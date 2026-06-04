Sokan nem tudják, de pénzbe is kerülhet a bankjegyváltás – erre érdemes figyelni

Bankjegyet váltott be egy postahivatalban vagy egy kereskedelmi bank pénztárában és fizetnie kellett érte? Előfordulhat, hiszen a bankjegyek cseréje nem minden esetben azonos okokból történik, s legalább egy olyan típuseset van, amikor adott esetben díjfizetési kötelezettség keletkezik a műveletnél. Igaz, ez nem túl gyakori, ám mégis érdemes tisztában lenni, mikor kellhet rá készülni. Ennek kapcsán pedig a bankjegycsere fogalma alatt érdemes elkülöníteni a bankjegyváltás és a címletváltás fogalmát.

A sérült és a lejárt bankjegyek váltása ingyenes, de a címletváltás akár pénzbe is kerülhet (illusztráció)

Fotó: Tibor Szabo / Pexels

Bankjegyváltás: lejárt vagy sérült bankjegynél ingyenes

Érdemes a bankjegyváltás kifejezés kapcsán jelezni, hogy a váltási gyakorlatban ez jellemzően

a bankjegycsere kifejezéshez köthető, mely általában a kivont, lejárt bankjegyekre, illetve

a még forgalomban lévő, de sérült bankjegyek ép példányokra való cseréjére vonatkozik.

A készpénzforgalomból kivont bankjegyek ingyenes, forgalomban lévő változatokra való cseréjéről több alkalommal írtunk az Origón. Érdemes újra kiemelni: a bevont bankjegyeket az MNB a bevonási napól számított 20 évig, a bevont érméket 5 évig köteles névértéken átváltani. Az MNB ez alatt az időtartam alatt az átváltást költségmentesen hajtja végre. A lakosság az MNB pénztárában, valamint a hitelintézeteknél és a postahivatalokban válthatja át a lejárt pénzeket, ám a 20 (érméknél: 5) év elmúltával, azaz az átváltási határnap elértével az MNB sem cseréli a régi, kivont pénzeket, még díj megfizetése ellenében sem (érdemes megemlíteni, hogy bevonási nap után a posta díjfizetés ellenében beváltja a forgalomból kivont bankjegyeket).

Hasonlóan ingyenes a csere akkor, ha a lakossági ügyfél azért kéri azt, mert a birtokában lévő bankjegy hiányos vagy sérült. Fontos azonban tisztázni, hogy az átváltási kötelezettség a sérült bankjegyek cseréjére nem csak az MNB-re vonatkozik: a kereskedelmi bankok és a Magyar Posta is kötelesek átváltani a nehezen felismerhető, sérült vagy szennyezett bankjegyeket és érméket. (Érdemes rögzíteni: a hitelintézetek és a posta nem kötelesek cserélni, illetve átváltani a szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérméket.)