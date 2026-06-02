Aranykönnyeket hullajtanak a befektetők, Trump és Irán birkózása elolvasztja a nemesfémet

Az azonnali (spot) aranyár heti mélypontra, unciánként 4 450 dollárra süllyedt a hétfő reggeli kereskedésben, mielőtt valamennyit faragott volna a veszteségeiből. A három hónapos határidős jegyzés New Yorkban szintén csökkent, de sikerült 4 500 dollár felett maradnia, kedd reggel 4 536 dollár körül járt. A nemesfém az elmúlt három hétben egy szűk sávban, oldalazva mozgott az esetleges amerikai–iráni békemegállapodás körüli bizonytalanságok miatt, a piacot pedig leginkább a napi szalagcímek rángatták és rángatják.

A geopolitikai bizonytalanság rángatja az arany árát (illusztráció)

Szinte mindennap rángatják az arany árát

Az arany – amelyre vonatkozóan a befektetők nem kapnak kamatot – jellemzően akkor válik vonzóvá a befektetők számára, ha a kamatlábak alacsonyak. Ez a forgatókönyv azonban mindaddig valószínűtlennek tűnik, amíg a háború elhúzódik, mivel a jegybankok a geopolitikai konfliktus okozta inflációs nyomás miatt hajlamosabbak tartósan magasan tartani a kamatokat, és a várakozás most is az, hogy a nyomás enyhítése érdekében a jegybankok hamarosan újra a kamatemelés eszközéhez nyúlnak. (Érdemes megemlíteni, hogy bár ez a trend az Egyesült Államokban és Európában is teljesülhet, addig Magyarországon a piaci várakozás épp a kamatcsökkentésnek szól. Ennek okairól, körülményeiről ebben a cikkben olvashat az Origón.)

A látott áresés azután következett be, hogy az Egyesült Államok bejelentette: újabb csapásokat mért iráni katonai célpontokra, ami tovább fokozta az inflációs félelmeket. A hírre az olaj ára és a dollár is erősödni kezdett.

„A hétvégén elillant az az optimizmus, amely az amerikai–iráni tárgyalásokat övezte a Hormuzi-szorosban kialakult patthelyzet feloldására” – írta elemzésében Ricardo Evangelista, az ActivTrades elemzője, akit a Mining.com cikke idéz. Az elemző hozzátette: „Emiatt az energiaárak ismét kilőttek, ami újraélesztette az inflációs aggodalmakat, és megerősítette a Fed szigorú monetáris politikájával kapcsolatos várakozásokat.”

A kereskedők most arra számítanak, hogy a Fed akár már idén kamatot emelhet: a CME Group FedWatch eszköze szerint jelenleg 39 százalékos esélyt látnak egy decemberi, negyed százalékpontos emelésre.