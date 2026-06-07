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bankjegy

Ez nem semmi: a földi paradicsomból érkezett az év bankjegye

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A Nemzetközi Bankjegytársaság (International Bank Note Society – IBNS) bejelentette, hogy szavazó tagsága első alkalommal választotta meg a Curaçao és Sint Maarten központi bankját, illetve az intézmény által kibocsátott bankjegyet az éves, rangos „Az Év Bankjegye” díj nyertesének 2025-re. A világszerte 2025-ben kibocsátott közel 100 új bankjegy közül mindössze 17-et tartottak kellően újszerű tervezésűnek ahhoz, hogy a tagok jelölhessék őket. A szavazás kezdetétől fogva Curaçao és Sint Maarten 200 guldenes bankjegye számított a toronymagas esélyesnek, és végül meg is nyerte a voksolást.
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bankjegybankaz év bankjegyegyőztes

Az 1961-ben alapított Nemzetközi Bankjegy Társaság (IBNS) minden évben megválasztja az év bankjegyét azok közül, melyeket az előző évben bocsátottak ki a világ jegybankjai, vagy erre jogosított hatóságai. A 2025-ös év bankjegyének választott 200 guldenes egy új, öt címletből álló sorozat része, amelyet a központi bank bocsátott ki Curaçao és Sint Maarten (Szent Márton) szigetén (a Holland Királyság karibi részei, népszerű turisztikai célpontok). A teljes sorozat a „Tenger alatti világ” témájából merít ihletet. Az egyes bankjegyek előoldala vízszintes tájolású, és a szigetek őshonos tengeri élővilágát ábrázolja, míg a hátoldal függőleges elrendezésű, történelmi és kulturális nevezetességekkel.

Curacao és Szent Márton-szigete 200 guldenese lett az év bankjegye idén
Curacao és Szent Márton-szigete 200 guldenese lett az év bankjegye idén
Fotó: IBNS

Tizenhét bankót neveztek az „Év bankjegye” versenyre

Miként az Origón megírtuk, 2026 elején 17 különböző, tavaly kibocsátottt és a versenyre nevezett bankjegy közül kellett kiválasztania az IBNS tagságának a győztest a titkos szavazáson. Az esélyesek között emlegettek egy belize-i, zambiai, és egy pápua új-guineai bankjegyet is. A végül az „Év bankjegye 2025” címet elnyerő győztes bankjegy a sorozat legnagyobb címlete. Alapszíne a lila, előoldalán hosszúorrú csikóhalak láthatók, valamint egy óriási kürtkagyló, amely kékből zöldbe váltó optikailag változó festékkel (OVI) készült. A hátoldalon a híres Emma királynő hídja kapott helyet.

A bankjegysorozatot a Crane Currency nyomtatta papír alapanyagra, és számos biztonsági elemet tartalmaz. Ezek közé tartozik 

  • az XCG betűket magában foglaló iránytűrózsa-vízjel (a karibi gulden hivatalos, ISO szerinti pénzjegykódja), 
  • a háromdimenziós mozgó biztonsági csík,
  • a magas dombornyomású nyomtatás, 
  • a színváltó festék, 
  • a mozgó hullámok illúzióját keltő biztonsági szálak, 
  • az irizáló színezés, valamint az átnézeti illesztőkép. 

A bankjegyek rövidebb oldalain elhelyezett tapintható jelölések segítik a látássérülteket a címletek egyszerű felismerésében. A bankjegyeket Richard A. Doornbosch, a központi bank elnöke, valamint Leila A. Matroos-Lasten, az intézmény igazgatósági titkára írta alá.

A bejelentés időpontjában 

az új curaçaói és sint maarteni 200 guldenes értéke körülbelül 111 amerikai dollárnak, azaz 95 eurónak / 34 000 forintnak felelt meg. 

A bankjegy mérete 147 × 66 milliméter, vagyis magasságában hasonló az amerikai dollárbankjegyekhez, de azoknál valamivel rövidebb.

Az IBNS korábbi „Az Év Bankjegye” díjasai mind apró műalkotásoknak tekinthetők, amelyek saját országuk népszerű témáit jelenítik meg. Ezek a nyertes bankjegyek mintául szolgálhatnak más országok számára is, amikor új bankjegyeik megtervezéséről és népszerűsítéséről döntenek.

A polimer a favorit, az idei győztes a kivétel

A polimer alapanyagú bankjegyek továbbra is az IBNS kedvencei közé tartoznak, a világ országaiban is egyre kedveltebbek, és az elmúlt években rendszeresen nyertek díjakat, bár az idei győztes kivételt jelent. A függőleges tájolás szintén kedvelt megoldásnak számít: az elmúlt tíz év nyertesei közül nyolc ilyen formátumban készült. 

Az idei győztes különlegessége, hogy előoldala vízszintes, hátoldala pedig függőleges elrendezésű.

Kép a győztes bankjegy elő- és hátoldaláról:

 

Az első helyezett mögött a Fidzsi-szigetek 5 dolláros bankjegye végzett, amely egy kulawai madarat és egy tengeri teknőst ábrázol. A második helyet Zambia 100 kwachás bankjegye szerezte meg, rajta egy sassal és zsiráfokkal. Az első ötbe még a Falkland-szigetek 5 fontos bankjegye (III. Károly király portréjával), valamint Pápua Új-Guinea 50 kinás címlete (paradicsommadár-ábrázolással) került be.

Nézze meg galériánkban az év bankjegye verseny legutóbbi jelöltjeit!

Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Az év bankjegye 2025, Azévbankjegye2025
Galéria: Az év bankjegye verseny 2025 jelöltje
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Falkland-szigetek: 5 fontos bankjegy

Az IBNS korábbi „Az Év Bankjegye” díjazottjai között szerepel Bermuda (2024), a Kelet-karibi Államok (2023), a Fülöp-szigetek (2022), Mexikó (2021 és 2020), Aruba (2019), Kanada (2018), Svájc (2017 és 2016), Új-Zéland (2015), Trinidad és Tobago (2014), Kazahsztán (2013, 2012 és 2011), Uganda (2010), Bermuda (2009), Szamoa (2008), a Bank of Scotland (2007), a Comore-szigetek (2006), a Feröer-szigetek (2005) és Kanada (2004).

 

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