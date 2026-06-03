Brutális rés van a pajzson: a szemünk előtt zajlanak a természeti katasztrófák, mégsem számolunk velük

Az olyan természeti katasztrófák költségei, mint a hurrikánok vagy az erdőtüzek, az elmúlt években folyamatosan növekedtek. Ennek hátterében az éghajlatváltozás, az urbanizáció és az infláció együttes hatása áll, amelyek miatt a katasztrófák bekövetkezésekor a biztosítással védett vagy védelem nélkül elszenvedett károk egyre nagyobb pénzügyi terhet jelentenek svájci intézmény megállapításai szerint.

Los Angelesben különösen súlyos erdőtűz pusztított tavaly - nőtt a biztosítás nélküli természeti katasztrófákból eredő károk értéke

Fotó: AFP/JOSH EDELSON

Tovább növekszik a biztosítási fedezet hiánya

Észak-Amerikában a biztosított és a nem biztosított ingatlanvagyon közötti különbség tavaly 6 százalékkal, 140 milliárd dollárra nőtt. Európában, a Közel-Keleten és Afrikában ugyanez a mutató 11 százalékos emelkedést követően elérte a 90 milliárd dollárt.

Abszolút értékben a fedezeti hiány tovább növekszik, mivel egyszerűen egyre több vagyontárgy szorul védelemre

– idézi a Bloomberg cikke a Swiss Re Institute jelentésének egyik fő megállapítását.

Ezzel párhuzamosan egyes, különösen veszélyeztetett térségekben csökken a biztosítási fedezet mértéke. Kaliforniában például 2024-ben a lakóingatlanokra kötött biztosítási szerződések mindössze 12 százaléka tartalmazott földrengésbiztosítást, szemben az 1994-es 30 százalékos aránnyal – mutat rá a jelentés.

A fejlődő piacokon az elmúlt évtized során romlott a természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség. A jelentés szerint ezekben a régiókban a kockázatok jelenleg gyorsan halmozódnak, miközben a biztosítási fedezet folyamatosan csökken.

Európában ugyanakkor az alkalmazkodási intézkedések hozzájárulhattak ahhoz, hogy az elmúlt tíz évben mérsékeltebb legyen az árvízkárok biztosítási veszteségeinek növekedése. Tágabb értelemben a biztosítási lefedettség 2015 óta javult

Európa,

a Közel-Kelet,

Afrika, és

az ázsiai csendes-óceáni térség fejlett gazdaságaiban is.

A jelentés szerint a jelenlegi tendencia fennmaradása esetén a biztosított károk globális összege 2030-ra akár a 186 milliárd dollárt is elérheti, szemben a 2025-re becsült 107 milliárd dollárral. Ez jelentősen meghaladja a történelmi átlagot, amely évente kevesebb mint 100 milliárd dollár volt.