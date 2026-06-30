Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdőlt a magyar hőségrekord!

áramfogyasztás

Megdőlt az áramfogyasztási rekord Magyarországon

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A tartós hőség miatt jelentősen megnőtt a hazai villamosenergia-rendszer terhelése. A hétfőn mért rendszerterhelés minden korábbi nyári csúcsot felülmúlt. A MAVIR tájékoztatása szerint ezzel új áramfogyasztási rekord született Magyarországon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áramfogyasztáshőségMagyarországrekord

Hétfőn megdőlt az áramfogyasztási rekord Magyarországon: a hitelesített adatok szerint a hazai villamosenergia-hálózat terhelése a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot (MW) – közölte a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. kedden az MTI megkeresésére.

A tartós kánikula jelentősen növelte az energiaigényt, ami új áramfogyasztási rekordhoz vezetett Fotó: Jakub Zerdzicki / Pexels
A tartós kánikula jelentősen növelte az energiaigényt, ami új áramfogyasztási rekordhoz vezetett (képünk illusztráció)
Fotó: Jakub Zerdzicki / Pexels

Az új érték 452 MW-tal haladja meg az eddigi nyári rekordot, amelyet 2024. július 16-án mértek. Akkor a rendszer legnagyobb terhelése 7036 MW volt.

Mit közölt a MAVIR az áramfogyasztási rekordról?

A rendszerirányító tájékoztatása szerint a rendkívüli hőség és a hőkupola hatására jelentősen megnőtt a villamosenergia-igény, elsősorban a klímaberendezések és hűtőrendszerek fokozott használata miatt.

A MAVIR felidézte, hogy a hazai téli áramfogyasztási csúcsok jellemzően magasabbak a nyáriaknál. Ugyanakkor korábban már előfordult, hogy a nyári maximális terhelés meghaladta a téli értéket: 2015-ben a nyári csúcs 6457 MW volt, míg a téli maximum 6447 MW-ot tett ki.

A valaha mért legnagyobb rendszerterhelést Magyarországon 2026. január 13-án regisztrálták, amikor a villamosenergia-rendszer terhelése elérte a 8182 MW-ot.

Ez is érdekelheti

Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást – mutatjuk, meddig marad érvényben

Zivatarok közelednek, akár 100 km/órás széllökések is lehetnek

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!