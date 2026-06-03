Itt a lista: ennyiért fürödhetünk a fizetős balatoni strandokon 2026-ban

A Balaton továbbra is kettős arcát mutatja: a déli parton sűrűbben találunk ingyenes strandokat, míg az északi parti strandok között gyakoribbak a belépődíjas, erősebb infrastruktúrával rendelkező helyek. A magasabb belépő jellemzően a kényelmet, a biztonságot és a szélesebb szolgáltatási palettát fedezi; cserébe kiszámíthatóbb, rendezettebb körülmények között pihenhetünk. Ugyanakkor, ha költséghatékony megoldást keresünk, az olcsóbb, vagy éppen ingyenes strandok igazi kincsek.

Több balatoni fizetős strandon, akár már 1000 forintért is megmártózhatunk Fotó: Shutterstock

Így alakulnak a balatoni strandbelépő árak 2026-ban:

A 2026-os lista a CsodásBalaton összesítése alapján készült és a feltüntetett összegek a felnőtt napijegyek árait mutatják. Jó hír, hogy a legtöbb balatoni strandon elérhetők a kisebb-nagyobb kedvezményt nyújtó családi csomagok, diák-, nyugdíjas-, vagy délutáni belépők is, amelyekkel ugyancsak sokat spórolhatunk.

Alsóörs: Alsóörsi strand – 2500 Ft

Ábrahámhegy: Ábrahámhegyi strand – 1400 Ft

Badacsony: Bányász strand – 1200 Ft (június 15-től 1300 Ft)

Badacsony: Badacsonyi strand – 1500 Ft, hétvégén 1700 Ft

Badacsonytomaj: Badacsonytomaji Városi strand – 1500 Ft, hétvégén 1700 Ft

Badacsonytördemic: Herczeg Ferenc strand – 1000 Ft

Balatonakali: Balatonakali strand – 1800 Ft

Balatonakarattya: Lido strand – 1900 Ft

Balatonakarattya: Bercsényi strand – 1900 Ft

Balatonalmádi: Wesselényi strand – 2600 Ft

Balatonalmádi: Budatava strand – 2600 Ft

Balatonalmádi: Káptalanfüredi nagy és kis strand – 1800 Ft

Balatonberény: Községi strand – 1500 Ft

Balatonberény: Naturista strand – 1500 Ft

Balatonederics: Balatonedericsi strand – 1500 Ft, hétvégén 1700 Ft

Balatonföldvár: Keleti strand – 1750 Ft

Balatonfüred: Esterházy strand – 2700 Ft

Balatonfüred: Széchenyi strand – 2500 Ft

Balatonfüred: Kisfaludy strand – 2200 Ft

Balatonfüred: Aranyhíd strand – 5000 Ft, hétvégén 6500 Ft

Balatonfűzfő: Tobruk strand – 1700 Ft

Balatonfűzfő: Fövenyfürdő – 2000 Ft

Balatongyörök: Balatongyöröki strand – még nem tették közzé az idei árakat

Balatonkenese: Vak Bottyán strand – 2000 Ft

Balatonkenese: Bezerédj strand – 1800 Ft

Balatonlelle: Napfény strand – 1900 Ft

Balatonmáriafürdő: Központi fizető strand – 1500 Ft

Balatonrendes: Pálkövei strand – 1200 Ft

Balatonszárszó: Központi strand – még nem tették közzé az idei árakat

Balatonszepezd: Szepezdfürdői Ifjúsági strand – 1000 Ft

Balatonszepezd: Központi strand – 1500 Ft

Balatonszepezd: Viriuszi strand – 1000 Ft

Balatonudvari: Balatonudvari községi strand – 1500 Ft

Balatonudvari: Fövenyesi strand – 1500 Ft

Balatonvilágos: Balatonvilágosi strand – 1500 Ft, hétvégén 1700 Ft

Csopak: Csopaki strand – 2800 Ft

Fonyód: Panoráma strand – 1400 Ft

Fonyód: Fonyódi Kutyás strand – 1200 Ft (kutya: 1200 Ft)

Gyenesdiás: Diási játékstrand – 1700 Ft, hétvégén 2000 Ft

Gyenesdiás: Gyenesdiási Lidóstrand – 1600 Ft, hétvégén 1800 Ft

Keszthely: Városi strand – 2100 Ft

Keszthely: Libás strand – 1700 Ft

Keszthely: Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert – 1000 Ft (kutya: 1000 Ft)

Révfülöp: Szigeti strand – 1400 Ft

Révfülöp: Császtai strand – 1400 Ft

Révfülöp: Napfény Camping strand – 2000 Ft

Siófok: Siófoki nagystrand Plázs – 1800 Ft június 18-ig, utána 2800 Ft

Siófok: Sóstói strand – 1700 Ft

Szigliget: Szigligeti Községi strandfürdő – 1500 Ft

Tihany: Plage18 – hétfőtől péntekig 7500 Ft, szombat-vasárnap 10000 Ft. A belépő ára tartalmazza: 1 napozóágy, 1 törölköző, 2 ágyanként asztal és napernyő

Tihany: Sajkod strand – 800 Ft

Tihany: Hajóállomási strand – 1250 Ft

Vonyarcvashegy: Lido strand – hétfőtől-péntekig 1700 Ft, szombat-vasárnap és ünnepnapokon 2000 Ft

Zánka: Zánkai strand – 1800 Ft

Fontos információ, hogy a jegyárak szezononként eltérhetnek. Elő- és utószezonban több strandon akár ennél kedvezőbb árakkal is lehet találkozni, ezért indulás előtt érdemes az adott fürdőhely hivatalos oldalán vagy a jegypénztárnál is ellenőrizni az aktuális díjakat, kedvezményeket és nyitvatartást. Ezenfelül több balatoni strandon elérhető az online jegyvásárlás is, amely néhol gyorsabb bejutást, vagy épp további kedvezményeket is jelent.