléti és kikapcsolt állapotban jelentkező energiafogyasztásra.
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nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóságnkfhvizsgálat

Innovatív vizsgálatot indított az NKFH az airfryer készülékek ellenőrzésére. mintavételezés országszerte, nagy áruházláncokban és kiskereskedelmi egységekben történik, így a vizsgálat az elérhető termékek széles körét érinti. Az ellenőrzés során kiemelt szerepet kap az EK-megfelelőségi nyilatkozat vizsgálata, amely a jogszerű forgalmazás alapfeltétele, és igazolja, hogy az adott készülék megfelel az európai uniós előírásoknak. A dokumentum hiánya vagy hiányossága esetén a gyártó, az importőr és a forgalmazó felelőssége egyaránt megállapítható, ami hatósági intézkedést von maga után.

Nem mindegy, milyen bevonat van az airfryerben: ezt érdemes megnézni vásárlás előtt
Nem mindegy, milyen bevonat van az airfryerben: ezt is érdemes megnézni vásárlás előtt (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A dokumentáció ellenőrzése mellett a hatóság a készülékek működési jellemzőit is vizsgálja. Az uniós szabályozás értelmében minden ilyen berendezésnek biztosítania kell olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. A készenléti energiafelhasználás csökkentése kiemelt jelentőségű, mert az egyenként csekély, de folyamatos fogyasztások összességében jelentős terhet jelenthetnek a háztartások és a környezet számára.

Korábban 

hazánkban nem zajlott még kifejezetten airfryer készülékekre fókuszáló, laboratóriumi mérésekkel alátámasztott hatósági vizsgálat, amely egyszerre értékelte volna az energiahatékonysági és a jogszabályi megfelelőségi követelményeket.

Az optimális energiafogyasztás és üzemeltetés érdekében a hatósági vizsgálat mellett ugyanakkor érdemes fogyasztóként is több szempontot figyelembe venni a vásárlást megelőzően. Így például 

a készülék méretét mindig a háztartás létszámához igazítsuk: egy-két fős háztartás esetén kisebb, családoknak nagyobb kapacitású airfryer lehet praktikus. 

  • Érdemes ellenőrizni a kosár valódi űrtartalmát és formáját, mert az azonos literadat mellett is eltérhet a ténylegesen használható hely.
  • Vásárlás előtt nézzük meg a készülék teljesítményét, mert ez befolyásolhatja a sütési időt és az energiafogyasztást. 
  • Hasznos lehet az állítható hőmérséklet, az időzítő és az előre beállított programok megléte. 
  • Fontos szempont a tisztíthatóság: előnyös, ha a kosár és a tálca mosogatógépben is tisztítható. 

Érdemes ellenőrizni a készülék zajszintjét és a konyhában rendelkezésre álló helyet is. Vásárlás és használat előtt feltétlenül olvassuk el a használati útmutatót és a biztonsági figyelmeztetéseket!

 

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