Rendkívüli: Magyarországon is megjelent a rettegett kór – ez nagy baj

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nagy létszámú sertést tartó telepen a Nébih laboratóriuma június 3-án megerősítette az ASP betegség jelenlétét. Ennek okán dr. Nemes Imre országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását. Ezek betartása elemi gazdasági érdeke mind az ágazat termelői oldalának, mind a vágóhidaknak és húsfeldolgozóknak, és természetesen a fogyasztói oldalnak is.

Először azonosították magyarországi házisertés-állományban az ASP-t (illusztráció)

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ASP: megkezdődött a járvány elleni védekezés – a vírus emberre nem veszélyes, de óriási károkat okozhat

Az érintett vállaji gazdaságban a mintegy 3000 sertést számláló állomány felszámolását megkezdték, valamint folyamatban van a fertőzés eredetének és az esetleges továbbterjedésének felderítésére irányuló járványügyi nyomozás is zajlik.

A kitörés körül a hatóság védő- és megfigyelési körzetet jelölt ki, valamint korlátozásokat vezetett be.

Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor

nem gyógyítható, és

nem létezik ellene vakcina.

Így a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazat számára.

A Nébih nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten az ASP fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására.

Kiemelten fontos a telepek zártan tartása, az idegen személyek és járművek belépésének korlátozása.

A fertőtlenítési előírások maradéktalan végrehajtása szintén elengedhetetlen, valamint annak megakadályozása, hogy a házi sertések bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek vaddisznókkal akár közvetlenül, akár közvetett módon fertőzött takarmány vagy eszközök révén. A Nébih kéri az állattartókat, hogy amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, értesítsék az állatorvosukat.

Óriási katasztrófa lehet abból, ha nem sikerül megállítani az ASP terjedését

Ez az első alkalom, hogy házisertés-állományban mutatták ki az afrikai sertéspestist, korábban csak vadon élő állatokban találták meg a vírust, ami miatt már akkor védekező intézkedéseket vezettek be a hatóságok.