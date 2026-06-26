A Tisza már a BYD globális alelnökét is támadja, újabb szintre lépett a szegedi konfliktus

Újabb fordulatot vett a szegedi BYD-gyár körül kialakult vita. A Tisza Párt helyi országgyűlési képviselője, Stumpf Péter nyilvánosan bírálta a vállalat globális alelnökét, Stella Lit, miután a kínai cég vezetője visszautasította a beruházással kapcsolatos környezetvédelmi kifogásokat.
Elég volt abból, hogy úgy viselkednek, mintha mi szegediek költöztünk volna a gyár mellé. A BYD települt Szeged mellé, és nem fordítva. Ez itt továbbra is a mi városunk!”
– jelentette ki a politikus.
Már a BYD egyik legfontosabb vezetője is célkeresztbe került
A Világgazdaság felidézi:
Stumpf Péter korábban már kezdeményezte, hogy Szeged önkormányzata vonja meg a BYD-tól a milliárdos építményadó-kedvezményt, arra hivatkozva, hogy a környezetvédelmi előírásokat megszegő vállalatok ne részesülhessenek kedvezményekben.
Az ügy előzménye, hogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszter májusban felszólította a kínai vállalatot a szerinte jogsértő környezetkárosító tevékenység megszüntetésére. Stella Li ezt követően nyilvánosan visszautasította a vádakat, és jelezte: a további kommunikációt a vállalat jogi képviselői folytatják.
Nyomozás is indult a beruházás ügyében
Közben a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást rendelt el. A gyanú szerint a BYD Auto Hungary Kft. a beruházási területről kitermelt, határérték feletti alkilbenzol-tartalmú földet több külső helyszínen helyezte el.
Stumpf Péter közösségi oldalán azt írta, hogy a kialakult helyzetben a BYD-től bocsánatkérést, a gazdák kártalanítását, a kiszabott bírság megfizetését, az állami vizsgálatok költségeinek megtérítését és a magyar jogszabályok maradéktalan betartását várják el.
A konfliktus ezzel újabb szakaszába lépett, miközben a mintegy 4 milliárd euró értékű szegedi BYD-beruházás továbbra is Magyarország egyik legjelentősebb ipari fejlesztésének számít.