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abc

Ön vajon tudja, hogy minek a rövidítése az ABC? Hangulatos fotókon, hol vásároltunk egykor

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
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1960 májusában a Magyar Nemzet már arról cikkezett, hogy nem kell sokáig várni és megérkeznek Magyarországra is „a jövő kereskedelmi formái". Köztük a szupermarketeknek nevezett, nagyméretű, önkiszolgáló piacok, amelyeken főleg élelmiszert és apróbb iparcikkeket árusítanak majd. A tervezgetéssel párhuzamosan azonban egy nagy országos névválasztó mozgalom is elindult, hiszen az imperialista (angol) „supermarket" név mégsem maradhatott. Vidám életképeken a rendszerváltás előtti bevásárlások.
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abcbevásárlásszupermarket

A becézgetés túlburjánzását megfékezendő 1962-ben a Belkereskedelmi Minisztérium nyílt pályázatot írt ki a supermarket szó magyarítására – számolt be róla a Gasztrorégész.  Többek között olyan javaslatok érkeztek be, mint a Háziasszonyok Boltja, Mindenes, Napi Cikkek Boltja, Jólét Áruház, Gondűző Piac, Otthonellátó, Telekosár vagy épp a MI-KA (Minden kapható). A győztes azonban az ABC mozaikszó lett, ami eredetileg az „alapvető bolti cikkek” rövidítését jelentette. Később aztán ez is feledésbe merült, a korabeli újságcikkekben ugyanis négy változat is szerepelt: alapvető bolti cikkek, alapvető beszerzési cikkek, általános beszerzési cikkek, általános bolti cikkek. Nem elhanyagolható tény, hogy az ország nyelvtantanára, Grétsy László is áldását adta a névre a Magyar nyelvőrben: „A két elnevezés (ti. ABC Áruház, ABC Kisáruház) nem tekinthető éppenséggel rossznak, sőt alkalmas a széles körben való elterjedésre.”

Vidám pillanatképeken az egykori ABC-k és közértek. 1974
Vidám pillanatképeken az egykori ABC-k és közértek. 1974
Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ

Vácon nyílt meg az első ABC Áruház

Noha a korabeli sajtó több üzlet megnyitásánál is az „első szupermarket” kifejezést használta, ám ezek méretüknél fogva mégsem fedték a valóságot. A névpályázatból ugyanis egyértelműen kiderült, hogy az 250-600 négyzetméter alapterületű üzletek ABC Kisáruház (értsd: szuperett) néven, míg az ennél nagyobbak ABC Áruház (azaz szupermarket) néven fognak futni.

Ezt kiindulási alapnak tekintve az 1963. április 1-én megnyitott váci volt az első szupermarket. 

A Dunai Cement- és Mészművek deákvári lakótelepén létesült egység 700 négyzetméter alapterülettel rendelkezett. Az áruház a kapható élelmiszerek teljes választékával, 1.700.000 forintos készlettel várta hétfőn délelőtt az első vásárlókat. A mintegy 1500-féle áru között voltak apróbb háztartási cikkek, iskolaszerek, ajándéktárgyak, könyvek – amint az áruház neve is mutatja –, az alapvető beszerzési cikkek. 

Kattintson a galériára, hogy lássa a képeket a rendszerváltás előtti bevásárlásokról! Vidám pillanatképeken az egykori ABC-k és közértek.

vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
vegyesbolt, élelmiszerbolt, szupermarket
Galéria: Hogy vásároltunk régen – jelenetek a XX. századból
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1948

1963-tól tehát a hazai bevásárlókultúra mindörökre megváltozott: az emberek ezentúl bevásárlókocsival vagy kosárral járkáltak a polcsorok között. Néhány évvel később pedig már egészen nagy alapterületű ABC-k is épültek a lakóközösségek közelében és a lakótelepeken.

 

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