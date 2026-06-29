Erre figyeljünk, ha kártyával fizetnénk a nyaraláson

1. Ellenőrizzük az összeget
Bármennyire is rutinszerűnek tűnik a bankkártyás fizetés, soha ne érintsük oda automatikusan a kártyát vagy a telefonunkat a terminálhoz. Előfordulhat ugyanis, hogy a pénztáros véletlenül rossz összeget üt be vagy technikai hiba miatt nem a megfelelő végösszeg jelenik meg. Egy zsúfolt strandbüfében vagy nyüzsgő fesztiválon könnyen elsiklunk egy-egy plusz nulla felett. Néhány másodpercnyi ellenőrzés viszont később sok bosszúságtól kímélhet meg.
2. Maradjunk a közelében
Ügyelnünk kell arra is, hogy a kártya végig a mi kezünkben maradjon. Az éttermekben, szállodákban vagy kisebb üzletekben kérjük meg a személyzetet, hogy hozzák oda a terminált. Minél kevesebb ember kezében fordul meg, annál kisebb az esélye annak, hogy illetéktelenek hozzáférjenek az adatainkhoz.
3. Tájékozódjunk előre
Már jóval az utazás előtt érdemes utánajárni, hogy a bankkártyánk egyáltalán működik-e a külföldi országokban. Egyes pénzintézetek a nagy távolság miatt, elővigyázatosságból elutasíthatják a tranzakciókat. Ha a kártyánk nem alkalmas külföldi vásárláshoz, a nyaralás előtt érdemes másik csomagot választani.
4. Ügyeljünk a limitre
Sokan csak elsiklunk a felett, hogy külföldön esetleg másképp költünk majd, mint a mindennapokban. Még a landolás előtt nézzünk rá a kártyahasználathoz rendelt limitünkre, és ha szükséges, állítsuk magasabb összegre, hogy elkerüljük a kellemetlen szituációkat. Nem kell aggódni emiatt, hiszen ezt bármikor megváltoztathatjuk a mobilbankunkban.
5. Válasszuk ki a helyi pénznemet
Külföldön egyre több terminál ajánlja fel, hogy a vásárlás összegét forintban fizessük ki. Ez elsőre kényelmesnek hangzik, valójában azonban gyakran kedvezőtlen árfolyamot jelent. A legtöbb esetben jobban járunk, ha a helyi devizát választjuk, és hagyjuk, hogy a bankunk végezze el az átváltást.
6. Őrizzük meg a blokkot
Lehet, hogy a blokkot általában az első kukába kidobjuk, de külföldön érdemes megőrizni legalább az utazás végéig. Ha vitás helyzet alakul ki, vagy duplán terhelnek meg bennünket, a bizonylat fontos bizonyíték lehet. Sőt, vámkezeléses probléma kapcsán, akár még a repülőtéren is jól jöhet.
7. Pénzfelvétel külföldön
Sokan csak az utazás után szembesülnek azzal, hogy bankjuk külön díjat számított fel a külföldi tranzakciókért. Mielőtt elutaznánk, ellenőrizzük, milyen költségekkel járhat a kártyahasználat, a készpénzfelvétel vagy a devizás fizetés.
8. Ne hagyjuk otthon a kártyát
Manapság egyre népszerűbb, hogy mobilon keresztül vegyünk fel pénzt, de készpénzfelvételnél még mindig sok helyen csak a plasztik kártyát fogadja el az automata. Viszont figyeljünk arra, hogy ne hagyjuk a gépben a kártyát és érdemes nem egy helyre tenni a készpénzzel.
9. A hitelkártyát tilos használni
Készpénzfelvételre soha ne használjunk hitelkártyát, mert annak azonnali és rendkívül magas kamata és díja van. Mindig csak a betéti kártyáról vegyük fel pénzt.
10. Magas lesz a kezelési díj
Külföldön egyes automaták magas kezelési díjat számíthatnak fel. Viszont ezt sokszor még a pénz felvétele előtt jelzik „pluszköltségként” a kijelzőn. Ne kattintsunk automatikusan az „elfogadom” gombra, hanem olvassuk el figyelmesen a feltételeket.
11. Bankon belül jobban megéri
Ha csak forint bankszámlával rendelkezünk, jól gondoljuk meg a készpénzfelvételt, mert ilyenkor az árfolyam sokkal rosszabb átváltást számolhatunk nekünk. Viszont, ha eurós számláról veszünk ki eurót, elkerülhetjük a plusz levonásokat.
12. Utasítsuk vissza a kérést
Devizaszámla hiányában utasítsuk vissza az automatán a „Dynamic Currency Conversion” (DCC) opciót. Ha elfogadjuk, az ATM üzemeltetője saját, rendkívül rossz árfolyamán váltja át a pénzt. Így a bankunk végzi majd az átváltást sokkal jobb piaci árfolyamon.
13. Óvatosan az automatákkal
Ha készpénzre van szükségünk, lehetőleg a saját bankfiókunkhoz tartozó automatát használjunk. Ellenben hatalmas pénzfelvételi díjakkal számolhatunk. Mindemellett a független, „banktalan”, névtelen automatákat próbáljuk meg teljesen elkerülni, mert ezek vonhatják le a legtöbb összeget.
14. Jól nézzük meg a bankautomatát
Kerüljük az eldugott helyeken található ATM-eket, és mindig nézzük meg, nem tűnik-e sérültnek vagy furcsának a kártyanyílás. A manipulált automaták ugyan ritkák, de a biztonság kedvéért nem árt résen lenni.
15. Az értesítések bekapcsolása
Utazás előtt érdemes beállítani automatikus „push üzenetet” vagy SMS küldését a pénzfelvételről és a vásárlásokról. Ha rögtön látjuk, hogy milyen összeget vettünk le a számlánkról, vagy mennyiért vásároltunk, azonnal észrevehetjük az esetleges hibákat vagy gyanús tranzakciókat.
16. A biztonság az első
Készpénzfelvételkor akkor is takarjuk el a PIN-kódunkat, ha sötétített a képernyő. Figyeljünk a környezetre, hogy nem látunk-e gyanús alakokat. Ha pedig valaki segíteni szeretne az ATM használatában, egyből utasítsuk el. Ügyeljünk arra is, hogy ne hagyjuk a bizonylatot a gépben.