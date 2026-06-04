Sokan nem tudják, de pénzbe is kerülhet a bankjegyváltás – erre érdemes figyelni

Bankjegyet váltott be egy postahivatalban vagy egy kereskedelmi bank pénztárában és fizetnie kellett érte? Előfordulhat, hiszen a bankjegyek cseréje nem minden esetben azonos okokból történik, s legalább egy olyan típuseset van, amikor adott esetben díjfizetési kötelezettség keletkezik a műveletnél. Igaz, ez nem túl gyakori, ám mégis érdemes tisztában lenni, mikor kellhet rá készülni. Ennek kapcsán pedig a bankjegycsere fogalma alatt érdemes elkülöníteni a bankjegyváltás és a címletváltás fogalmát.
Bankjegyváltás: lejárt vagy sérült bankjegynél ingyenes
Érdemes a bankjegyváltás kifejezés kapcsán jelezni, hogy a váltási gyakorlatban ez jellemzően
- a bankjegycsere kifejezéshez köthető, mely általában a kivont, lejárt bankjegyekre, illetve
- a még forgalomban lévő, de sérült bankjegyek ép példányokra való cseréjére vonatkozik.
A készpénzforgalomból kivont bankjegyek ingyenes, forgalomban lévő változatokra való cseréjéről több alkalommal írtunk az Origón. Érdemes újra kiemelni: a bevont bankjegyeket az MNB a bevonási napól számított 20 évig, a bevont érméket 5 évig köteles névértéken átváltani. Az MNB ez alatt az időtartam alatt az átváltást költségmentesen hajtja végre. A lakosság az MNB pénztárában, valamint a hitelintézeteknél és a postahivatalokban válthatja át a lejárt pénzeket, ám a 20 (érméknél: 5) év elmúltával, azaz az átváltási határnap elértével az MNB sem cseréli a régi, kivont pénzeket, még díj megfizetése ellenében sem (érdemes megemlíteni, hogy bevonási nap után a posta díjfizetés ellenében beváltja a forgalomból kivont bankjegyeket).
Hasonlóan ingyenes a csere akkor, ha a lakossági ügyfél azért kéri azt, mert a birtokában lévő bankjegy hiányos vagy sérült. Fontos azonban tisztázni, hogy az átváltási kötelezettség a sérült bankjegyek cseréjére nem csak az MNB-re vonatkozik: a kereskedelmi bankok és a Magyar Posta is kötelesek átváltani a nehezen felismerhető, sérült vagy szennyezett bankjegyeket és érméket. (Érdemes rögzíteni: a hitelintézetek és a posta nem kötelesek cserélni, illetve átváltani a szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérméket.)
Kérdés az, hogy ha a cserét valamelyik banknál vagy postafiókban kérjük, felszámíthatnak-e számukra például kezelési költséget? A válasz a hatályos szabályozás alapján: nem.
Azaz a postán és a bankfiókokban is díjmentesen cserélik a sérült bankjegyünket ép példányra, sőt, a bank akkor is köteles a cserét végrehajtani, ha az adott banknak nem vagyunk ügyfelei, nem vezetünk ott bankszámlát.
Ugyanakkor fontos: a sérült bankjegy cseréjét a bank és a posta is csak azonos címletűre végzi díjmentesen, magyarul szólva egy sérült 10 000 forintos cseréjét kérve egy másik 10 000 forintosra számíthatunk, s nem kérhetjük például 2 db 5 000 forintos formájában a pénzt. Pontosabban kérhetjük, de előfordulhat - még ha nem is valószínű -, hogy ekkor már fizetni kell a műveletért. Ez ugyanis címletváltásnak minősül.
Címletváltásnál előfordulhat, hogy díjat számítanak fel
A bankjegyváltásnak ugyanis lehet olyan alesete, amikor nem sérült vagy lejárt bankjegyet viszünk be postahivatalba vagy bankhoz váltást kérve, hanem ép, forgalomban lévő bankjegyet szeretnénk kisebb címletekre váltani.
Az MNB rendelete alapján a kereskedelmi bankok és a posta kötelesek elvégezni ezt a szolgáltatást a lakosság számára (egy alkalommal legfeljebb 50 darab bankjegyig), de a jogszabály azt is megengedi nekik, hogy ezért díjat számítsanak fel. Nézzük meg ezt részleteiben!
A Magyar Posta a saját hirdetménye alapján a lakossági ügyfelek számára díjmentesen biztosítja a forgalomban lévő bankjegyek kisebbre (más bankjegyre) váltását, de csak meghatározott darabszám- és értékhatárig.
Ha például egyetlen 20 000 forintost szeretnénk felváltani négy darab 5000-esre, azt a postán ingyen meg lehet tenni.
- Lakossági ügyfelek által egy alkalommal maximum 200 000 forint összeghatárig, legfeljebb 10 darab nagycímletű bankjegy (20 000 és 10 000 forintos bankjegyek), legfeljebb 30 darab bankjegyre (10 000, 5 000, 1000, 500 forintos címletekre) váltása díjmentes.
- A lakossági ügyfeleknek továbbá maximum 4 000 forint értékű bankjegy ellenében, maximum 20 darab érméig (kizárólag 200 és/vagy 100 forintos érme) szintén díjmentes a váltás.
Ha viszont az ügyél átlépi a lakossági limitet (vagy bankjegyet érmére váltana), a Posta komoly díjat számol fel. Ez a Magyar Posta friss, 2026. május 15-től hatályos hirdetménye alapján a következők szerint alakul:
- bankjegy bankjegyre történő váltása esetén az átadott készpénz névértékének 2,50 százaléka
- bankjegy érmére, érme bankjegyre, illetve érme érmére történő váltása esetén az átadott készpénz névértékének 8,50 százaléka.
Díja lehet a címletváltásnak a kereskedelmi bankoknál is. A bankok üzletpolitikája eltérő, és a címletváltás pontos díját saját hirdetményeik határozzák meg. Az MNB rendelete szerint a címletváltási díj maximum a kifizetett bankjegyek névértékének 3 százaléka lehet. Ugyanakkor sok kereskedelmi bank a saját ügyfeleinek (akik bankszámlát vezetnek ott) díjmentesen vagy kedvezményes áron biztosítja a váltást egy bizonyos napi limitig.
Érdemes megemlíteni: a teljesen ingyenes, korlátozásoktól mentes nagyobb összeg kisebb címletekre váltásához az MNB lakossági pénztárát érdemes felkeresni, ott ugyanis a törvényes fizetőeszközök címletváltása a lakosság részére teljesen díjmentes.