Valami nagyon nem stimmel a csomagautomatákkal, kiderült, mi állhat a háttérben

Több csomagátvevő helyen is azt lehet tapasztalni, hogy alig bírják kiszolgálni az ügyfeleket. Egyes csomagküldő cégek pedig gyakran az eredetileg megadott cím helyett egy jóval távolabbi, kevésbé frekventált átvevőhelyre irányítják át a csomagokat.

A csomagküldő cégek szerint a jelenlegi forgalomnövekedés elsősorban az Európai Unión belüli e-kereskedelmi aktivitás erősödésével magyarázható /Fotó: Facebook/Tiszaújvárosi Krónika

Több átvevőhelyen arról számoltak be a bolttulajdonosok, hogy rég nem látott mennyiségű csomagot kell kezelniük, mint mondták, már-már karácsonyi mennyiségek érkeznek. Az üzlettulajdonosok szerint ez összefügghet azzal is, hogy az Európai Unió 2026 júliusától 3 eurós vámot vet ki a 150 euró alatti, közösségen kívülről érkező e-kereskedelmi csomagokra, ami elsősorban a Temuhoz, Sheinhez és az AliExpresshez hasonló platformok olcsó rendeléseit drágíthatja meg – írja cikkében a Világgazdaság.

A társaság fontosnak tartotta közölni, hogy a DPD Hungary esetében a megnövekedett csomagmennyiség nem a kínai e-kereskedelmi platformokhoz, például a Temuhoz, a Sheinhez vagy az AliExpresshez köthető, ugyanis jelenleg nem vesznek részt ezen platformokról érkező küldemények magyarországi kézbesítésében. Mint írták, a forgalomnövekedés elsősorban

az Európai Unión belüli e-kereskedelmi aktivitás erősödésével magyarázható. Különösen a lengyel és cseh marketplace-ekről érkező rendelések száma emelkedett,

amelyek esetében Magyarország jellemzően célországként jelenik meg. Itt kiemelendő, hogy az Allegro-csomagszám robbanásszerűen megnövekedett az előző időszakhoz képest. A tapasztalatok szerint sajnos a magyar webáruházakban nem érzékelhető jelentősebb forgalomnövekedés.

A csomagküldő társaság válaszában kitért arra is, hogy a DPD Hungary folyamatosan monitorozza a hálózat terhelését, és a csomagmennyiségek alakulásához igazítja operációs kapacitásait, hogy a megnövekedett forgalom mellett is biztosítani tudja a szolgáltatás stabil működését.

A Világgazdaság megkereste a Foxpost csomagküldő céget is, de nem érkezett válasz. Tapasztalataik szerint azonban az általuk kezelt automatáknál is tapasztalható a telítettség. Az elmúlt napokban a sajtó pedig arról cikkezett, hogy némi fennakadást okozott a Foxpost és a Packeta Hungary egyesülési folyamata. Amint kapunk válaszokat, kiegészítjük cikkünket.