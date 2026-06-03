Az arany abszolút világsztár lehet, az első helyre lépett elő – ezek a számok nem hazudnak

A nemesfém a globális jegybanki tartalékeszközök 27 százalékát tette ki 2025 végén, szemben az egy évvel korábbi 20 százalékkal – derül ki az Európai Központi Bank (EKB) friss jelentéséből. Az amerikai államkötvények aránya az arany szerepének erősödésével párhuzamosan 25 százalékról 22 százalékra csökkent, míg az euróban denominált tartalékok részesedése változatlanul 15 százalék maradt.

Az arany képviseli a legmagasabb arányt a globális jegybanki tartalékokban (illusztráció)

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Továbbra is zsákolják a jegybankok az aranyat

„A geopolitikai feszültségek továbbra is erős jegybanki aranykeresletet generálnak” – írta a jelentésben Christine Lagarde, az EKB elnöke. A változás egy szélesebb körű folyamat része, amelynek során számos ország igyekszik csökkenteni függőségét az amerikai dollártól, amely továbbra is a világ vezető tartalékvalutája. Ezek a törekvések felgyorsultak azt követően, hogy Washington befagyasztotta Oroszország dollártartalékait a 2022-es ukrajnai invázió nyomán.

Az arany előretörése ellenére a dollárban denominált eszközök még mindig a globális tartalékok legnagyobb hányadát képviselik, 42 százalékos részesedéssel.

A tendencia jelentős következményekkel járhat a nemzetközi pénzügyi piacokra és a globális monetáris rendszerre nézve. Mivel a jegybankok immár több mint 36 ezer tonna aranyat tartanak készleteikben, a tartalékállományok megközelítik a Bretton Woods-i korszakban látott szinteket, amikor a nemzeti valuták az amerikai dollárhoz voltak kötve, a dollár pedig aranyra volt átváltható.

Minden jelentős intézmény látja az arany csillogását

Az EKB nem az első jelentős intézmény, amely arra a következtetésre jutott, hogy az arany megelőzte az amerikai államkötvényeket a globális tartalékállományokban. Az Arany Világtanács (World Gold Council) januárban közölte, hogy

a külföldi jegybankok által tartott arany értéke megközelítette a 4 ezer milliárd dollárt,

meghaladva az általuk birtokolt, mintegy 3,9 ezer milliárd dollár értékű amerikai államkötvény-állományt.

Legutóbb 1996-ban fordult elő, hogy a külföldi intézmények több aranyat tartottak, mint amerikai állampapírt.