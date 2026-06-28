Beütött a kánikula: több településen is elment az áram

Több településen is elment az áram az agglomerációban: Szigetszentmiklóson és Százhalombattán is kimaradások vannak a szolgáltatásban a nagy meleg hatására – értesült a Világgazdaság. A hírportál megkereste az MVM-et, akik megerősítették a hírt és azt mondták, a szakembereik már úton vannak, hogy elhárítsák a hibát. A szolgáltató közösségi oldalán azt írta, a nyári csúcsidőszakra átfogóan felkészült, szakembereik folyamatosan figyelik a rendszer működését, és ebben az időszakban is mindent megtesznek a biztonságos, zavartalan energiaellátás fenntartásáért.

A jelentősen megemelkedett villamosenergia-fogyasztás miatt több településen is akadozik az áramszolgáltatás az agglomerációban. Az MVM szerint a rendszer felkészült a nyári csúcsidőszakra, ugyanakkor a szakembereknek már ki kellett vonulniuk a hőség okozta meghibásodások miatt (Fotó: Pexels)

Példaként említették, hogy a Mátrai Erőmű munkatársai folyamatos üzemmenet mellett dolgoznak azon, hogy a szükséges villamosenergia-mennyiség rendelkezésre álljon, az MVM megújuló forrásból dolgozó erőművei pedig az elmúlt héten a tervezettnél 11,5 százalékkal több villamos energiát termeltek, főként a naperőművek teljesítményének köszönhetően. Napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsékli a hálózati terhelést, a nagyobb igény ezért jellemzően az esti órákban jelentkezik, közölték.

Óvatosan a klímával

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a hőhullám miatt jelentősen nőtt az áramfogyasztás, ezért Kapitány István arra kérte a lakosságot szombaton, hogy 18 és 21 óra között lehetőség szerint fogja vissza a fogyasztását. A miniszter azt javasolta, hogy a légkondicionálók intenzív használatát, az elektromos autók, telefonok és laptopok töltését, illetve a mosó-, szárító- és mosogatógépek működtetését inkább 21 óra utánra időzítsék.

Kapitány szerint nem rendkívüli lemondásra vagy megszorításra van szükség, hanem a csúcsidőszaki terhelés tudatos mérséklésére. A felhívás ugyanakkor érzékeltette, hogy a nyári hőségben mennyire gyorsan megugorhat a villamosenergia-igény.

A Világgazdaság felhívta a figyelmet a Daikin adataira, amelyek alátámasztották, hogy a klímahasználat hirtelen ugrott meg. A társaság Onecta alkalmazásának mérései szerint június 19-étől 48 órán belül megduplázódott azoknak az otthonoknak az aránya, ahol hűtési üzemmódban működött a légkondicionáló. Június elején az alkalmazást használók körében még körülbelül 11 százalék volt ez az arány, június 24-ére viszont 58 százalékra emelkedett. A programozott időzítés és a távvezérlés használata négy nap alatt kilencszeresére nőtt.