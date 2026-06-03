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katasztrófa

Brutális rés van a pajzson: a szemünk előtt zajlanak a természeti katasztrófák, mégsem számolunk velük

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A biztosítás nélküli természeti katasztrófákból eredő károk értéke tavaly világszerte több mint 7 százalékkal, 424 milliárd dollárra emelkedett, miközben a leginkább érintett régió továbbra is Észak-Amerika – derül ki egy friss elemzésből. Bár a biztosítási fedezet összességében lépést tartott a növekvő katasztrófakitettséggel, a védelemben mutatkozó rés – abszolút értékben – tovább nőtt, mivel a veszélyeztetett vagyontárgyak összértéke is emelkedett – közölte értékelésében a Swiss Re Institute.
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katasztrófabiztosításerdőtűzveszélykár

Az olyan természeti katasztrófák költségei, mint a hurrikánok vagy az erdőtüzek, az elmúlt években folyamatosan növekedtek. Ennek hátterében az éghajlatváltozás, az urbanizáció és az infláció együttes hatása áll, amelyek miatt a katasztrófák bekövetkezésekor a biztosítással védett vagy védelem nélkül elszenvedett károk egyre nagyobb pénzügyi terhet jelentenek svájci intézmény megállapításai szerint.

Los Angelesben különösen súlyos erdőtűz pusztított tavaly, biztosítás
Los Angelesben különösen súlyos erdőtűz pusztított tavaly - nőtt a biztosítás nélküli természeti katasztrófákból eredő károk értéke
Fotó: AFP/JOSH EDELSON

Tovább növekszik a biztosítási fedezet hiánya

Észak-Amerikában a biztosított és a nem biztosított ingatlanvagyon közötti különbség tavaly 6 százalékkal, 140 milliárd dollárra nőtt. Európában, a Közel-Keleten és Afrikában ugyanez a mutató 11 százalékos emelkedést követően elérte a 90 milliárd dollárt.

Abszolút értékben a fedezeti hiány tovább növekszik, mivel egyszerűen egyre több vagyontárgy szorul védelemre

– idézi a Bloomberg cikke a Swiss Re Institute jelentésének egyik fő megállapítását.

Ezzel párhuzamosan egyes, különösen veszélyeztetett térségekben csökken a biztosítási fedezet mértéke. Kaliforniában például 2024-ben a lakóingatlanokra kötött biztosítási szerződések mindössze 12 százaléka tartalmazott földrengésbiztosítást, szemben az 1994-es 30 százalékos aránnyal – mutat rá a jelentés.

A fejlődő piacokon az elmúlt évtized során romlott a természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség. A jelentés szerint ezekben a régiókban a kockázatok jelenleg gyorsan halmozódnak, miközben a biztosítási fedezet folyamatosan csökken.

Európában ugyanakkor az alkalmazkodási intézkedések hozzájárulhattak ahhoz, hogy az elmúlt tíz évben mérsékeltebb legyen az árvízkárok biztosítási veszteségeinek növekedése. Tágabb értelemben a biztosítási lefedettség 2015 óta javult

  • Európa, 
  • a Közel-Kelet, 
  • Afrika, és
  • az ázsiai csendes-óceáni térség fejlett gazdaságaiban is.

A jelentés szerint a jelenlegi tendencia fennmaradása esetén a biztosított károk globális összege 2030-ra akár a 186 milliárd dollárt is elérheti, szemben a 2025-re becsült 107 milliárd dollárral. Ez jelentősen meghaladja a történelmi átlagot, amely évente kevesebb mint 100 milliárd dollár volt.

Észak-Amerika a leginkább kitett térség, gyilkosak az erdőtüzek

Az imént említett 107 milliárd dolláros összeg kapcsán érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az erre vonatkozó kalkulációt már tavaly decemberben előre jelezte becslésként a Swiss Re Institute, jelezve, hogy az összeg 83 százalékával az Egyesült Államok ismét a leginkább érintett piac volt. A 89 milliárd dolláros veszteségnek közel fele (40 milliárd dollár) az erdőtüzekhez köthető (a Los Angeles-i erdőtüzek példátlanul magas veszteséget okoztak), a veszteség további részéért pedig főként a viharok nevezhetők meg okozóként. 

A vállalat adatai szerint a biztosított veszteségek összege további 11 milliárd dollárral kifejezetten emberi tevékenységekhez köthetően nőtt tavaly (szándékos magatartással vagy felelőtlenséggel a háttérben).

Érdemes azt is megemlíteni, hogy 

2025-ben a természeti katasztrófákhoz köthető gazdasági veszteség a biztosított károknak több mint kétszerese, 220 milliárd dollár volt, és további 13 milliárd dollár veszteség keletkezett emberi tevékenységhez köthetően.

Az összesített kárérték ugyanakkor némileg alacsnyabb, mint 2024-ben volt (327 és 11 milliárd dollár a két altípusra).

 

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