Ez nem semmi: a földi paradicsomból érkezett az év bankjegye

Az 1961-ben alapított Nemzetközi Bankjegy Társaság (IBNS) minden évben megválasztja az év bankjegyét azok közül, melyeket az előző évben bocsátottak ki a világ jegybankjai, vagy erre jogosított hatóságai. A 2025-ös év bankjegyének választott 200 guldenes egy új, öt címletből álló sorozat része, amelyet a központi bank bocsátott ki Curaçao és Sint Maarten (Szent Márton) szigetén (a Holland Királyság karibi részei, népszerű turisztikai célpontok). A teljes sorozat a „Tenger alatti világ” témájából merít ihletet. Az egyes bankjegyek előoldala vízszintes tájolású, és a szigetek őshonos tengeri élővilágát ábrázolja, míg a hátoldal függőleges elrendezésű, történelmi és kulturális nevezetességekkel.

Curacao és Szent Márton-szigete 200 guldenese lett az év bankjegye idén

Fotó: IBNS

Tizenhét bankót neveztek az „Év bankjegye” versenyre

Miként az Origón megírtuk, 2026 elején 17 különböző, tavaly kibocsátottt és a versenyre nevezett bankjegy közül kellett kiválasztania az IBNS tagságának a győztest a titkos szavazáson. Az esélyesek között emlegettek egy belize-i, zambiai, és egy pápua új-guineai bankjegyet is. A végül az „Év bankjegye 2025” címet elnyerő győztes bankjegy a sorozat legnagyobb címlete. Alapszíne a lila, előoldalán hosszúorrú csikóhalak láthatók, valamint egy óriási kürtkagyló, amely kékből zöldbe váltó optikailag változó festékkel (OVI) készült. A hátoldalon a híres Emma királynő hídja kapott helyet.

A bankjegysorozatot a Crane Currency nyomtatta papír alapanyagra, és számos biztonsági elemet tartalmaz. Ezek közé tartozik

az XCG betűket magában foglaló iránytűrózsa-vízjel (a karibi gulden hivatalos, ISO szerinti pénzjegykódja),

a háromdimenziós mozgó biztonsági csík,

a magas dombornyomású nyomtatás,

a színváltó festék,

a mozgó hullámok illúzióját keltő biztonsági szálak,

az irizáló színezés, valamint az átnézeti illesztőkép.

A bankjegyek rövidebb oldalain elhelyezett tapintható jelölések segítik a látássérülteket a címletek egyszerű felismerésében. A bankjegyeket Richard A. Doornbosch, a központi bank elnöke, valamint Leila A. Matroos-Lasten, az intézmény igazgatósági titkára írta alá.