Oroszország idén legyőzheti Kínát – nem kertelt a miniszter, fontos adatot közölt

Alexander Kozlov természeti erőforrásokért felelős miniszter a napokban az állami TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy Oroszország 2025-ben 480-500 tonna aranyat termelhet ki, míg a tavalyi termelés is elérhette a 480 tonnát. A számok meglepetést okoztak az iparági elemzők és vállalatvezetők körében, mivel Oroszország az Ukrajna elleni 2022-es invázió óta nem tesz közzé hivatalos aranytermelési adatokat. A becslés mintegy 50 százalékkal magasabb, mint az Arany Világtanács (World Gold Council – WGC) 2024-es orosz bányatermelésre vonatkozó értékelése, ráadásul az elmúlt években nem indultak jelentős új bányaprojektek, amelyek indokolnák az ilyen mértékű növekedést.

Idén az aranytermelési rangsor élén végezhet Oroszország, legalábbisa a moszkvai közlés szerint (illusztráció)

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Oroszország kesztyűt dobott Kínának az aranytermelési versenyben

A WGC becslése szerint Oroszország 2024-ben körülbelül 330 tonna aranyat termelt ki, amivel Kína 378 tonnás teljesítménye mögött a második helyen állt. A független Metals Focus tanácsadó cég 345 tonnára becsülte az orosz bányászati termelést, míg az orosz Gold and Technologies szaklap szerint a teljes termelés nagyjából 360 tonna lehetett. Eközben az idei első negyedéves adatok szerint Kína termelése nem tud lépést tartani saját keresletével sem, az ország központi bankja ugyanis a világ egyik legnagyobb aranyfelhalomzójának számít.

Az orosz pénzügyminisztérium adatai alapján az ország teljes aranytermelése a 2021-ig tartó három évben évente körülbelül 50-60 tonnával haladta meg a bányákból származó kínálatot. Elemzők ugyanakkor rámutattak, hogy a magas aranyárak és az orosz gazdaság nehézségei növelhették a másodlagos – például újrahasznosított – arany kínálatát. Ez azonban elkülönül a bányászati termelésből származó aranytól, így az orosz miniszter közlése figyelmet érdemel akkor, amikor az arany ára jelentősen emelkedett a geopolitikai kockázatok hatására, ugyanakkor csökkenést is mutatott az árrobbanás után a válságok kapcsán fennálló inflációs félelmek miatt.

Az orosz termelési állítás olyan időszakban érkezett, amikor az ország pénzügyi helyzete egyre nagyobb figyelmet kap. A Bloomberg ezen a héten arról számolt be, hogy

az Orosz Központi Bank az idén több mint 4 milliárd dollárhoz juthatott mintegy 28 tonna aranytartalék értékesítésével, miután 2024-ben megkezdte készleteinek csökkentését, hogy részben fedezze az ukrajnai háborúval összefüggő költségvetési hiányt.

Az orosz becslés rámutat arra is, hogy a világ egyik legnagyobb aranytermelő országának adatai egyre kevésbé átláthatók, amióta a nyugati szankciók megnehezítették az információk nyilvános elérhetőségét.