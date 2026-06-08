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csalás

Hatalmas átverés terjed: egyre többen dőlnek be egy lakossági gépcsere pályázat programnak álcázott online csalásnak

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E-mailben és a közösségi médiában is folyamatosan szaporodnak a hirdetések egy úgynevezett lakossági gépcsere pályázattal kapcsolatban. A probléma csak az, hogy a program valójában nem is létezik, a gyanútlan jelentkezők pedig futhatnak a befizetett pénzük után. Mutatjuk, milyen jelekre figyeljen, hogy ne verjék át a csalók.
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csaláspályázati programcsalástípus

Az elmúlt hónapokban mind több és több hazai internetező találkozott egy lakossági gépcsere pályázatról szóló programnak álcázott online csalással. A tavalyi évben szintén elárasztották a közösségi médiát hasonló hirdetések, azonban akkor még egy háztartási nagygép pályázatot promótáltak. A közös bennük, hogy mindkettő átverés, amelyek célja, hogy a felhasználókat rávegyék a fizetésre, de aztán semmilyen terméket nem kapnak cserébe.

Hatalmas átverés terjed az interneten: egyre többen dőlnek be egy lakossági gépcsere pályázat programnak álcázott csalásnak (illusztráció) Fotó: 123RF
Hatalmas átverés terjed az interneten: egyre többen dőlnek be egy lakossági gépcsere pályázat programnak álcázott csalásnak (illusztráció) Fotó: 123RF

Nem létező pályázatok sorát hirdetik az interneten

Noha a hivatkozások látszólag hivatalos oldalakra vezetnek, ahol mobiltelefont, hűtőt, mosógépet, sőt még tévét is ígérnek a „pályázaton”. A gond csak az, hogy mivel ilyen pályázat valójában nem létezik: így az azt promótáló – és ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz tartozó – Eszközkezelő EU Nonprofit Kft., Pályázatfigyelés Kft., és tender24.eu oldal sem intézhet ilyen támogatást.

A csapda az, hogy a hirdetésben kínált extra olcsó ár nem magára a termékre vonatkozik, hanem az úgynevezett pályázati ügyintézésre, ami így persze sikertelenül zárul.

Ugyanakkor, mivel a befizetett összegek általában tíz-húszezres nagyságrendűek, a legtöbb ember nem bajlódik azzal, hogy feljelentést tegyen az átverés után.

Mutatjuk milyen jelekre figyelje, hogy ne váljon csalás áldozatává

  • Ha egy hirdetés azt ígéri, hogy „vissza nem térítendő támogatással” kap háztartási gépeket, eszközöket az első kérdés mindig az legyen: ezt tényleg valamelyik minisztérium, állami szerv vagy ismert pályázatkezelő intézmény hirdeti-e meg. Ennek könnyen utánanézhetünk, hiszen a hivatalos állami pályázatok mindig szerepelnek a palyazat.gov.hu, kormany.hu vagy az adott minisztérium aloldalain. 
  • Mielőtt bárhol megadnánk az adatainkat vagy fizetnénk, ellenőrizzük, hogy az oldal valóban hivatalos-e!
  • Gyanús jel lehet az is, ha a „pályázat” mögött álló szervezetről alig van információ, vagy az ajánlatban olyan termékek is szerepelnek (pl. mobiltelefon, laptop), amelyeket a valós állami csereprogramok tipikusan nem támogatnak.
  • Olvassuk el az ÁSZF-et: ha azt ismételgeti, hogy „a díj megfizetése nem garantálja a támogatást”, „szubjektív elbírálás”, „korlátozott készlet”, akkor a lényeg az, hogy míg ők fix bevételt kapnak, addig a "vevőnek" szinte semmire nincs garanciája.
  • Nagyon gyanús az is, ha a részvétel feltétele valamiféle „pályázati csomag” vagy digitális termék megvásárlása több tízezer forintért, miközben a hirdetés „ingyenes”, „támogatott” eszközöket ígér. Az állami vagy uniós pályázat esetén ugyanis soha nem kérnek előre pénzt.
  • Érdemes beírni a hirdető cég vagy az oldal nevét a keresőbe is „átverés”, „csalás”, „panasz”, „kamu” kulcsszavakkal – a fenti cégek esetében ugyanis több portál és önkormányzati/ fogyasztói figyelmeztetés hívta már fel a figyelmet arra, hogy kamu „háztartási gép csereprogramról” van szó. Vagy épp elég lehet ránézni a fogyasztóvédelmi Facebook-csoportokra (pl. kamuwebshopok.hu), ahol külön szálak futnak egyes oldalakra, és a kommentekből gyorsan kiderül, ha már sokan pórul jártak.

Ha pedig már fizettünk, akkor őrizzük meg az összes bizonylatot, e-mailt, hirdetésmentést, és tegyünk panaszt a kormányhivatal fogyasztóvédelemnél, szükség esetén a GVH-nál, illetve csalás gyanújával a rendőrségen– írja a Mielőttátvernek. Emellett nyilvános értékelő- és kockázatelemző oldalakon (Scamadviser-típusú site-ok, fórumok, cikkek alatti kommentek) is érdemes leírni a tapasztalatunkat, mert ezzel másokat is előre figyelmeztethetünk a hasonló „pályázati” csapdákra. 

 

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