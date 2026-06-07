Ez nem semmi: a földi paradicsomból érkezett az év bankjegye

Az 1961-ben alapított Nemzetközi Bankjegy Társaság (IBNS) minden évben megválasztja az év bankjegyét azok közül, melyeket az előző évben bocsátottak ki a világ jegybankjai, vagy erre jogosított hatóságai. A 2025-ös év bankjegyének választott 200 guldenes egy új, öt címletből álló sorozat része, amelyet a központi bank bocsátott ki Curaçao és Sint Maarten (Szent Márton) szigetén (a Holland Királyság karibi részei, népszerű turisztikai célpontok). A teljes sorozat a „Tenger alatti világ” témájából merít ihletet. Az egyes bankjegyek előoldala vízszintes tájolású, és a szigetek őshonos tengeri élővilágát ábrázolja, míg a hátoldal függőleges elrendezésű, történelmi és kulturális nevezetességekkel.
Tizenhét bankót neveztek az „Év bankjegye” versenyre
Miként az Origón megírtuk, 2026 elején 17 különböző, tavaly kibocsátottt és a versenyre nevezett bankjegy közül kellett kiválasztania az IBNS tagságának a győztest a titkos szavazáson. Az esélyesek között emlegettek egy belize-i, zambiai, és egy pápua új-guineai bankjegyet is. A végül az „Év bankjegye 2025” címet elnyerő győztes bankjegy a sorozat legnagyobb címlete. Alapszíne a lila, előoldalán hosszúorrú csikóhalak láthatók, valamint egy óriási kürtkagyló, amely kékből zöldbe váltó optikailag változó festékkel (OVI) készült. A hátoldalon a híres Emma királynő hídja kapott helyet.
A bankjegysorozatot a Crane Currency nyomtatta papír alapanyagra, és számos biztonsági elemet tartalmaz. Ezek közé tartozik
- az XCG betűket magában foglaló iránytűrózsa-vízjel (a karibi gulden hivatalos, ISO szerinti pénzjegykódja),
- a háromdimenziós mozgó biztonsági csík,
- a magas dombornyomású nyomtatás,
- a színváltó festék,
- a mozgó hullámok illúzióját keltő biztonsági szálak,
- az irizáló színezés, valamint az átnézeti illesztőkép.
A bankjegyek rövidebb oldalain elhelyezett tapintható jelölések segítik a látássérülteket a címletek egyszerű felismerésében. A bankjegyeket Richard A. Doornbosch, a központi bank elnöke, valamint Leila A. Matroos-Lasten, az intézmény igazgatósági titkára írta alá.
A bejelentés időpontjában
az új curaçaói és sint maarteni 200 guldenes értéke körülbelül 111 amerikai dollárnak, azaz 95 eurónak / 34 000 forintnak felelt meg.
A bankjegy mérete 147 × 66 milliméter, vagyis magasságában hasonló az amerikai dollárbankjegyekhez, de azoknál valamivel rövidebb.
Az IBNS korábbi „Az Év Bankjegye” díjasai mind apró műalkotásoknak tekinthetők, amelyek saját országuk népszerű témáit jelenítik meg. Ezek a nyertes bankjegyek mintául szolgálhatnak más országok számára is, amikor új bankjegyeik megtervezéséről és népszerűsítéséről döntenek.
A polimer a favorit, az idei győztes a kivétel
A polimer alapanyagú bankjegyek továbbra is az IBNS kedvencei közé tartoznak, a világ országaiban is egyre kedveltebbek, és az elmúlt években rendszeresen nyertek díjakat, bár az idei győztes kivételt jelent. A függőleges tájolás szintén kedvelt megoldásnak számít: az elmúlt tíz év nyertesei közül nyolc ilyen formátumban készült.
Az idei győztes különlegessége, hogy előoldala vízszintes, hátoldala pedig függőleges elrendezésű.
Kép a győztes bankjegy elő- és hátoldaláról:
Az első helyezett mögött a Fidzsi-szigetek 5 dolláros bankjegye végzett, amely egy kulawai madarat és egy tengeri teknőst ábrázol. A második helyet Zambia 100 kwachás bankjegye szerezte meg, rajta egy sassal és zsiráfokkal. Az első ötbe még a Falkland-szigetek 5 fontos bankjegye (III. Károly király portréjával), valamint Pápua Új-Guinea 50 kinás címlete (paradicsommadár-ábrázolással) került be.
Nézze meg galériánkban az év bankjegye verseny legutóbbi jelöltjeit!
Az IBNS korábbi „Az Év Bankjegye” díjazottjai között szerepel Bermuda (2024), a Kelet-karibi Államok (2023), a Fülöp-szigetek (2022), Mexikó (2021 és 2020), Aruba (2019), Kanada (2018), Svájc (2017 és 2016), Új-Zéland (2015), Trinidad és Tobago (2014), Kazahsztán (2013, 2012 és 2011), Uganda (2010), Bermuda (2009), Szamoa (2008), a Bank of Scotland (2007), a Comore-szigetek (2006), a Feröer-szigetek (2005) és Kanada (2004).