Kicsi a bors, és nagyon veszélyes – ne egye meg ezt, mérgező anyagok vannak benne!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Asian Food Hungary Kft.), amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött bors termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
A visszahívott bors termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Sichuan Pepper Powder (őrlemény)
- Márka: TYM
- Kiszerelés: 28 g
- MMI: 09/09/2027
- Exportőr: Chengdu Victor Trading Co. Ltd (Kína)
- Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)
- Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.
Tájékoztató jellegű gép a termékről:
A hatóság kéri azokat,
akik a fenti paraméterekkel leírt termékekből vásároltak és a bors termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!
A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.