Rendkívüli: Magyarországon is megjelent a rettegett kór – ez nagy baj

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nagy létszámú sertést tartó telepen a Nébih laboratóriuma június 3-án megerősítette az ASP betegség jelenlétét. Ennek okán dr. Nemes Imre országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását. Ezek betartása elemi gazdasági érdeke mind az ágazat termelői oldalának, mind a vágóhidaknak és húsfeldolgozóknak, és természetesen a fogyasztói oldalnak is.
ASP: megkezdődött a járvány elleni védekezés – a vírus emberre nem veszélyes, de óriási károkat okozhat
Az érintett vállaji gazdaságban a mintegy 3000 sertést számláló állomány felszámolását megkezdték, valamint folyamatban van a fertőzés eredetének és az esetleges továbbterjedésének felderítésére irányuló járványügyi nyomozás is zajlik.
A kitörés körül a hatóság védő- és megfigyelési körzetet jelölt ki, valamint korlátozásokat vezetett be.
Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor
- nem gyógyítható, és
- nem létezik ellene vakcina.
Így a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazat számára.
A Nébih nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten az ASP fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására.
Kiemelten fontos a telepek zártan tartása, az idegen személyek és járművek belépésének korlátozása.
A fertőtlenítési előírások maradéktalan végrehajtása szintén elengedhetetlen, valamint annak megakadályozása, hogy a házi sertések bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek vaddisznókkal akár közvetlenül, akár közvetett módon fertőzött takarmány vagy eszközök révén. A Nébih kéri az állattartókat, hogy amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, értesítsék az állatorvosukat.
Óriási katasztrófa lehet abból, ha nem sikerül megállítani az ASP terjedését
Ez az első alkalom, hogy házisertés-állományban mutatták ki az afrikai sertéspestist, korábban csak vadon élő állatokban találták meg a vírust, ami miatt már akkor védekező intézkedéseket vezettek be a hatóságok.
A kór jelen maradt magyarországi területeken, idén februárban emiatt több vadgazdálkodási egységet is zárlat alá helyeztek, a hatóságok célja a járvány megfékezése és a gazdasági károk minimalizálása.
Az aggodalom érthető és indokolt is: az ASP rettenetes pusztításra képes, mivel ahol a vírus megjelenik, ott általában a teljes állományt le kell vágni annak ragályossága miatt, megelőző intézkedésként még akkor is, ha a jelenléte minden állatban nem igazolható.
A nagyarányú kényszervágásokat pedig az egész húsipari ellátási lánc megérzi.
Ahogy a húsvéti sonkakörkép kapcsán bemutattuk, a hús fogyasztói árának emelkedése nagyon hamar megvalósulhat az ASP terjeszkedése esetén, miközben a termelői oldalon nagy a kiesés mértéke. Például a kontinens vezető sertéshúsexportőrénél, Spanyolországban a vaddisznók körében terjedő ASP miatt szintén szigorú korlátozásokat vezettek be, több tízezer állat mozgását blokkolva.
A spanyol gazdaszövetség adatai szerint a járvány közvetett hatásai a tavasz kezdetéig mintegy 63 millió eurós (közel 24,5 milliárd forintos) bevételkiesést okoztak.
A vírus azonnal visszavetette a kínai exportot is, aminek eredményeként a spanyol sertésárak a nyári csúcsról az év végére csaknem a felükre zuhantak.
Románia évek óta nem tud megszabadulni a ragálytól, valószínűsíthető, hogy a vaddisznóállomány itteni fertőződése is a romániai területről való áthurcolással történt. Az ország sertéságazatát pedig lényegében szinte teljesen lenullázta a járvány:
Románia a belföldi sertéshúsfogyasztásnak mindössze a 20-40 százalékát képes saját forrásból előállítani, miközben a vágósertés és a termelési költségek miatti különbség nehezen feldolgozható veszteséget jelent a gazdálkodóknak. A húsfeldolgozók viszont a megbízhatatlan hazai kínálat helyett kénytelenek a külföldi (főleg spanyol, német és dán) importra támaszkodni. Ez azért is problémás, mert a román fogyasztók több mint 70 százaléka a hazai húst részesítené előnyben.
A Román Sertéshústermelők Szövetségének (APCPR) tavaly év végi adatai és az elemzések szerint a romániai sertéstelepek közel fele a bezárás vagy a működés felfüggesztésének szélére sodródott, miközben idén tavasszal újabb gócpontot azonosítottak az ország nyugati térségében.
A romániai helyzet mellett érdemes megemlíteni azt is, hogy a világ legnagyobb sertéshúsfogyasztó országa, Kína évekkel ezelőtt már ádáz, súlyos áldozatokkal járó küzdelmet vívott az ASP-vel. Kína hivatalosan 2018 augusztusában jelentette, hogy az országban megjelent a rettegett ASP. Terjedését sokig nem sikerült megállítani, aminek következtében Kína sertésállományának nagyjából 50 százalékát, több tízmillió haszonsertést veszített el.
A Nébih közlése szerint az ASP házisertés-állományban való megjelenése miatt június 4-én délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartanak, az elhangzottakat lapunk figyelemmel kíséri.