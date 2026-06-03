Itt a lista: ennyiért fürödhetünk a fizetős balatoni strandokon 2026-ban

A Balaton továbbra is kettős arcát mutatja: a déli parton sűrűbben találunk ingyenes strandokat, míg az északi parti strandok között gyakoribbak a belépődíjas, erősebb infrastruktúrával rendelkező helyek. A magasabb belépő jellemzően a kényelmet, a biztonságot és a szélesebb szolgáltatási palettát fedezi; cserébe kiszámíthatóbb, rendezettebb körülmények között pihenhetünk. Ugyanakkor, ha költséghatékony megoldást keresünk, az olcsóbb, vagy éppen ingyenes strandok igazi kincsek.
Így alakulnak a balatoni strandbelépő árak 2026-ban:
A 2026-os lista a CsodásBalaton összesítése alapján készült és a feltüntetett összegek a felnőtt napijegyek árait mutatják. Jó hír, hogy a legtöbb balatoni strandon elérhetők a kisebb-nagyobb kedvezményt nyújtó családi csomagok, diák-, nyugdíjas-, vagy délutáni belépők is, amelyekkel ugyancsak sokat spórolhatunk.
- Alsóörs: Alsóörsi strand – 2500 Ft
- Ábrahámhegy: Ábrahámhegyi strand – 1400 Ft
- Badacsony: Bányász strand – 1200 Ft (június 15-től 1300 Ft)
- Badacsony: Badacsonyi strand – 1500 Ft, hétvégén 1700 Ft
- Badacsonytomaj: Badacsonytomaji Városi strand – 1500 Ft, hétvégén 1700 Ft
- Badacsonytördemic: Herczeg Ferenc strand – 1000 Ft
- Balatonakali: Balatonakali strand – 1800 Ft
- Balatonakarattya: Lido strand – 1900 Ft
- Balatonakarattya: Bercsényi strand – 1900 Ft
- Balatonalmádi: Wesselényi strand – 2600 Ft
- Balatonalmádi: Budatava strand – 2600 Ft
- Balatonalmádi: Káptalanfüredi nagy és kis strand – 1800 Ft
- Balatonberény: Községi strand – 1500 Ft
- Balatonberény: Naturista strand – 1500 Ft
- Balatonederics: Balatonedericsi strand – 1500 Ft, hétvégén 1700 Ft
- Balatonföldvár: Keleti strand – 1750 Ft
- Balatonfüred: Esterházy strand – 2700 Ft
- Balatonfüred: Széchenyi strand – 2500 Ft
- Balatonfüred: Kisfaludy strand – 2200 Ft
- Balatonfüred: Aranyhíd strand – 5000 Ft, hétvégén 6500 Ft
- Balatonfűzfő: Tobruk strand – 1700 Ft
- Balatonfűzfő: Fövenyfürdő – 2000 Ft
- Balatongyörök: Balatongyöröki strand – még nem tették közzé az idei árakat
- Balatonkenese: Vak Bottyán strand – 2000 Ft
- Balatonkenese: Bezerédj strand – 1800 Ft
- Balatonlelle: Napfény strand – 1900 Ft
- Balatonmáriafürdő: Központi fizető strand – 1500 Ft
- Balatonrendes: Pálkövei strand – 1200 Ft
- Balatonszárszó: Központi strand – még nem tették közzé az idei árakat
- Balatonszepezd: Szepezdfürdői Ifjúsági strand – 1000 Ft
- Balatonszepezd: Központi strand – 1500 Ft
- Balatonszepezd: Viriuszi strand – 1000 Ft
- Balatonudvari: Balatonudvari községi strand – 1500 Ft
- Balatonudvari: Fövenyesi strand – 1500 Ft
- Balatonvilágos: Balatonvilágosi strand – 1500 Ft, hétvégén 1700 Ft
- Csopak: Csopaki strand – 2800 Ft
- Fonyód: Panoráma strand – 1400 Ft
- Fonyód: Fonyódi Kutyás strand – 1200 Ft (kutya: 1200 Ft)
- Gyenesdiás: Diási játékstrand – 1700 Ft, hétvégén 2000 Ft
- Gyenesdiás: Gyenesdiási Lidóstrand – 1600 Ft, hétvégén 1800 Ft
- Keszthely: Városi strand – 2100 Ft
- Keszthely: Libás strand – 1700 Ft
- Keszthely: Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert – 1000 Ft (kutya: 1000 Ft)
- Révfülöp: Szigeti strand – 1400 Ft
- Révfülöp: Császtai strand – 1400 Ft
- Révfülöp: Napfény Camping strand – 2000 Ft
- Siófok: Siófoki nagystrand Plázs – 1800 Ft június 18-ig, utána 2800 Ft
- Siófok: Sóstói strand – 1700 Ft
- Szigliget: Szigligeti Községi strandfürdő – 1500 Ft
- Tihany: Plage18 – hétfőtől péntekig 7500 Ft, szombat-vasárnap 10000 Ft. A belépő ára tartalmazza: 1 napozóágy, 1 törölköző, 2 ágyanként asztal és napernyő
- Tihany: Sajkod strand – 800 Ft
- Tihany: Hajóállomási strand – 1250 Ft
- Vonyarcvashegy: Lido strand – hétfőtől-péntekig 1700 Ft, szombat-vasárnap és ünnepnapokon 2000 Ft
- Zánka: Zánkai strand – 1800 Ft
Fontos információ, hogy a jegyárak szezononként eltérhetnek. Elő- és utószezonban több strandon akár ennél kedvezőbb árakkal is lehet találkozni, ezért indulás előtt érdemes az adott fürdőhely hivatalos oldalán vagy a jegypénztárnál is ellenőrizni az aktuális díjakat, kedvezményeket és nyitvatartást. Ezenfelül több balatoni strandon elérhető az online jegyvásárlás is, amely néhol gyorsabb bejutást, vagy épp további kedvezményeket is jelent.
Ingyenes balatoni strandok a 2026-os szezonban:
Aki ingyenes fürdőhelyeket keres, annak a déli part kínálja a nagyobb választékot – derül ki a CsodásBalaton alábbi összesítéséből. Jól látszik, hogy az északi parton kevesebb a klasszikus szabadstrand, ugyanakkor akadnak hangulatos, természetközelibb fürdőhelyek, ahol csendesebb környezetben csobbanhatunk.
- Balatonakarattya: Gumirádli szabadstrand
- Balatonberény: Balatonberényi szabadstrand (Csicsergő sétányi szabadstrand)
- Balatonboglár: Bólya közi strand
- Balatonboglár: Fiumei strand
- Balatonboglár: Jankovich-telepi strand
- Balatonboglár: Kodály Zoltán strand
- Balatonboglár: Platán strand
- Balatonboglár: Sziget strand
- Balatonfenyves: Központi szabadstrand
- Balatonfenyves: Csalogány-közi szabadstrand
- Balatonfenyves: Balatonfenyves-alsói szabadstrand
- Balatonfenyves: Fenyőstrand
- Balatonfenyves: Pozsony utcai szabadstrand
- Balatonföldvár: Nyugati strand
- Balatonföldvár: Kutyabarát fürdőhely
- Balatonkenese: Alsóréti szabadstrand
- Balatonkeresztúr: Vitorlás utcai szabadstrand
- Balatonlelle: Szabadstrandok (Nyugati, Határ utcai, Szirom közi, Csöpi közi)
- Balatonmáriafürdő: Szabadstrandok
- Balatonőszöd: Ligetes strand
- Balatonszárszó: Bendegúz téri szabadstrand
- Balatonszárszó: Móricz utcai szabadstrand
- Balatonszemes: Vigadó szabadstrand
- Balatonszemes: Hullám úti szabadstrand
- Balatonszemes: Központi strand (Berzsenyi úti szabadstrand)
- Balatonvilágos: Alsóréti szabadstrand
- Fonyód: Fürdő utcai szabadstrand
- Fonyód: Árpád parti szabadstrand
- Fonyód: Bélatelepi szabadstrand
- Fonyód: Városi szabadstrand
- Fonyód: Huszka utcai szabadstrand
- Fonyód: Báthori utcai szabadstrand
- Keszthely: Helikon strand
- Örvényes: Platán szabadstrand
- Siófok: Újhelyi strand
- Siófok: Ezüstpart szabadstrand
- Siófok: Aranyparti szabadstrand
- Siófok: Balatonszabadi – Sóstó szabadstrand
- Siófok: Szabadstrand a pesti vonathoz
- Szántód: Rigó utcai szabadstrand
- Szántód: Juhász Gyula utcai szabadstrand (Beach Party)
- Tihany: Gödrösi szabadstrand
- Tihany: Somosi szabadstrand
- Zamárdi: Nagystrand (Bácskai utcai)
- Zamárdi: Jegenye téri szabadstrand
- Zamárdi: Táncsics utcai szabadstrand (T-Beach)
- Zamárdi: Kiss Ernő utcai szabadstrand
- Zamárdi: Keszeg utcai szabadstrand
- Zamárdi: Klapka utcai szabadstrand
- Zamárdi: Gyöngyvirág és Pipacs utcai szabadstrand
Ez alapján is látszik, hogy a Balaton körül 2026-ban is bőven akad olyan fürdőhely, ahol belépődíj nélkül lehet strandolni.