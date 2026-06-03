Az arany abszolút világsztár lehet, az első helyre lépett elő – ezek a számok nem hazudnak

A nemesfém a globális jegybanki tartalékeszközök 27 százalékát tette ki 2025 végén, szemben az egy évvel korábbi 20 százalékkal – derül ki az Európai Központi Bank (EKB) friss jelentéséből. Az amerikai államkötvények aránya az arany szerepének erősödésével párhuzamosan 25 százalékról 22 százalékra csökkent, míg az euróban denominált tartalékok részesedése változatlanul 15 százalék maradt.
Továbbra is zsákolják a jegybankok az aranyat
„A geopolitikai feszültségek továbbra is erős jegybanki aranykeresletet generálnak” – írta a jelentésben Christine Lagarde, az EKB elnöke. A változás egy szélesebb körű folyamat része, amelynek során számos ország igyekszik csökkenteni függőségét az amerikai dollártól, amely továbbra is a világ vezető tartalékvalutája. Ezek a törekvések felgyorsultak azt követően, hogy Washington befagyasztotta Oroszország dollártartalékait a 2022-es ukrajnai invázió nyomán.
Az arany előretörése ellenére a dollárban denominált eszközök még mindig a globális tartalékok legnagyobb hányadát képviselik, 42 százalékos részesedéssel.
A tendencia jelentős következményekkel járhat a nemzetközi pénzügyi piacokra és a globális monetáris rendszerre nézve. Mivel a jegybankok immár több mint 36 ezer tonna aranyat tartanak készleteikben, a tartalékállományok megközelítik a Bretton Woods-i korszakban látott szinteket, amikor a nemzeti valuták az amerikai dollárhoz voltak kötve, a dollár pedig aranyra volt átváltható.
Minden jelentős intézmény látja az arany csillogását
Az EKB nem az első jelentős intézmény, amely arra a következtetésre jutott, hogy az arany megelőzte az amerikai államkötvényeket a globális tartalékállományokban. Az Arany Világtanács (World Gold Council) januárban közölte, hogy
- a külföldi jegybankok által tartott arany értéke megközelítette a 4 ezer milliárd dollárt,
- meghaladva az általuk birtokolt, mintegy 3,9 ezer milliárd dollár értékű amerikai államkötvény-állományt.
Legutóbb 1996-ban fordult elő, hogy a külföldi intézmények több aranyat tartottak, mint amerikai állampapírt.
Az EKB szerint a tartós vásárlások – különösen Kína, Lengyelország, Törökország és India részéről – jelentősen átalakították a tartalékportfóliók szerkezetét, miközben az arany árfolyamának meredek emelkedése tovább növelte a nemesfém súlyát a teljes tartalékállományon belül.
A jegybankok aranyvásárlásai 2025-ben 850 tonnára mérséklődtek, miután az előző három évben évente meghaladták az 1000 tonnát.
Az EKB szerint tavaly a legnagyobb egyedi vásárló a stabilcoin-kibocsátó Tether volt, amely több mint 100 tonna aranyat szerzett be. Ezzel szemben Törökország 2026 elején 130 tonna aranyat adott el vagy helyezett kölcsönbe, miután 2022 óta összesen 220 tonnával növelte készleteit. Ez az elmúlt évek egyik legjelentősebb tartalékcsökkentésének számít.
A jelentés az euró nemzetközi szerepének erősödésére is rámutatott. Az euróban denominált nemzetközi adósságkibocsátás tavaly 30 százalékkal, közel 1 ezer milliárd euróra emelkedett. Eközben a külföldi befektetők nettó 850 milliárd euróval növelték euróövezeti eszközállományukat, aminek eredményeként a portfólióbeáramlás megközelítette a történelmi rekordokat.
Miként az Origón bemutattuk, Magyarország az elmúlt években jelentősen növelte aranytartalékát, sőt, egy fontos mutatóban a top 10-ben ért el helyezést hazánk. A jegybank 2024-ben, alapításának centenáriumi évében Magyarország hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai céljait figyelembe véve az aranytartalék 94,5 tonnáról 110 tonnára emelkedett. A magyar jegybanki deviza- és aranytartalék helyzetéről áprilisban írtunk.