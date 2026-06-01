Most figyeljen minden vállalkozó: ma lejár az egyik legfontosabb határidő

Június 1. kiemelt adózási határidő több mint félmillió cégnek: eddig kell benyújtani a társasági adó- (tao), a kisvállalati adó- (kiva) bevallásokat, továbbá az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról szóló bevallást is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is figyelmeztető levelekkel és elektronikus megoldásokkal segíti az érintetteket – jelezte az adóhivatal közleményében.

A bevallások mellett lejár még egy határidő

A NAV ma éjfélig mintegy négyszázezer cégtől vár tao- és több mint 100 százezer társaságtól kivabevallást. A bevallások mellett az adót is június 1-ig kell megfizetni.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról szóló bevallást immár második éve szintén a NAV-hoz kell benyújtani. Idén ennek a bevallásnak is június 1. a határideje. A bevalláshoz szükséges ELMDIJ-űrlap legegyszerűbben elektronikusan, az Online nyomtatványkitöltő alkalmazásban (ONYA) tölthető ki és küldhető be.

A hivatal ebben az évben is külön figyelmet fordított a mulasztások megelőzésére: csaknem ötvenezer olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtotta be a társaságiadó-bevallását. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallást mintegy nyolcvanezer vállalkozástól várja ma éjfélig a NAV, amelyre az érintettek figyelmét május 26-án fel is hívta az adóhivatal.

Az értesítések célja, hogy a cégek elkerüljék a komolyabb következményeket és a jelentős bírságokat. A határidők elmulasztása ugyanis súlyos szankciókkal járhat. A NAV akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat arra a cégre, amely nem nyújtja be a bevallását.