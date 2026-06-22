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Alan Greenspan

Meghalt Alan Greenspan, aki közel húsz évig irányította az amerikai gazdaságot

7 órája
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Csaknem húsz éven át vezette a Federal Reserve-t, és évtizedeken keresztül az amerikai gazdaság egyik legbefolyásosabb alakja volt. Meghalt Alan Greenspan, az amerikai jegybank, vagyis a Fed egyik legismertebb egykori elnöke. A közgazdász 2026. június 22-én, 100 éves korában hunyt el.
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Alan GreenspanFEDgazdaságamerikai gazdaságamerikai jegybank

Százéves korában meghalt Alan Greenspan, az amerikai jegybank, vagyis a Fed egyik legismertebb és legvitatottabb egykori elnöke. A közgazdász hétfőn, otthonában halt meg, Parkinson-kór szövődményei következtében. A halálhírt felesége, Andrea Mitchell közölte – írja a Reuters.

Elhunyt Alan Greenspan, az amerikai gazdaság egyik legnagyobb hatású alakja, File Photo; Alan Greenspan, Chairman of the U.S. Federal Reserve Board (FRB), left, attends a hearing before the U.S. Congress in Washington, D.C., United Staes of America, on April 6, 1992. On June 22, 2026, it was learned that former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan had died. He was 100 years old. Greenspan was appointed by four presidents and served as Chairman of the FRB from 1987 to 2006. As Chairman, he led the response to numerous events that significantly affected the economy, including the 1987 stock market crash, two U.S. recessions, the 1997 Asian financial crisis, and the September 11, 2001, attacks, earning him the title of "Maestro." ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Hiroyuki Taira / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Elhunyt Alan Greenspan, az amerikai gazdaság egyik legnagyobb hatású alakja Fotó: HIROYUKI TAIRA / Yomiuri

Százéves korában meghalt a Fed legendás elnöke, Alan Greenspan

Greenspan 1987 és 2006 januárja között vezette a Federal Reserve-t, így csaknem két évtizeden át az amerikai gazdaság egyik legbefolyásosabb embere volt. Elnöksége Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton és George W. Bush idejére is kiterjedt.

Nevéhez kötődik az amerikai gazdaság egyik hosszú fellendülési időszaka. A kilencvenes években sokan a gazdasági stabilitás és növekedés egyik fő alakjaként tekintettek rá, ezért kapta meg a „Maestro” becenevet is. Hivatali ideje alatt az amerikai gazdaságot több súlyos válsághelyzeten vezette át, köztük az 1987-es tőzsdekrachon, az ázsiai pénzügyi válságon, a dotkomlufi kipukkanásán és a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utáni időszakon.

Öröksége ugyanakkor megosztó maradt. Támogatói szerint Greenspan kivételesen erős gazdasági korszakot irányított, bírálói szerint viszont döntései hozzájárultak a 2007–2009-es pénzügyi válság előzményeihez – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

 

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