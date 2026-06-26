Teljesen magyar kézbe került az Auchan, nagy változások jöhetnek

Az Index információi szerint teljesen az Indotek Group tulajdonába került az Auchan Magyarország Kft. A Jellinek Dánielhez köthető befektetőcég megvásárolta a kereskedelmi lánc fennmaradó tulajdonrészét is, így immár kizárólagos tulajdonosa lett az Auchan magyarországi érdekeltségének. Az Indotek 2024-ben már 47 százalékos részesedést szerzett a cégben, a mostani tranzakcióval pedig a teljes irányítást átvette.

Jellinek Dániel cége, az Indotek Group lett az Auchan Magyarország kizárólagos tulajdonosa. A márkanév marad, a hálózatot kisebb boltokkal fejlesztenék. (A kép illusztráció egy párizsi Auchan üzletről) Fotó: Riccardo Milani / Hans Lucas/AFP

Teljesen magyar tulajdonba került az Auchan Magyarország

Az Index által idézett közlemény szerint a tulajdonosváltás nem jelent szakítást az Auchan nemzetközi rendszerével. Az Auchan márkanév megmarad, ahogy a nemzetközi beszerzési háttér, a vállalati stratégia és a menedzsment is változatlan marad. Az Indotek szerint a cél a folytonosság biztosítása a vásárlók, a dolgozók, a beszállítók és az üzleti partnerek számára.

A tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra. A cég azt közölte, hogy a tulajdonrészt saját forrásból finanszírozta, miközben az Auchan Magyarország korábbi anyavállalati finanszírozását nemzetközi bankok által biztosított hitelkonstrukció váltotta ki.

Az Indotek szerint az elmúlt 18 hónapban már a cég irányította az Auchan működését, ezalatt javult az operatív teljesítmény és a nyereségesség. A vállalat hosszú távú hazai fejlesztési stratégiát dolgozott ki, amelynek részeként kisebb méretű boltokkal bővítenék az Auchan üzlethálózatát.

Jellinek Dániel szerint a magyar piacon ismét komoly növekedési lehetőség látszik, az Auchanben pedig kiemelkedő üzleti potenciált látnak.