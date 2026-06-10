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mérgező anyag

Kicsi a bors, és nagyon veszélyes – ne egye meg ezt, mérgező anyagok vannak benne!

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Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték (MRL) feletti növényvédőszer-maradékokat (acetamiprid, bifentrin, karbendazim, karbofurán, klórpirifosz, difenokonazol, flonikamid, imidakloprid, prokloráz, piraklosztrobin, tebukonazol) mutattak ki Kínából származó borsban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A bors terméket ne fogyassza el, ha vásárolt belőle.
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mérgező anyagborstermék

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Asian Food Hungary Kft.), amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött bors termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

fűszer, illusztráció, bors
Borsőrleményt hív vissza a hatóság (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A visszahívott bors termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Sichuan Pepper Powder (őrlemény)
  • Márka: TYM
  • Kiszerelés: 28 g
  • MMI: 09/09/2027
  • Exportőr: Chengdu Victor Trading Co. Ltd (Kína)
  • Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)
  • Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

Tájékoztató jellegű gép a termékről:

A hatóság kéri azokat, 

akik a fenti paraméterekkel leírt termékekből vásároltak és a bors termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

 

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