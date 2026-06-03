Brutális rés van a pajzson: a szemünk előtt zajlanak a természeti katasztrófák, mégsem számolunk velük

Az olyan természeti katasztrófák költségei, mint a hurrikánok vagy az erdőtüzek, az elmúlt években folyamatosan növekedtek. Ennek hátterében az éghajlatváltozás, az urbanizáció és az infláció együttes hatása áll, amelyek miatt a katasztrófák bekövetkezésekor a biztosítással védett vagy védelem nélkül elszenvedett károk egyre nagyobb pénzügyi terhet jelentenek svájci intézmény megállapításai szerint.
Tovább növekszik a biztosítási fedezet hiánya
Észak-Amerikában a biztosított és a nem biztosított ingatlanvagyon közötti különbség tavaly 6 százalékkal, 140 milliárd dollárra nőtt. Európában, a Közel-Keleten és Afrikában ugyanez a mutató 11 százalékos emelkedést követően elérte a 90 milliárd dollárt.
Abszolút értékben a fedezeti hiány tovább növekszik, mivel egyszerűen egyre több vagyontárgy szorul védelemre
– idézi a Bloomberg cikke a Swiss Re Institute jelentésének egyik fő megállapítását.
Ezzel párhuzamosan egyes, különösen veszélyeztetett térségekben csökken a biztosítási fedezet mértéke. Kaliforniában például 2024-ben a lakóingatlanokra kötött biztosítási szerződések mindössze 12 százaléka tartalmazott földrengésbiztosítást, szemben az 1994-es 30 százalékos aránnyal – mutat rá a jelentés.
A fejlődő piacokon az elmúlt évtized során romlott a természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség. A jelentés szerint ezekben a régiókban a kockázatok jelenleg gyorsan halmozódnak, miközben a biztosítási fedezet folyamatosan csökken.
Európában ugyanakkor az alkalmazkodási intézkedések hozzájárulhattak ahhoz, hogy az elmúlt tíz évben mérsékeltebb legyen az árvízkárok biztosítási veszteségeinek növekedése. Tágabb értelemben a biztosítási lefedettség 2015 óta javult
- Európa,
- a Közel-Kelet,
- Afrika, és
- az ázsiai csendes-óceáni térség fejlett gazdaságaiban is.
A jelentés szerint a jelenlegi tendencia fennmaradása esetén a biztosított károk globális összege 2030-ra akár a 186 milliárd dollárt is elérheti, szemben a 2025-re becsült 107 milliárd dollárral. Ez jelentősen meghaladja a történelmi átlagot, amely évente kevesebb mint 100 milliárd dollár volt.
Észak-Amerika a leginkább kitett térség, gyilkosak az erdőtüzek
Az imént említett 107 milliárd dolláros összeg kapcsán érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az erre vonatkozó kalkulációt már tavaly decemberben előre jelezte becslésként a Swiss Re Institute, jelezve, hogy az összeg 83 százalékával az Egyesült Államok ismét a leginkább érintett piac volt. A 89 milliárd dolláros veszteségnek közel fele (40 milliárd dollár) az erdőtüzekhez köthető (a Los Angeles-i erdőtüzek példátlanul magas veszteséget okoztak), a veszteség további részéért pedig főként a viharok nevezhetők meg okozóként.
A vállalat adatai szerint a biztosított veszteségek összege további 11 milliárd dollárral kifejezetten emberi tevékenységekhez köthetően nőtt tavaly (szándékos magatartással vagy felelőtlenséggel a háttérben).
Érdemes azt is megemlíteni, hogy
2025-ben a természeti katasztrófákhoz köthető gazdasági veszteség a biztosított károknak több mint kétszerese, 220 milliárd dollár volt, és további 13 milliárd dollár veszteség keletkezett emberi tevékenységhez köthetően.
Az összesített kárérték ugyanakkor némileg alacsnyabb, mint 2024-ben volt (327 és 11 milliárd dollár a két altípusra).