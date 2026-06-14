Ön vajon tudja, hogy minek a rövidítése az ABC? Hangulatos fotókon, hol vásároltunk egykor

A becézgetés túlburjánzását megfékezendő 1962-ben a Belkereskedelmi Minisztérium nyílt pályázatot írt ki a supermarket szó magyarítására – számolt be róla a Gasztrorégész. Többek között olyan javaslatok érkeztek be, mint a Háziasszonyok Boltja, Mindenes, Napi Cikkek Boltja, Jólét Áruház, Gondűző Piac, Otthonellátó, Telekosár vagy épp a MI-KA (Minden kapható). A győztes azonban az ABC mozaikszó lett, ami eredetileg az „alapvető bolti cikkek” rövidítését jelentette. Később aztán ez is feledésbe merült, a korabeli újságcikkekben ugyanis négy változat is szerepelt: alapvető bolti cikkek, alapvető beszerzési cikkek, általános beszerzési cikkek, általános bolti cikkek. Nem elhanyagolható tény, hogy az ország nyelvtantanára, Grétsy László is áldását adta a névre a Magyar nyelvőrben: „A két elnevezés (ti. ABC Áruház, ABC Kisáruház) nem tekinthető éppenséggel rossznak, sőt alkalmas a széles körben való elterjedésre.”

Vidám pillanatképeken az egykori ABC-k és közértek. 1974

Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ

Vácon nyílt meg az első ABC Áruház

Noha a korabeli sajtó több üzlet megnyitásánál is az „első szupermarket” kifejezést használta, ám ezek méretüknél fogva mégsem fedték a valóságot. A névpályázatból ugyanis egyértelműen kiderült, hogy az 250-600 négyzetméter alapterületű üzletek ABC Kisáruház (értsd: szuperett) néven, míg az ennél nagyobbak ABC Áruház (azaz szupermarket) néven fognak futni.

Ezt kiindulási alapnak tekintve az 1963. április 1-én megnyitott váci volt az első szupermarket.

A Dunai Cement- és Mészművek deákvári lakótelepén létesült egység 700 négyzetméter alapterülettel rendelkezett. Az áruház a kapható élelmiszerek teljes választékával, 1.700.000 forintos készlettel várta hétfőn délelőtt az első vásárlókat. A mintegy 1500-féle áru között voltak apróbb háztartási cikkek, iskolaszerek, ajándéktárgyak, könyvek – amint az áruház neve is mutatja –, az alapvető beszerzési cikkek.

Kattintson a galériára, hogy lássa a képeket a rendszerváltás előtti bevásárlásokról! Vidám pillanatképeken az egykori ABC-k és közértek.