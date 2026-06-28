Egyre több a csalás Ausztriában: magyarok is célkeresztbe kerültek

A hatóságok egyre szigorúbban lépnek fel a szociális támogatásokkal és egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos csalások ellen. A nyomozások során több száz magyar egyéni vállalkozóra is felfigyeltek az osztrák hatóságok – írja a Világgazdaság.

Lecsaptak a szociális csalásokra Ausztriában, magyarok is érintettek (A kép illusztráció)

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Az osztrák Profil magazin oknyomozása szerint Burgenland több településén tömegesen jegyeztek be magyar vállalkozásokat olyan címekre, amelyek valójában alig működtek irodaként. Az egyik legismertebb helyszínen, Markt Neuhodisban egy régi parasztházhoz száznál is több vállalkozást kötöttek, miközben a helyszínen alig találtak valódi üzleti tevékenységre utaló nyomokat.

A gyanú szerint a magyar ügyfelek számára komplett szolgáltatást kínáltak: vállalkozásalapítást, székhelyszolgáltatást, ügyintézést és adótanácsadást is biztosítottak.

Az osztrák hatóságok szerint sok esetben ezek a vállalkozások csak papíron működtek, miközben az érintettek különféle szociális juttatásokat és egészségügyi ellátásokat vehettek igénybe.

Az osztrák sajtó szerint a visszaélések azért válhattak tömegessé, mert az egyéni vállalkozások ellenőrzése sokáig jóval lazább volt, mint a társas cégeké. A joghézagot azonban időközben bezárták, és az ellenőrzések jelentősen szigorodtak.

A Kronen Zeitung adatai alapján a szociális csalásokkal okozott kár három év alatt elérte a 23 millió eurót. Az ügyekben érintettek mintegy 72 százaléka külföldi állampolgár volt, ugyanakkor a statisztikák szerint nem a magyarok jelentik a legnagyobb problémát. A legtöbb gyanúsított Szíriából, Ukrajnából, Afganisztánból, Szerbiából és Törökországból származik.

A leggyakoribb visszaélések közé tartozik a jogtalanul felvett nyugdíjkiegészítés, a munkanélküli támogatásokkal való csalás, valamint a gyermekgondozási ellátások szabálytalan igénylése.

A hatóságok a bécsi repülőtéren és több szociális intézménynél is célzott ellenőrzéseket tartanak, hogy kiszűrjék azokat, akik hamis lakcímmel vagy eltitkolt külföldi tartózkodással vesznek igénybe támogatásokat.

Ha bebizonyosodik a csalás, az érintetteknek nemcsak vissza kell fizetniük a jogtalanul felvett támogatásokat, hanem büntetőeljárás is indulhat ellenük közokirat-hamisítás és csalás miatt.