Brutálisan megdrágulhat Amszterdam a turisták számára

Amszterdamban átfogó intézkedéscsomagot készítenek elő a tömegturizmus visszaszorítására, amelynek egyik legjelentősebb eleme a turisztikai adó fokozatos emelése. Noha a holland fővárosban a látogatóknak jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük: a szállásdíj után 12 százalékot, míg az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné: az adómérték jövőre 16 százalékra nőne, majd évente 1 százalékponttal emelkedne, amíg 2030-ra el nem éri a 20 százalékot.
További szigorításokra is készülnek, amelyek drasztikusan megváltoztatnák Amszterdam turizmusát
A tervek között szerepel a tengeri luxushajók fogadására szolgáló kikötői terminál bezárása, amely gyakorlatilag megszüntetné az Amszterdamba irányuló tengeri hajóutak lehetőségét. Emellett a város központjában ingatlanokat vásárolnának fel, illetve vállalkozásokat költöztetnének ki annak érdekében, hogy átalakítsák a belváros funkcióit és mérsékeljék a túlzott turisztikai koncentrációt – számolt be róla a Turizmus.com.
Azt is vizsgálják, hogyan lehetne nagyobb hozzájárulást kérni az egynapos látogatóktól a városi infrastruktúra fenntartásához. Ennek részeként emelkedhetnek a csatornatúrákat, hajókirándulásokat és egyéb vízi járművek bérbeadását terhelő díjak is.
A koalíció ugyanakkor feladta az előző városvezetés egyik kiemelt projektjét, az „Erotic Centre” létrehozását, amely a vöröslámpás negyed terhelésének csökkentését és a szexmunkások biztonságosabb munkakörnyezetének megteremtését szolgálta volna. Ehelyett kisebb léptékű intézkedésekkel próbálnák tehermentesíteni a belvárost – írja az Independent.
A tervek közt szintén nem említették a turisták kávézókban történő kannabiszvásárlásának tilalmát, amelyet korábban néhány helyi politikus már szorgalmazott.
Az indoklás szerint a pluszbevétel hozzájárulhatna ahhoz, hogy Amszterdam belvárosa élhetőbbé váljon a helyiek számára, amelyet Barcelonához, Nápolyhoz és számos más európai nagyvároshoz hasonlóan szintén erősen érinti a lakhatási válság.
Hogy néznek ki a turisztikailag jelentős európai városok adói?
Bár a legmagasabb idegenforgalmi adót kétségtelenül Amszterdamban szedik, védekezésül több nagyváros is emelt rajta az utóbbi időben. Meglehetősen magas a díj Párizsban és Barcelonában, vagy Rómában, ahol a plusz teher önmagában is érezhető már egy pár napos kiruccanás esetén is. Valamivel kedvezőbb, közép-felső szinten található Berlin, ahol 7,5 százalék az idegenforgalmi hozzájárulás, míg, ehhez képest Budapest 4 százalékos városi adója jelenleg inkább a lisszaboni, prágai szinthez áll közel, vagyis a magyar főváros az adóterhelés oldaláról továbbra is olcsó nagyvárosi desztinációnak számít.