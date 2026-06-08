Lejárt, már törvénytelen fizetőeszközzé vált bankjegyet őrizget? Lehet, hogy mégis fizethet azzal a boltban

A magyarországi készpénzforgalom felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatása szerint a bankjegyek kivonásakor két fontos dátumot kell figyelembe venni: a bevonási határnapot és az átváltási határnapot. A kettő között rendszerint 20 év telik el. A bevonási határnap jelzi azt az időpontot, ameddig a bankjegy része a készpénzforgalomnak, ezt követően azonban már nem kötelező elfogadni fizetéskor, sőt, azzal elveszíti törvényes fizetőeszköz jellegét. Ám természetesen ebből nem következik az, hogy a szemétbe kell dobni akkor, hanem gyűjtési céllal egyébként nem őriznénk meg a bankjegyet.

A forint bankjegyei néhány címlet kivételével (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Bevonási és átváltási határnap: ez a két dátum fontos a lejáró bankjegyeknél

Először is, a forgalomból kivont bankjegyek ugyanakkor továbbra is átválthatók (ez ugyanakkor nem azonos a címletváltással, az olykor költséget is jelentő különbségről ebben a cikkben olvashat az Origón). A bevonást követő három évben

a bankok, és

a postahivatalok díjmentesen cserélik be azokat, ezt követően pedig az átváltási határnapig a Magyar Nemzeti Bank pénztáraiban lehet azonos értékű, forgalomban lévő bankjegyekre váltani őket.

Éppen ezért a szakértők azt javasolják, hogy a gyűjtői célból megőrzött darabok kivételével a lakosság még az átváltási határnap előtt gondoskodjon a régi bankjegyek becseréléséről.

Az átváltási határnap lejárta után ugyanis a címletek elveszítik névértéküket, és az MNB sem váltja át őket.

Jelenleg valamennyi korábban bevont forintbankjegy esetében túl vagyunk a bevonási határnapon, ugyanakkor az átváltási határidők még nem jártak le. A legközelebbi ilyen dátum a régi 1000 forintos bankjegyhez kapcsolódik, amelynek átváltási határideje 2027-ben érkezik el.

Egyetlen esetben lehet fizetni a bevont bankjegyekkel vásárláskor

Bár igen ritkán fordulhat elő, ezért említeni valójában inkább csak elvi esetként érdemes, de ebből a szempontból mindenképpen figyelmet érdemel, hogy a jegybanki tájékoztatás alapján akár arra is nyílhat lehetőség, hogy bevont bankjeggyel fizessünk vásárláskor (senkit nem buzdítanánk ugyanakkor lejárt, bevont bankjegyének őrizgetésére, hacsak nem gyűjtői céllal teszi, a törvényes fizetőeszközre váltást javasuljuk, az itt közöltek csak egy elvi lehetőség leírását jelentik). A jegybank ugyanis jelzi, hogy

nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely bárki számára tiltaná, hogy a már bevont bankjegyeket fizetésül elfogadja,

attól függetlenül, hogy „a forgalomból bevont bankjegyek a bevonás határnapján elvesztik törvényes fizetőeszköz jellegüket, így akkortól a készpénzes vásárlások során senki nem köteles elfogadni azokat.”