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afrikai sertéspestis

Megszólalt a Nébih: kiderült, hány vágóhídra juthattak sertések az afrikai sertéspestissel sújtott telepről

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Három-négy napon belül véget érhet a sertésállomány felszámolása a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vállaj településen működő gazdaságban, ahol afrikai sertéspestis (ASP) fertőzést mutattak ki a vizsgálatok. A telepről két vágóhídra juthattak sertések a lappangási idő alatt – ismertette Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elnöke sajtótájékoztatón. Az ASP-t első alkalommal mutatták ki házisertés-állományban. A betegség emberre nem veszélyes, az állatok között viszont nagyon könnyen terjed, s mivel nincs rá vakcina, rövid idő alatt igen jelentős ágazati károkat okozhat.
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afrikai sertéspestisnébihtelep

Az elnök elmondta: a fertőzésre sertések elhullása miatt kellett gyanakodni, a megerősítő vizsgálatokat szerdán végezték. Az állomány felszámolása megkezdődött, annak végeztével a takarítás és fertőtlenítés következik. Nemes Imre tájékoztatása szerint a 21 napos lappangási idő alatt két vágóhídra juthattak el sertések a vállaji telepről, amely körül 3 kilométeres körzetben védőzónát, 10 kilométeres körzetben megfigyelési zónát jelöltek ki. Ezen belül minden sertésen klinikai vizsgálatot végeznek, és laboratóriumi mintát vesznek az ASP kapcsán.

ASP, sertés
Az ASP házisertés-állományban való megjelenése miatt szigorú járványvédelmi intézkedéseket kell betartani (képünk illusztráció)
Fotó: JAIME REINA / AFP

A magyar sertéshús külpiacait értesíteni kell az ASP-ről

Az ASP igen veszélyes betegség az állatokra, ha a vírus tovább terjed, rendkívül komoly pusztítás jöhet az állományban, aminek jelentékeny, ágazati szinten és a fogyasztók oldalán is jelentkező gazdasági következményei lesznek, erről a Nébih bejelentése kapcsán készített összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg.

Az esetről értesíteni kell a kiviteli célországokat, a mentesség visszaszerzése 2 hónap múlva várható, ha nem mutatják ki más belföldi telepen is a vírust

– jelezte Nemes Imre az ASP-vel kapcsolatos, a magyar sertéshús külpiacait érintő intézkedésekről.

A Nébih elnöke rámutatott: a vármegyének ez a része nem tekinthető jelentős sertéstartó vidéknek, emiatt jó az esély az afrikai sertéspestis megfékezésére.

Hangsúlyozta, hogy a vásárlókat nem fenyegeti semmilyen veszély,

a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült összes készítmény biztonságos, nyugodtan fogyasztható.

Az elnök megjegyezte, hogy az afrikai sertéspestis a térség más államait is érinti, köztük több szomszédos országot.

Szigorúan be kell tartani a járványvédelmi intézkedéseket

A Nébih csütörtökön közleményben hívta fel a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi előírások betartására, a fertőtlenítési eljárások végrehajtására. Ezek között a főbb szabályok:

  • a telepeket zárva kell tartani, korlátozva az idegenek és a járművek belépését;
  • a házi sertések nem érintkezhetnek vaddisznókkal közvetett módon sem, eszközök vagy takarmány révén;
  • hirtelen lázas megbetegedés, vérzéses tünetek vagy elhullás esetén az állatorvosokat azonnal értesíteni kell.

Magyarországon az afrikai sertéspestist 2018-ban mutatták ki, de mostanáig csak vaddisznókban volt jelen. Emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható, és nincs ellene vakcina – tájékoztatott közleményében a Nébih.

 

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