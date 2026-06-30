Hétfőn megdőlt az áramfogyasztási rekord Magyarországon: a hitelesített adatok szerint a hazai villamosenergia-hálózat terhelése a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot (MW) – közölte a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. kedden az MTI megkeresésére.

A tartós kánikula jelentősen növelte az energiaigényt, ami új áramfogyasztási rekordhoz vezetett (képünk illusztráció)

Fotó: Jakub Zerdzicki / Pexels

Az új érték 452 MW-tal haladja meg az eddigi nyári rekordot, amelyet 2024. július 16-án mértek. Akkor a rendszer legnagyobb terhelése 7036 MW volt.

Mit közölt a MAVIR az áramfogyasztási rekordról?

A rendszerirányító tájékoztatása szerint a rendkívüli hőség és a hőkupola hatására jelentősen megnőtt a villamosenergia-igény, elsősorban a klímaberendezések és hűtőrendszerek fokozott használata miatt.

A valaha mért legnagyobb rendszerterhelést Magyarországon 2026. január 13-án regisztrálták, amikor a villamosenergia-rendszer terhelése elérte a 8182 MW-ot.