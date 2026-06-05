Megszólalt a Nébih: kiderült, hány vágóhídra juthattak sertések az afrikai sertéspestissel sújtott telepről

Az elnök elmondta: a fertőzésre sertések elhullása miatt kellett gyanakodni, a megerősítő vizsgálatokat szerdán végezték. Az állomány felszámolása megkezdődött, annak végeztével a takarítás és fertőtlenítés következik. Nemes Imre tájékoztatása szerint a 21 napos lappangási idő alatt két vágóhídra juthattak el sertések a vállaji telepről, amely körül 3 kilométeres körzetben védőzónát, 10 kilométeres körzetben megfigyelési zónát jelöltek ki. Ezen belül minden sertésen klinikai vizsgálatot végeznek, és laboratóriumi mintát vesznek az ASP kapcsán.

Az ASP házisertés-állományban való megjelenése miatt szigorú járványvédelmi intézkedéseket kell betartani (képünk illusztráció)

Fotó: JAIME REINA / AFP

A magyar sertéshús külpiacait értesíteni kell az ASP-ről

Az ASP igen veszélyes betegség az állatokra, ha a vírus tovább terjed, rendkívül komoly pusztítás jöhet az állományban, aminek jelentékeny, ágazati szinten és a fogyasztók oldalán is jelentkező gazdasági következményei lesznek, erről a Nébih bejelentése kapcsán készített összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg.

Az esetről értesíteni kell a kiviteli célországokat, a mentesség visszaszerzése 2 hónap múlva várható, ha nem mutatják ki más belföldi telepen is a vírust

– jelezte Nemes Imre az ASP-vel kapcsolatos, a magyar sertéshús külpiacait érintő intézkedésekről.

A Nébih elnöke rámutatott: a vármegyének ez a része nem tekinthető jelentős sertéstartó vidéknek, emiatt jó az esély az afrikai sertéspestis megfékezésére.

Hangsúlyozta, hogy a vásárlókat nem fenyegeti semmilyen veszély,

a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült összes készítmény biztonságos, nyugodtan fogyasztható.

Az elnök megjegyezte, hogy az afrikai sertéspestis a térség más államait is érinti, köztük több szomszédos országot.

Szigorúan be kell tartani a járványvédelmi intézkedéseket

A Nébih csütörtökön közleményben hívta fel a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi előírások betartására, a fertőtlenítési eljárások végrehajtására. Ezek között a főbb szabályok:

a telepeket zárva kell tartani, korlátozva az idegenek és a járművek belépését;

a házi sertések nem érintkezhetnek vaddisznókkal közvetett módon sem, eszközök vagy takarmány révén;

hirtelen lázas megbetegedés, vérzéses tünetek vagy elhullás esetén az állatorvosokat azonnal értesíteni kell.

Magyarországon az afrikai sertéspestist 2018-ban mutatták ki, de mostanáig csak vaddisznókban volt jelen. Emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható, és nincs ellene vakcina – tájékoztatott közleményében a Nébih.