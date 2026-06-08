Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokan túl későn ismerik fel ezt az életveszélyes állapotot – ezek a legfontosabb tünetek

Tudta?

Veszélyes: ne fogyassza el az epret, ha ezt látja rajta

bankjegy

Lejárt, már törvénytelen fizetőeszközzé vált bankjegyet őrizget? Lehet, hogy mégis fizethet azzal a boltban

12 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A magyar háztartásokban még ma is jelentős mennyiségű, forgalomból kivont bankjegy található. Bár ezek a bankjegyek – általában a forgalomban lévők korábbi változatai – a bevonási határnap után már nem számítanak törvényes fizetőeszköznek, egy speciális feltétel teljesülése esetén mégis felhasználhatók vásárláskor. De mi lehet ez az egyébként ritkán teljesülő, s nem is a lejárt bankjegy tuladonosán múló feltétel?
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankjegyforgalomból bevontbevonási határnapátváltási határnap

A magyarországi készpénzforgalom felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatása szerint a bankjegyek kivonásakor két fontos dátumot kell figyelembe venni: a bevonási határnapot és az átváltási határnapot. A kettő között rendszerint 20 év telik el. A bevonási határnap jelzi azt az időpontot, ameddig a bankjegy része a készpénzforgalomnak, ezt követően azonban már nem kötelező elfogadni fizetéskor, sőt, azzal elveszíti törvényes fizetőeszköz jellegét. Ám természetesen ebből nem következik az, hogy a szemétbe kell dobni akkor, hanem gyűjtési céllal egyébként nem őriznénk meg a bankjegyet.

A forint bankjegyei néhány címlet kivételével (illusztráció)
A forint bankjegyei néhány címlet kivételével (illusztráció)
Fotó: Pixabay

Bevonási és átváltási határnap: ez a két dátum fontos a lejáró bankjegyeknél

Először is, a forgalomból kivont bankjegyek ugyanakkor továbbra is átválthatók (ez ugyanakkor nem azonos a címletváltással, az olykor költséget is jelentő különbségről ebben a cikkben olvashat az Origón). A bevonást követő három évben 

  • a bankok, és
  • a postahivatalok díjmentesen cserélik be azokat, ezt követően pedig az átváltási határnapig a Magyar Nemzeti Bank pénztáraiban lehet azonos értékű, forgalomban lévő bankjegyekre váltani őket.

Éppen ezért a szakértők azt javasolják, hogy a gyűjtői célból megőrzött darabok kivételével a lakosság még az átváltási határnap előtt gondoskodjon a régi bankjegyek becseréléséről. 

Az átváltási határnap lejárta után ugyanis a címletek elveszítik névértéküket, és az MNB sem váltja át őket.

Jelenleg valamennyi korábban bevont forintbankjegy esetében túl vagyunk a bevonási határnapon, ugyanakkor az átváltási határidők még nem jártak le. A legközelebbi ilyen dátum a régi 1000 forintos bankjegyhez kapcsolódik, amelynek átváltási határideje 2027-ben érkezik el.

Egyetlen esetben lehet fizetni a bevont bankjegyekkel vásárláskor

Bár igen ritkán fordulhat elő, ezért említeni valójában inkább csak elvi esetként érdemes, de ebből a szempontból mindenképpen figyelmet érdemel, hogy a jegybanki tájékoztatás alapján akár arra is nyílhat lehetőség, hogy bevont bankjeggyel fizessünk vásárláskor (senkit nem buzdítanánk ugyanakkor lejárt, bevont bankjegyének őrizgetésére, hacsak nem gyűjtői céllal teszi, a törvényes fizetőeszközre váltást javasuljuk, az itt közöltek csak egy elvi lehetőség leírását jelentik). A jegybank ugyanis jelzi, hogy 

nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely bárki számára tiltaná, hogy a már bevont bankjegyeket fizetésül elfogadja,

attól függetlenül, hogy „a forgalomból bevont bankjegyek a bevonás határnapján elvesztik törvényes fizetőeszköz jellegüket, így akkortól a készpénzes vásárlások során senki nem köteles elfogadni azokat.”

Ugyanakkor a fentiekből az is világos, hogy egyetlen feltétel teljesülése esetén mégis fizethetünk bevont (de még az átváltási határnap előtti) bankjeggyel, és ezt a jegybanki tájékoztatás nevesíti is. Ez pedig az az eset, ha 

a kiskereskedő önként dönt úgy, hogy a bevonási határnapot követően is elfogadja a régi bankjegyeket.

Így a vállalkozások – saját üzletpolitikájuknak megfelelően – szabadon dönthetnek arról, hogy vásárlóiktól, ügyfeleiktől elfogadják-e a forgalomból bevont bankjegyeket. 

Miért dönthet így egy kiskereskedő, mi érdeke fűződhet hozzá? 

Elsősorban vélhetően az, hogy szeretné, ha a vásárlás megvalósulna, neki bevétele keletkezne, a vevő pedig az áru tulajdonosává válna.

Ezért ebben az inkább elvi, mintsem napi rendszerességgel előforduló vásárlási szitucáióban, ha a kereskedő felismeri, hogy a fizetéshez használt bankjegyet már bevonták (s az most vélhetően egy elfeledett fiók mélyéről került elő), saját döntésével el is fogadhatja azt, eladhat a termékét, majd később maga gondoskoshat az MNB szabályainak megfelelő beváltásáról. Azt természetesen, hogy ezt a plusz ráfordítást számára ez a feladat megéri-e, a kereskedő maga döntheti el, és jogában áll nemet mondania a bevont bankjegy elfogadására.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!