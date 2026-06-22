Meghalt Alan Greenspan, aki közel húsz évig irányította az amerikai gazdaságot

Százéves korában meghalt Alan Greenspan, az amerikai jegybank, vagyis a Fed egyik legismertebb és legvitatottabb egykori elnöke. A közgazdász hétfőn, otthonában halt meg, Parkinson-kór szövődményei következtében. A halálhírt felesége, Andrea Mitchell közölte – írja a Reuters.

Elhunyt Alan Greenspan, az amerikai gazdaság egyik legnagyobb hatású alakja Fotó: HIROYUKI TAIRA / Yomiuri

Százéves korában meghalt a Fed legendás elnöke, Alan Greenspan

Greenspan 1987 és 2006 januárja között vezette a Federal Reserve-t, így csaknem két évtizeden át az amerikai gazdaság egyik legbefolyásosabb embere volt. Elnöksége Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton és George W. Bush idejére is kiterjedt.

Nevéhez kötődik az amerikai gazdaság egyik hosszú fellendülési időszaka. A kilencvenes években sokan a gazdasági stabilitás és növekedés egyik fő alakjaként tekintettek rá, ezért kapta meg a „Maestro” becenevet is. Hivatali ideje alatt az amerikai gazdaságot több súlyos válsághelyzeten vezette át, köztük az 1987-es tőzsdekrachon, az ázsiai pénzügyi válságon, a dotkomlufi kipukkanásán és a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utáni időszakon.

Öröksége ugyanakkor megosztó maradt. Támogatói szerint Greenspan kivételesen erős gazdasági korszakot irányított, bírálói szerint viszont döntései hozzájárultak a 2007–2009-es pénzügyi válság előzményeihez – derül ki a Világgazdaság cikkéből.