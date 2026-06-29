Erre figyeljünk, ha kártyával fizetnénk a nyaraláson

1. Ellenőrizzük az összeget

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Bármennyire is rutinszerűnek tűnik a bankkártyás fizetés, soha ne érintsük oda automatikusan a kártyát vagy a telefonunkat a terminálhoz. Előfordulhat ugyanis, hogy a pénztáros véletlenül rossz összeget üt be vagy technikai hiba miatt nem a megfelelő végösszeg jelenik meg. Egy zsúfolt strandbüfében vagy nyüzsgő fesztiválon könnyen elsiklunk egy-egy plusz nulla felett. Néhány másodpercnyi ellenőrzés viszont később sok bosszúságtól kímélhet meg.

2. Maradjunk a közelében

Ügyelnünk kell arra is, hogy a kártya végig a mi kezünkben maradjon. Az éttermekben, szállodákban vagy kisebb üzletekben kérjük meg a személyzetet, hogy hozzák oda a terminált. Minél kevesebb ember kezében fordul meg, annál kisebb az esélye annak, hogy illetéktelenek hozzáférjenek az adatainkhoz.

3. Tájékozódjunk előre

Már jóval az utazás előtt érdemes utánajárni, hogy a bankkártyánk egyáltalán működik-e a külföldi országokban. Egyes pénzintézetek a nagy távolság miatt, elővigyázatosságból elutasíthatják a tranzakciókat. Ha a kártyánk nem alkalmas külföldi vásárláshoz, a nyaralás előtt érdemes másik csomagot választani.

4. Ügyeljünk a limitre

Sokan csak elsiklunk a felett, hogy külföldön esetleg másképp költünk majd, mint a mindennapokban. Még a landolás előtt nézzünk rá a kártyahasználathoz rendelt limitünkre, és ha szükséges, állítsuk magasabb összegre, hogy elkerüljük a kellemetlen szituációkat. Nem kell aggódni emiatt, hiszen ezt bármikor megváltoztathatjuk a mobilbankunkban.

5. Válasszuk ki a helyi pénznemet

Külföldön egyre több terminál ajánlja fel, hogy a vásárlás összegét forintban fizessük ki. Ez elsőre kényelmesnek hangzik, valójában azonban gyakran kedvezőtlen árfolyamot jelent. A legtöbb esetben jobban járunk, ha a helyi devizát választjuk, és hagyjuk, hogy a bankunk végezze el az átváltást.

6. Őrizzük meg a blokkot

Lehet, hogy a blokkot általában az első kukába kidobjuk, de külföldön érdemes megőrizni legalább az utazás végéig. Ha vitás helyzet alakul ki, vagy duplán terhelnek meg bennünket, a bizonylat fontos bizonyíték lehet. Sőt, vámkezeléses probléma kapcsán, akár még a repülőtéren is jól jöhet.