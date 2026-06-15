Trump belengette a borháborút: brutális csapással fenyegette meg Franciaországot, ha nem hátrál meg

Újabb kereskedelmi vihar csaphat le Európára: Donald Trump amerikai elnök 100 százalékos importvámot helyezett kilátásba a francia borokra és pezsgőkre, ha Párizs nem vonja vissza az amerikai technológiai óriásokat célzó digitális adóját. A borháború kitörésével való fenyegetés különösen érzékeny pillanatban érkezett, hiszen az európai borágazat már most is egyszerre küzd a fogyasztás csökkenésével, a klímaváltozás hatásaival, az exportpiacok bizonytalanságával és az egyre élesebb nemzetközi versennyel.

Trump borháborút indíthat: brutális vám jöhet a francia pezsgőkre Fotó: GRICHKA BEYSSON-LEANDRI / Hans Lucas

Trump a New York Postnak adott interjújában úgy fogalmazott: az Egyesült Államoknak „nincs más választása”, mint keményen visszavágni, ha Franciaország továbbra is fenntartja a digitális szolgáltatási adót. A vita lényege, hogy Párizs különadóval terheli azokat a nagy digitális cégeket, amelyek jelentős bevételt érnek el Franciaországban. Ez elsősorban az amerikai technológiai óriásokat érinti, Washington szerint pedig diszkriminatív lépésről van szó.

Az amerikai elnök nem finomkodott: azt üzente Emmanuel Macronnak, hogy ha Franciaország elengedi az adót, elkerülheti a nyomást. Ha nem, akkor jöhet a 100 százalékos vám a francia borokra és pezsgőkre. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy az amerikai piacon brutálisan megdrágulhatnának a francia termékek, ami komoly ütést mérne az egyik legfontosabb európai exportágazatra.

Borháború: rosszkor jönne a pofon

A fenyegetés azért is különösen súlyos, mert a borágazat messze nincs jó állapotban. Az európai borpiac évek óta szerkezeti gondokkal küzd: kevesebb bor fogy, változnak a fiatalabb generációk szokásai, egyre többen keresnek alacsonyabb alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italokat, miközben az infláció is visszafogta a vásárlóerőt.

Az Origo már évekkel ezelőtt is azt rámutatott arra, hogy a bor nem válságálló termék: ha romlik a gazdasági környezet, a minőségi borfogyasztás könnyen luxussá válik. Mint írtuk, a nyugat-európai bortermelők – különösen Franciaország, Olaszország és Németország – már a korábbi válságok idején is érezték a fogyasztás visszaesését, miközben az újvilági borok egyre erősebben szorították őket a nemzetközi piacokon.